Siteimprove wird zum führenden Anbieter von Plattformen für digitale Barrierefreiheit ernannt

Die Plattform Siteimprove.ai, die in den Bereichen Strategie und aktuelles Angebot bewertet wurde, zählt zu den führenden Plattformen und erhielt die höchstmögliche Punktzahl für Vision, Innovation und Partner-Ökosystem, neben zehn weiteren Bewertungskriterien

BELLEVUE, Washington, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Siteimprove®, das führende Unternehmen im Bereich der agentenbasierten Content Intelligence, wurde in The Forrester Wave™: Digital Accessibility Platforms, Q4 2025 als Leader eingestuft . Siteimprove.ai, die einheitliche Plattform für Barrierefreiheit, Analytik, SEO/AEO und Content-Strategie, erreichte in den beiden Kategorien aktuelles Angebot und Strategie die höchstmögliche Punktzahl in den folgenden Kriterien.

Siteimprove Logo Wordmark Graph showing Siteimprove.ai Named a Leader in The Forrester Wave: Digital Accessibility Platform, Q4 2025

Vision

Innovation

Roadmap

Partner-Ökosystem

Zugänglichkeit der Plattform

Tools für Autoren von Inhalten

Richtlinien-Konfiguration

Manuelle Prüfdienste

Vorproduktions-Tests mit Endbenutzern

Berichterstattung

Metriken zur Programmwirkung

APIs/Integrationen

Mehrere Sprachen und Geografien

Siteimprove ist der Anbieter, der in The Wave bewertet wurde und überdurchschnittliches Kundenfeedback erhielt, und der Bericht stellt fest: „Siteimprove ist einzigartig im Vergleich zu anderen Marktführern in diesem Bereich, weil es Barrierefreiheit als Teil einer breiteren, einheitlichen Plattform bietet, die SEO, Analyse und Content-Strategie umfasst."

„Wir glauben, dass die Auszeichnung als Leader durch Forrester unsere starke Vision und Strategie widerspiegelt, die wir mit der kürzlich erfolgten Markteinführung von Siteimprove.ai , unserer agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform, verfolgt haben. Damit unterscheiden wir uns von anderen Anbietern, da wir der einzige sind, der Content Compliance und Content Performance auf einer einzigen Plattform vereint", so Nayaki Nayyar, CEO von Siteimprove. „Unsere Mission ist es, gemeinsam mit unseren Kunden den Zugang zur digitalen Welt zu verändern."

Forrester kommt zu dem Schluss: „Unternehmen jeder Größe, vor allem aber solche mit globalen Teams, die eine große Anzahl von Websites verwalten, werden von dem breiteren Content-Fokus, den Siteimprove bietet, profitieren."

Zugang zu einem Gratisexemplar von The Forrester Wave™: Digital Accessibility Platforms, Q4 2025, finden Sie hier .

Informationen zu Siteimprove

Siteimprove wurde 2003 gegründet und verändert den Zugang zur digitalen Welt mit der agentenbasierten Content Intelligence-Plattform Siteimprove.ai, die Barrierefreiheit, Analytik, SEO/AEO und Content-Strategie vereint. Global-2000-Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, Behörden, Hochschulen, Finanzdienstleister und das Gesundheitswesen, verlassen sich auf Siteimprove.ai, wenn es um die Bereitstellung von Inhalten geht, die leistungsfähig sind und den Vorschriften entsprechen. Siteimprove befindet sich mehrheitlich im Besitz von Nordic Capital und ist von Kopenhagen, Bellevue, Minneapolis und London aus tätig. Weitere Informationen unter www.siteimprove.com

Kontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799919/Siteimprove_Graph.jpg