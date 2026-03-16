SitusAMC sichert sich Spitzenposition im Primary Servicing für neue CMBS-Emissionen im Jahr 2025 in Europa

NEW YORK, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- SitusAMC, der führende Anbieter innovativer und bewährter Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Immobilienfinanzierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2025 den ersten Platz im Bereich Primary Servicing für neue CMBS-Emissionen in Europa belegt und damit ein Gesamtvolumen von mehr als 2,268 Milliarden Pfund verwaltet.

Dies unterstreicht die Position von SitusAMC als renommierter Marktführer für institutionelle Kreditgeber und Emittenten, die anspruchsvolle, grenzüberschreitende Primary-Servicing-Lösungen in der sich wandelnden europäischen CRE-Kreditlandschaft suchen.

Als sich das Emissionsvolumen im Jahr 2025 wieder erholte und die Transaktionsstrukturen zunehmend komplexer wurden, wandten sich Kunden an SitusAMC aufgrund dessen fundierter Kreditkompetenz, seiner detaillierten Kenntnisse auf Einzelwertpapierebene und seiner bewährten Fähigkeit, länderübergreifende Portfolios präzise und diszipliniert zu verwalten.

„Dieser Erfolg spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in unser Team und unsere Plattform setzen", sagte Lisa Williams, Leiterin von SitusAMC Europe. „In einem Markt, der durch strukturelle Komplexität, regulatorische Feinheiten und eine verstärkte Kontrolle durch die Anleger geprägt ist, benötigen Kunden mehr als nur administrative Unterstützung – sie benötigen einen strategischen Partner."

Aufbauend auf der Dynamik des Jahres 2025 wurde SitusAMC zudem als Primary- und Special-Servicer für zwei neue CMBS-Transaktionen im Jahr 2026 beauftragt: Sirius Logistics 2026-1 UK und Sage AR Funding 2026 No. 1 PLC.

Informationen zum Primary-Servicing-Angebot von SitusAMC in Europa

SitusAMC ist ein führender Anbieter von technisiertem Primary Servicing in Europa und bietet umfassende Unterstützung sowohl für bilanzwirksame Transaktionen als auch für CMBS-Transaktionen in den wichtigsten europäischen Rechtsräumen.

Zu den wichtigsten Serviceleistungen des Unternehmens gehören:

Aufgaben als Facility Agent und Security Agent bzw. Security Trustee

Betreuung von Kreditgebern und Kreditnehmern

Überprüfung der Vertragsklauseln

Erstellung monatlicher und vierteljährlicher Überweisungsberichte

Zinsmitteilungen und Abrechnungshinweise

Einwilligungen der Kreditnehmer sowie Anträge auf Vertragsänderungen und Verzichtserklärungen

Durchsetzung von Rechten und Rechtsmitteln gemäß den Kreditverträgen

Cash-Management

Jährliche Immobilienbesichtigungen

Zahlungserleichterungen für Dritte

SitusAMC übernimmt derzeit das Primary Servicing für CRE-Bilanzkredite und CMBS-Emissionen im Wert von mehr als 106 Milliarden Pfund, was etwa 440 Krediten für insgesamt 21.655 Immobilien entspricht. Das Portfolio erstreckt sich über mehr als 11 Länder und umfasst alle wichtigen Anlageklassen, was die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, nahtlos über verschiedene Rechtsräume, Strukturen und Anlageklassen hinweg zu agieren.

Gestützt auf fundiertes Fachwissen und umfassende Kompetenzen über den gesamten Lebenszyklus hinweg – darunter Underwriting, Vermögensverwaltung, Immobilienbewertungen und Beratungsdienstleistungen – bietet das Kreditbetreuungsteam von SitusAMC seinen Kunden eine einzigartige Lösung, deren Schwerpunkt konsequent auf der Umsetzung und Ausführung liegt.

„Unser integriertes Servicemodell, das von erfahrenen Serviceexperten und einer innovativen technologischen Infrastruktur unterstützt wird, ermöglicht es uns, Transparenz, Konsistenz und Mehrwert über den gesamten Kapitalstruktur hinweg zu bieten", fügte Williams hinzu.

Erfahren Sie mehr über die europäischen CRE-Lösungen von SitusAMC unter European CRE Solutions I SitusAMC

Informationen zu SitusAMC

SitusAMC ist ein führender unabhängiger Anbieter von strategischen Outsourcing-, Beratungs-, Personal- und Technologielösungen für die gewerbliche und private Immobilienfinanzierungsbranche. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, Chancen in ihren Immobiliengeschäften zu erkennen und zu nutzen – mithilfe branchenführender Lösungen, die die betriebliche Effizienz steigern, die geschäftliche Effektivität erhöhen und die Marktflexibilität über den gesamten Lebenszyklus ihrer weltweiten Immobilienaktivitäten hinweg verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.SitusAMC.com

Pressekontakt:

Andy Garrett

Leitung Marketing und Kommunikation

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