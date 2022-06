Skupina Everest označila ManpowerGroup Talent Solutions za hviezdu a globálneho lídra v oblasti outsourcingu náborových procesov

Uznanie za šírku a hĺbku ponuky globálnych služieb a pokrok v oblasti Business Intelligence

MILWAUKEE, 7. júna 2022 /PRNewswire/-- Spoločnosť ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE: MAN) bola v rámci hodnotenia PEAK Matrix® spoločnosti Everest Group už 12. rok vyhlásená za globálneho lídra v oblasti outsourcingu náborového procesu (RPO) a zaradená do vybraného zoznamu globálnych hviezd – najlepších poskytovateľov RPO na základe medziročného vývoja v rámci PEAK Matrix. Spoločnosť Talent Solutions bola tiež vyhlásená za lídra v Európe, na Blízkom východe a v Afrike (EMEA).

Tento rok spoločnosť Everest Group ocenila šírku a hĺbku globálnej ponuky Talent Solutions, pričom uviedla jej dobré výsledky a diverzifikovanú pôsobnosť vo všetkých hlavných geografických oblastiach spolu s pokračujúcimi investíciami do škálovateľných riešení pre pracovnú silu a IntelliReach, samoobslužného dátového a analytického portálu.

„V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým potrebujú spoločnosti sofistikované riešenia na riadenie talentov a business intelligence, aby mohli získavať, riadiť a zabezpečovať svoje globálne stratégie pre talenty," povedal Stefano Scabbio, globálny líder značky Talent Solutions. „Bezprecedentný celosvetový nedostatok talentov sa nezmenšuje a Talent Solutions pomáha náborovým pracovníkom pracovať rýchlejšie a efektívnejšie v nepredvídateľnom prostredí."

„Zamestnávatelia na celom svete čelia bezprecedentným výzvam. Je pre nás cťou získať ocenenie na celom svete, ako aj v regióne EMEA – uprostred takej náročnej geopolitickej a ekonomickej klímy," povedala Marceline Beijer, globálna líderka značky Talent Solutions RPO. „V uplynulom roku sa nám podarilo urýchliť spoluprácu so širším spektrom priemyselných odvetví a rozšíriť našu podporu pre širokú škálu podnikov, ktoré sa snažia získať potrebné talenty."

Spoločnosť Everest Group oceňuje Talent Solutions za silné poradenské schopnosti, skúsenosti s poskytovaním služieb širokej škále kupujúcich všetkých veľkostí a pokračujúce investície do svojho technologického balíka. Patrí sem automatizované riešenie Rapid Recruit a IntelliReach.

„Globálne pôsobenie spoločnosti Talent Solutions, jej silné znalosti danej oblasti a komplexné technologické a analytické schopnosti jej umožnili vytvoriť rozsiahle portfólio RPO," uviedol Aniruddha Kulkarni, riaditeľ pre uplatnenie v praxi spoločnosti Everest Group. „Vďaka neustálym a cieleným investíciám do zdokonaľovania svojich technologických a analytických riešení, ako aj do poradenských a konzultačných služieb sa spoločnosť umiestnila na popredných miestach v rebríčku PEAK Matrix® – Global za rok 2022 pre služby outsourcingu náborového procesu (RPO) spoločnosti Everest Group. A ako líder v hodnotení PEAK Matrix® – EMEA za rok 2022 pre služby outsourcingu náborového procesu (RPO) spoločnosti Everest Group."

PEAK Matrix spoločnosti Everest Group je komplexný hodnotiaci rámec založený na posúdení schopností poskytovania služieb meraných v siedmich dimenziách – prijatie na trhu, mix portfólia, poskytovaná hodnota, vízia a stratégia, rozsah ponúkaných služieb, inovácie a investície a dosah poskytovania služieb.

Viac informácií o ManpowerGroup Talent Solution nájdete na adrese: www.talentsolutions.manpowergroup.com

O MANPOWERGROUP

ManpowerGroup (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť v oblasti pracovných síl, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchlo sa meniacom svete práce tým, že vyhľadáva, hodnotí, rozvíja a riadi talenty, ktoré im umožňujú víťaziť. Každoročne vyvíjame inovačné riešenia pre stovky tisíc organizácií, ktorým poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň zabezpečujeme zmysluplné a udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokej škále odvetví a zručností. Naša odborná rodina značiek – Manpower, Experis a Talent Solutions – vytvára významnú hodnotu pre kandidátov a klientov vo viac ako 75 krajinách a teritóriách, a to už viac ako 70 rokov. Sme neustále oceňovaní za našu rozmanitosť – ako najlepšie miesto na prácu pre ženy, inklúziu, rovnosť a osoby so zdravotným postihnutím a v roku 2022 bola ManpowerGroup už 13. rok vyhlásená za jednu z najetickejších spoločností na svete – to všetko potvrdzuje našu pozíciu značky, ktorú si vyberajú žiadané talenty.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/128157/manpowergroup.jpg

SOURCE ManpowerGroup