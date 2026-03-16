SitusAMC obtient la première place dans le secteur de la gestion primaire des nouvelles émissions de CMBS pour 2025 en Europe

NEW YORK, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- SitusAMC, le principal fournisseur de solutions innovantes et fiables prenant en charge l'ensemble du cycle de vie du financement immobilier, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la première place dans le secteur de la gestion primaire des nouvelles émissions de CMBS (commercial mortgage-backed securities) en Europe en 2025, représentant plus de 2,268 milliards GBP d'engagements totaux.

Cela souligne la position de SitusAMC en tant que leader du marché pour les prêteurs institutionnels et les émetteurs qui recherchent des solutions sophistiquées et transfrontalières de services primaires dans le paysage en évolution de la dette CRE en Europe.

Alors que les volumes d'émission ont rebondi et que les structures des transactions sont devenues de plus en plus complexes en 2025, les clients se sont tournés vers SitusAMC pour son expertise approfondie en matière de crédit, son intelligence au niveau des actifs et sa capacité éprouvée à gérer des portefeuilles multijuridictionnels avec précision et discipline.

« Ce succès reflète la confiance que nos clients accordent à notre équipe et à notre plateforme », a déclaré Lisa Williams, directrice de SitusAMC Europe. « Dans un marché défini par la complexité structurelle, la nuance réglementaire et la surveillance accrue des investisseurs, les clients ont besoin de plus qu'un soutien administratif, ils ont besoin d'un partenaire stratégique. »

Sur la lancée de 2025, SitusAMC a également été désignée comme prestataires de services primaires et spéciaux sur deux nouvelles transactions CMBS en 2026 : Sirius Logistics 2026-1 UK et Sage AR Funding 2026 No. 1 PLC.

À propos de l'offre de services primaires de SitusAMC en Europe

SitusAMC est l'un des principaux fournisseurs de services primaires technologiques en Europe, offrant un soutien complet pour les transactions inscrites au bilan et les transactions de CMBS dans les principales juridictions européennes.

Les principales capacités de service de l'entreprise sont les suivantes :

Rôles d'agent de facilité et de sécurité/de fiduciaire de la sécurité

Engagement prêteur/emprunteur

Test de l'alliance (« Covenant Testing »)

Production de rapports mensuels/trimestriels sur les versements

Avis de tarification et de facturation

Consentement de l'emprunteur, modifications et demandes de dérogation

Faire valoir les droits et recours prévus dans les contrats de prêt

Gestion de la trésorerie

Visites annuelles des biens immobiliers

Facilitation des paiements de tiers

SitusAMC assure actuellement la gestion primaire de plus de 106 milliards GBP de prêts au bilan CRE et d'émissions de CMBS, ce qui représente environ 440 prêts répartis sur 21 655 propriétés. Le portefeuille s'étend sur plus de onze pays et comprend toutes les principales catégories d'actifs, ce qui témoigne de la capacité de l'entreprise à opérer en toute transparence entre les juridictions, les structures et les types d'actifs.

S'appuyant sur une expertise approfondie et des capacités intégrées tout au long du cycle de vie, y compris la souscription, la gestion des actifs, les évaluations immobilières et les services de conseil, l'équipe de gestion des prêts de SitusAMC offre à ses clients une solution différenciée, avec une attention inébranlable portée à la livraison et à l'exécution.

« Notre modèle de gestion intégré, soutenu par des professionnels expérimentés et une infrastructure technologique innovante, nous permet d'assurer la transparence, la cohérence et la valeur de l'ensemble des capitaux », a ajouté Mme Williams.

Pour en savoir plus sur les solutions CRE européennes de SitusAMC, rendez-vous sur European CRE Solutions I SitusAMC

À propos de SitusAMC

SitusAMC est un fournisseur indépendant de premier plan de solutions stratégiques en matière d'externalisation, de conseil, de talents et de technologie pour les secteurs du financement de l'immobilier commercial et résidentiel. La société aide ses clients à identifier et à saisir les opportunités dans leurs activités immobilières grâce à des solutions de pointe qui améliorent l'efficacité opérationnelle, l'efficacité commerciale et l'agilité du marché tout au long du cycle de vie de leur activité immobilière mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.SitusAMC.com

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Responsable du marketing et de la communication

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