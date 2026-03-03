Siteimprove renforce son équipe de direction avec Jen Jones, directrice du marketing, pour développer la stratégie de croissance et le leadership dans l'espace agentique

J. Jones met l'accent sur une stratégie centrée sur l'IA et visant à favoriser la découverte de la marque par les clients et l'accessibilité numérique, alors que l'entreprise traverse dans une phase de croissance critique.

COPENHAGUE, Danemark, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove , leader en matière d'intelligence de contenu agentique, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Jen Jones, directrice du marketing, dams son équipe de direction. Dans ce rôle, J. Jones alignera la marque, la génération de la demande, le marketing produit et l'engagement des clients pour accélérer l'expansion des revenus et renforcer le leadership de Siteimprove sur le marché de la plateforme d'intelligence de contenu agentique activée par l'IA et ancrée dans l'accessibilité. Elle rejoint Siteimprove à un moment charnière, alors que l'entreprise continue l'implémentation de sa stratégie de plateforme agentique unifiée, transformant la façon dont les entreprises optimisent les expériences de contenu numérique grâce à l'accessibilité, au référencement/à l'optimisation du moteur de réponse (AEO), à l'analyse et à la performance du contenu à l'échelle.

Siteimprove Logo Wordmark

Avec presque 25 ans d'expérience dans le domaine du marketing technologique, M. Jones apporte à l'équipe dirigeante de Siteimprove d'importantes connaissances dans les domaines de la croissance du chiffre d'affaires, du marketing produit et du marketing de croissance. Avant de rejoindre l'équipe de Siteimprove, elle était directrice du marketing chez commercetools, où elle a dirigé le marketing mondial pendant une période de croissance rapide, en alignant le positionnement du produit et la génération de la demande afin de stimuler l'adoption par les entreprises et conquérir une position de leader dans le domaine émergent du commerce agentique. Elle a également occupé des postes de direction chez Dataminr, Cision et Oracle.

« Siteimprove se situe à l'intersection de l'accessibilité numérique, de la découvrabilité des marques et de la performance du contenu - trois forces qui définissent de plus en plus la manière dont les marques modernes gagnent la confiance et stimulent la croissance », a déclaré Jen Jones, directrice du marketing de Siteimprove. « L'accessibilité n'est plus une case de conformité à cocher, c'est un moteur essentiel de l'expérience client et de l'efficacité du contenu. Je me concentrerai sur l'accélération de la croissance mondiale en aidant les organisations à placer l'accessibilité et la performance du contenu au cœur de la stratégie numérique et en renforçant le leadership de Siteimprove dans cette catégorie. »

Sous la direction de J. Jones, Siteimprove est prêt à renforcer sa position en tant que plateforme d'intelligence de contenu basée sur l'IA et à poursuivre sa mission centrée sur l'accessibilité. J. Jones travaillera avec la direction, les ventes, les produits et les équipes chargées de la réussite des clients afin de renforcer la mission principale de l'entreprise et de faire progresser le rôle de Siteimprove en tant qu'autorité de la catégorie dans des domaines clés.

« Jen a fait ses preuves en traduisant des innovations technologiques de pointe en une croissance évolutive du chiffre d'affaires », a déclaré Nayaki Nayyar, PDG de Siteimprove. « Son rôle sera déterminant dans cette prochaine phase de croissance, alors que nous continuons de développer notre stratégie de plateforme d'intelligence de contenu agentique basée sur l'IA, et que nous alignons l'innovation produit sur l'exécution de la mise sur le marché à l'échelle mondiale. Jen renforcera nos liens avec les clients qui comptent sur nous pour rendre le monde numérique plus accessible et faire en sorte que les marques soient plus faciles à découvrir à l'ère des moteurs de réponse. »

Pour obtenir les dernières informations sur Siteimprove, veuillez consulter notre page de presse.

À propos de Siteimprove

Fondée en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu agentique qui unifie l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, 2 000 clients du monde entier dans les secteurs de la fabrication, de l'administration, de l'enseignement supérieur, des services financiers et de la santé font confiance à Siteimprove.ai, une plateforme d'intelligence de contenu agentique, pour fournir un contenu performant et conforme. Basé à Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres, Siteimprove est une source de vérité unique et exploitable pour les équipes de développement et de contenu numérique des plus grandes entreprises mondiales, entités gouvernementales et établissements d'enseignement. Siteimprove est détenu majoritairement par Nordic Capital.

Contact avec les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg