Siteimprove verstärkt sein Führungsteam mit Marketingleiterin Jen Jones, um die Wachstumsstrategie zu skalieren und die Führung in der Kategorie zu übernehmen

Jones betont die KI-zentrierte Strategie, die darauf abzielt, die Auffindbarkeit von Marken für Kunden und die digitale Erreichbarkeit von in einer kritischen Wachstumsphase für das Unternehmen zu fördern.

COPENHAGEN, Dänemark, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove , ein führendes Unternehmen im Bereich Agentic Content Intelligence, gab heute bekannt, dass Jen Jones als Marketingleiterin in die Geschäftsleitung aufgenommen wurde. In dieser Funktion wird Jones die Bereiche Marke, Nachfragegenerierung, Produktmarketing und Kundenbindung aufeinander abstimmen, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Marktführerschaft von Siteimprove als KI-gestützte, agentenbasierte Content-Intelligence-Plattform mit Schwerpunkt auf Barrierefreiheit zu stärken. Sie tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in das Unternehmen ein, an dem Siteimprove seine Strategie einer einheitlichen agentenbasierten Plattform vorantreibt. Diese Strategie verändert die Art und Weise, wie Unternehmen digitale Inhalte durch Barrierefreiheit, SEO/AEO (Answer Engine Optimization), Analysen und Content-Performance in großem Maßstab optimieren.

Mit fast 25 Jahren Erfahrung im Technologiemarketing bringt Jones eine Fülle von Kenntnissen in den Bereichen Umsatzwachstum, Produktmarketing und Wachstumsmarketing in das Führungsteam von Siteimprove ein. Bevor sie zum Siteimprove-Team stieß, war sie Marketingleiterin bei commercetools, wo sie das globale Marketing in einer Phase schnellen Wachstums leitete und die Produktpositionierung und Nachfragegenerierung so ausrichtete, dass die Akzeptanz in Unternehmen gefördert und eine führende Position im aufstrebenden Bereich des agentenbasierten Handels erreicht wurde. Jones hatte außerdem leitende Positionen bei Dataminr, Cision und Oracle inne.

„Siteimprove befindet sich an der Schnittstelle von digitaler Zugänglichkeit, Markenauffindbarkeit und Content Performance –drei Kräfte, die zunehmend bestimmen, wie moderne Marken Vertrauen gewinnen und Wachstum vorantreiben", sagt Jen Jones, Marketingleiterin von Siteimprove. „Barrierefreiheit ist nicht mehr nur ein Aspekt zur Einhaltung von Vorschriften, sondern ein entscheidender Faktor für das Kundenerlebnis und die Wirksamkeit von Inhalten. Ich werde mich darauf konzentrieren, das globale Wachstum zu beschleunigen, indem ich Unternehmen dabei helfe, Barrierefreiheit und Content Performance in den Mittelpunkt ihrer digitalen Strategie zu stellen und die Führungsposition von Siteimprove in dieser Kategorie zu stärken."

Unter der Leitung von Jones ist Siteimprove bestrebt, seine Position als KI-orientierte Content-Intelligence-Plattform weiter auszubauen und seine Mission im Bereich Barrierefreiheit voranzutreiben. Sie wird funktionsübergreifend mit der Geschäftsleitung, den Vertriebs-, Produkt- und Kundenerfolgsteams zusammenarbeiten, um die Kernaufgabe des Unternehmens auszubauen und die Rolle von Siteimprove als Autorität in der Kategorie in Schlüsselbereichen zu stärken.

„Jen bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Spitzentechnologie-Innovationen in skalierbares Umsatzwachstum mit", sagte Nayaki Nayyar, Geschäftsführer von Siteimprove. „Ihre Rolle wird in der nächsten Wachstumsphase von entscheidender Bedeutung sein, während wir unsere KI-basierte, agentenbasierte Content-Intelligence-Plattformstrategie vorantreiben und die Produktinnovation mit der globalen Markteinführung abstimmen. Jen wird unsere Verbindungen zu den Kunden ausbauen, die sich darauf verlassen, dass wir die digitale Welt zugänglicher machen und dafür sorgen, dass Marken im Zeitalter der Suchmaschinen besser auffindbar sind."

Informationen zu Siteimprove

Siteimprove wurde 2003 gegründet und verändert den Zugang zur digitalen Welt durch die Bereitstellung einer agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform, die Barrierefreiheit, Analytik, SEO/AEO und Content-Strategie vereint. Heute vertrauen weltweit 2000 Kunden aus den Bereichen Fertigung, Regierung, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen auf Siteimprove.ai, eine agentenbasierte Content-Intelligence-Plattform, um sowohl leistungsstarke als auch konforme Inhalte zu liefern. Siteimprove mit Sitz in Kopenhagen, Bellevue, Minneapolis und London ist eine einzige, umsetzbare Quelle der Wahrheit für digitale Inhalte und Entwicklungsteams in vielen der größten globalen Unternehmen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen. Siteimprove befindet sich mehrheitlich im Besitz von Nordic Capital.

