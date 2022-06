ManpowerGroup Talent Solutions a été reconnu par Everest Group comme prestataire de premier plan et leader mondial dans l'externalisation des processus de recrutement

Reconnu pour l'étendue et la richesse de ses offres de services mondiales et des avancées en matière de veille stratégique

MILWAUKEE, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE: MAN) a été désigné comme l'un des leaders mondiaux de l'externalisation des processus de recrutement (Recruitment Process Outsourcing, RPO) pour la douzième année consécutive dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® Assessment d'Everest Group. Il fait également partie d'un nombre restreint d'acteurs mondiaux de premier plan, à savoir les meilleurs fournisseurs de RPO selon l'évolution de PEAK Matrix d'une année à l'autre. Talent Solutions a également été nommé leader en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Cette année, Everest Group a reconnu l'étendue et la richesse de l'offre internationale de Talent Solutions, en soulignant ses excellentes performances et sa présence diversifiée dans toutes les grandes régions du monde, ainsi que ses investissements continus dans des solutions évolutives de gestion du personnel et dans IntelliReach, un portail de données et d'analyses en libre-service.

« Les entreprises ont plus que jamais besoin de solutions avancées de gestion des talents et de veille stratégique pour trouver, gérer et mettre à l'épreuve leurs stratégies mondiales en matière de talents, a déclaré Stefano Scabbio, responsable de marque chez Talent Solutions. Face à une pénurie mondiale de talents sans précédent qui ne semble pas près de s'atténuer, Talent Solutions aide les recruteurs à travailler plus rapidement et plus efficacement dans un environnement imprévisible. »

« Les employeurs du monde entier font face à des défis sans précédent. C'est un honneur d'être reconnu à l'échelle mondiale ainsi que dans la région EMEA, dans un climat géopolitique et économique aussi difficile, a souligné Marceline Beijer, responsable de marque chez Talent Solutions RPO. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu intensifier notre engagement auprès d'un plus grand nombre d'industries et étendre notre soutien à un large éventail d'entreprises qui cherchent à recruter les talents dont elles ont besoin. »

Everest Group reconnaît Talent Solutions pour ses excellentes capacités de conseil, son expérience auprès d'un large éventail d'acheteurs de toutes tailles et ses investissements continus dans sa composante technologique, notamment la solution automatisée Rapid Recruit et IntelliReach.

« La présence mondiale de Talent Solutions, sa grande connaissance du domaine et ses capacités technologiques et analytiques complètes lui ont permis de créer un vaste portefeuille de RPO, a ajouté Aniruddha Kulkarni, directeur des services de la société Everest Group. Ses investissements continus et déterminés dans l'amélioration de sa composante technologique et analytique et de ses offres de conseil et de consultation ont contribué à sa position de leader et de prestataire de premier plan dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® Assessment 2022 des services de RPO d'Everest Group, à la fois au niveau international Et dans la région EMEA. »

Peak Matrix, d'Everest Group, est un cadre d'évaluation complet basé sur une évaluation des capacités de prestation mesurées selon sept critères : adhésion au marché, composition du portefeuille, valeur fournie, vision et stratégie, offre de services, innovation et investissement, et impact des prestations.

À PROPOS DE MANPOWERGROUP ManpowerGroup (NYSE: MAN), leader mondial des services en ressources humaines et des solutions innovantes pour l'emploi, soutient les entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue rapidement, parce que le sourcing, l'évaluation, le développement et le management des talents constituent les clés de leur réussite. Nous développons des solutions innovantes pour des centaines de milliers d'entreprises à qui nous présentons les talents qualifiés dont elles ont besoin et trouvons des emplois durables et donnant du sens à la vie de millions de personnes, dans de multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques spécialisées – Manpower, Experis et Talent Solutions – crée nettement plus de valeur pour les candidats et les clients dans plus de 75 pays et territoires, et ce depuis plus de 70 ans. Le groupe est constamment reconnu pour sa diversité, en tant que meilleur lieu de travail pour les femmes, l'inclusion, l'égalité et le handicap. En 2022, ManpowerGroup figurait pour la onzième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde, confirmant sa renommée et sa position de marque de choix pour les talents.

