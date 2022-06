Talent Solutions ManpowerGroup uznana przez Everest Group za gwiazdę i światowego lidera w dziedzinie outsourcingu procesu rekrutacji

Firmę doceniono za wszechstronność i kompleksowość globalnej oferty usług i postępy w zakresie analityki biznesowej.

MILWAUKEE, 7 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Talent Solutions ManpowerGroup (NYSE: MAN) została uznana za światowego lidera w dziedzinie outsourcingu procesu rekrutacji (RPO) już 12. rok z rzędu w publikacji Everest Group PEAK Matrix® Assessment i trafiła na listę światowych gwiazd branży – najlepszych dostawców usług RPO na podstawie zmiany rok do roku w modelu PEAK Matrix. Talent Solutions uznano również za lidera w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA).

ManpowerGroup

W tym roku Everest Group doceniła wszechstronność i kompleksowość globalnej oferty Talent Solutions, zwracając uwagę na solidne wyniki firmy i jej obecność na wszystkich kluczowych rynkach oraz nieprzerwane inwestycje w skalowalne rozwiązania do zarządzania siłą roboczą, a także IntelliReach, samoobsługowy portal danych i analiz.

„Teraz, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, spółki potrzebują wyrafinowanych rozwiązań do zarządzania talentami i analityki biznesowej, aby tworzyć, zarządzać i zabezpieczyć na przyszłość swoje globalne strategie kadrowe – powiedział Stefano Scabbio, kierownik marki globalnej Talent Solutions. – W obliczu bezprecedensowego braku specjalistów, którego końca na razie nie widać, Talent Solutions pomaga rekruterom pracować szybciej i bardziej efektywnie w nieprzewidywalnym otoczeniu".

„Pracodawcy z całego świata zmagają się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Wyróżnienie w skali świata i w regionie EMEA to dla nas prawdziwy zaszczyt, zwłaszcza w tak trudnym klimacie geopolitycznym i gospodarczym – powiedziała Marceline Beijer, kierownik marki globalnej Talent Solutions RPO. W ciągu minionego roku udało nam się zwiększyć zaangażowanie w szerszym spektrum branż i objąć naszym wsparciem wiele nowych przedsiębiorstw, które poszukują odpowiednich dla siebie specjalistów".

Talent Solutions zdobył uznanie Everest Group za solidne zdolności i doświadczenie w zakresie doradztwa dla wielu różnej wielkości nabywców i ciągłe inwestycje w swoje technologie. Obejmują one zautomatyzowane rozwiązanie Rapid Recruit i IntelliReach.

„Światowe możliwości dostawcze, duża wiedza specjalistyczna, kompleksowe technologie i możliwości analityczne Talent Solutions pozwoliły jej stworzyć szeroką ofertę w zakresie RPO – powiedziała Aniruddha Kulkarni, dyrektor praktyki, Everest Group. – Nieprzerwane i skoncentrowane na istotnych aspektach inwestycje firmy w usprawnianie zaplecza technologicznego i analitycznego oraz oferta konsultacyjno-doradcza umożliwiła jej zajęcie pozycji lidera i gwiazdy w ogólnoświatowym raporcie na temat outsourcingu procesów rekrutacji Everest Group's Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – Global. Firma uzyskała również tytuł Lidera w raporcie dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki – Everest Group's Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services PEAK Matrix® Assessment 2022 - EMEA".

Raport Everest Group PEAK Matrix obejmuje kompleksowe ramy oceny w oparciu o analizę zdolności świadczenia usług w siedmiu wymiarach - upowszechnienie na rynku, skład oferty, zapewniana wartość, wizja i strategia, zakres świadczonych usług, innowacyjność i inwestycje oraz skala wpływu usług.

Więcej informacji o ManpowerGroup Talent Solutions na stronie internetowej: www.talentsolutions.manpowergroup.com

MANPOWERGROUP

ManpowerGroup (NYSE: MAN), czołowa spółka zajmująca się rozwiązaniami w zakresie siły roboczej, pomaga organizacjom dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się świata poprzez odnajdowanie, ocenianie i rozwijanie utalentowanych pracowników o kluczowym znaczeniu dla sukcesu oraz zarządzanie nimi. Co roku opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla setek tysięcy organizacji, zapewniając im dostęp do pracowników o wysokich umiejętnościach i znajdując wartościowe i trwałe zatrudnienie dla milionów osób w całej gamie branż i zawodów. Nasza rodzina marek eksperckich – Manpower, Experis i Talent Solutions – tworzy znaczącą wartość dla kandydatów i klientów w ponad 75 krajach i terytoriach już od 70 lat. Regularnie zdobywamy wyróżnienia w aspekcie wspierania różnorodności – jako najlepsze miejsce do pracy dla kobiet, w zakresie włączenia społecznego, wspierania równości i osób niepełnosprawnych w 2022 r., ManpowerGroup uzyskała tytuł jednej z Najbardziej Etycznych Spółek Świata (World's Most Ethical Companies) już 13. rok z rzędu. Potwierdza to naszą pozycję jako marki pierwszego wyboru w zakresie poszukiwania utalentowanych specjalistów.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/128157/manpowergroup.jpg

SOURCE ManpowerGroup