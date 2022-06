ManpowerGroup Talent Solutions é nomeada empresa de desempenho superior e líder global em terceirização do processo de recrutamento pelo Everest Group

Reconhecida pela amplitude e profundidade das ofertas e avanços em serviços globais em inteligência de negócios

MILWAUKEE, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE: MAN) foi nomeada líder global em terceirização do processo de recrutamento (Recruitment Process Outsourcing, RPO) pelo 12º ano pela avaliação PEAK Matrix® do Everest Group e foi incluída em uma lista seleta de empresas de desempenho superior – os principais fornecedores de RPO com base na movimentação ano a ano da PEAK Matrix. A Talent Solutions também foi nomeada líder na Europa, no Oriente Médio e na África (EMEA).

Este ano, o Everest Group reconheceu a amplitude e profundidade da oferta global da Talent Solutions, citando seu forte desempenho e presença diversificada em todas as principais regiões geográficas, juntamente com investimentos contínuos em soluções escaláveis de mão de obra e IntelliReach, um portal de autoatendimento de dados e análises.

"Agora, mais do que nunca, as empresas precisam de soluções sofisticadas de gestão de talentos e inteligência de negócios para obter, gerenciar e preparar suas estratégias globais de talentos para o futuro", disse Stefano Scabbio, líder global de marcas da Talent Solutions. "Com uma escassez global de talentos sem precedentes, que não demonstra sinais de melhora, a Talent Solutions está ajudando os recrutadores a trabalhar com maior rapidez e eficácia neste ambiente imprevisível."

"Empregadores do mundo todo estão enfrentando desafios sem precedentes. É uma honra ser reconhecida globalmente, assim como na EMEA - em meio a um cenário geopolítico e econômico tão desafiador", disse Marceline Beijer, líder global da marca da Talent Solutions RPO. "No último ano, conseguimos acelerar as contratações com um espectro mais amplo de setores e aumentar nosso apoio a uma vasta gama de empresas conforme elas buscam contratar os talentos que precisam."

A Talent Solutions é reconhecida pelo Everest Group por sua robusta capacidade de consultoria, pela experiência em atender a diversos compradores de todos os tamanhos e pelos investimentos contínuos em seu conjunto de tecnologias, que incluem a solução automatizada Rapid Recruit e IntelliReach.

"A capacidade de entrega global da Talent Solutions, seu forte conhecimento de domínio e seus recursos tecnológicos e analíticos abrangentes permitiram que a empresa criasse um amplo portfólio de RPO", disse Aniruddha Kulkarni, diretor de práticas do Everest Group. "Seus investimentos contínuos com enfoque em seu conjunto de tecnologias e análises e suas ofertas de consultoria e assessoria ajudaram a posicioná-la como líder e empresa de desempenho superior em serviços de terceirização do processo de recrutamento (RPO) na avaliação PEAK Matrix® de 2022 do Everest Group – Global. E como líder em serviços de terceirização do processo de recrutamento (RPO) na avaliação PEAK Matrix® de 2022 do Everest Group - EMEA."

A PEAK Matrix do Everest Group é uma estrutura abrangente de avaliação com base na avaliação das capacidades de entrega mensuradas em sete dimensões: adoção pelo mercado, diversidade do portfólio, valor entregue, visão e estratégia, escopo dos serviços oferecidos, inovação e investimento e capacidade de entrega.

Sobre a MANPOWERGROUP

A ManpowerGroup (NYSE: MAN), empresa líder global em soluções de gestão de pessoas, ajuda empresas a se transformar em um mundo de trabalho que muda rapidamente, por meio do fornecimento, avaliação, desenvolvimento e gerenciamento de talentos que permitem que elas vençam. Desenvolvemos soluções inovadoras para centenas de milhares de empresas todos os anos, oferecendo a elas talentos qualificados, ao mesmo tempo que encontramos empregos adequados e sustentáveis para milhões de pessoas em uma ampla gama de setores e habilidades. Nossa família de marcas especializadas – Manpower, Experis e Talent Solutions – gera valor substancial para candidatos e clientes em mais de 75 países e territórios e faz isso há mais de 70 anos. Somos reconhecidos de forma consistente por nossa diversidade – como o melhor lugar para mulheres e pessoas com necessidades especiais trabalharem, inclusão e igualdade – e, em 2022, a ManpowerGroup foi nomeada uma das Empresas Mais Éticas do Mundo pelo 13o ano. Tudo isso confirma nossa posição como a marca preferida para a demanda de talentos.

