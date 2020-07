SKYWORTH lance le téléviseur S81 Pro aux caractéristiques à la pointe de l'industrie idéales pour les jeux vidéo

Tony Wang, PDG et président de SKYWORTH TV a déclaré : « Chez SKYWORTH, nous sommes convaincus que notre valeur fondamentale en tant qu'entreprise consiste à offrir davantage de valeur à nos clients. Avec plus de 30 ans d'expérience et d'expertise sur le marché, SKYWORTH a été à l'avant-garde du développement de technologies et de services de nouvelle génération. Nous nous engageons à respecter notre devise et nous nous efforçons continuellement d'améliorer la vie de nos clients comme l'illustre notre dernière offre de produits à valeur ajoutée. »

Le S81 Pro : un produit phare offrant la meilleure configuration de sa catégorie et une expérience de jeu et de visionnage optimale

Basés sur la technologie Crystal Motion OLED (CMO), le S81 Pro effectue une interpolation d'images vidéo sur un écran OLED 4K 120 Hz, offre une expérience visuelle ultra-fluide et sans saccades et obtient une fréquence de rafraîchissement similaire à 240 Hz. Grâce à un matériel Wi-Fi 6 intégré qui prend en charge une vitesse ultra-rapide de 9,6 Gbps, les utilisateurs peuvent consulter en toute simplicité des vidéos en ligne 4K 120 IPS et 8K 60 IPS. Le S81 Pro prend également en charge une fréquence de rafraîchissement variable depuis le port jusqu'au système sur une puce (SoC) et à l'écran, adaptant automatiquement le taux de rafraîchissement de l'écran à la fréquence d'images entrée en temps réel afin de garantir une fréquence d'images optimale pour un éventail de scénarios de jeu, éliminant les saccades et les arrêts sur image pour une expérience de jeu fluide.

En utilisant des technologies d'intelligence artificielle avancées telles que la reconnaissance faciale et la détection de scènes, le moteur de traitement d'images à IA 4K accentue, illumine et améliore la qualité d'image en temps réel. Doté de la fonction 3D LUT Original Film Colors qui traite et ajuste les couleurs, la saturation et la luminosité à l'aide d'une technique d'étalonnage des couleurs de niveau professionnel et du réglage de la balance des blancs à 20 points, le S81 Pro atteint une valeur Delta E de 0,98, soit un niveau expert de précision des couleurs qui donne vie à tous les visuels de votre écran dans des couleurs réalistes.

Le S81 Pro est également le premier téléviseur de SKYWORTH à adopter des modules de base OLED locaux équipés de la technologie Crystal Sound OLED (CSO). En produisant du son grâce aux vibrations de l'écran, la technologie CSO est capable de synchroniser avec talent et précision les sons et les images, offrant ainsi une sortie audio réaliste. Associés au système de haut-parleurs Dolby Atmos (DASS) 2.0.2, les deux canaux CSO donnent l'impression que le son vient du dessus, offrant aux utilisateurs une expérience de son multicanal optimale véritablement immersive.

En tant que pionnière de l'AIoT, SKYWORTH a doté le S81 Pro d'une gamme de fonctionnalités qui améliorent la connectivité et élargissent davantage les applications de l'AIoT sur grand écran et les interactions inter-écrans en champ lointain. Associé au PANEL Swaiot, le S81 Pro peut accéder au système d'exploitation Swaiot de SKYWORTH, un écosystème ouvert qui permet au téléviseur de servir de centre aux appareils domestiques intelligents. Les utilisateurs peuvent également profiter de la fonction de connexion multi-écrans de SKYWORTH via l'application Swaiot qui permet une mise en miroir de tous les scénarios et améliore l'expérience des joueurs mobiles. Avec TrensAI, l'assistant domestique intelligent de SKYWORTH pris en charge par TrensAI Voice Assistant, TrensAI AOD (Always On Display) et TrensAI EYE, une caméra IA éjectable, le S81 Pro répond intelligemment 24 h/24 7 j/7 via la commande vocale en champ lointain aux besoins des utilisateurs.

Couplage du boîtier LIFErecorder 5G avec la caméra LIFErecorder 8K pour perfectionner l'écosystème 5G + 8K de SKYWORTH

Alors que le monde entre dans l'ère des applications commerciales 5G, SKYWORTH est à la pointe de la tendance avec un écosystème 5G + 8K complet qui offre aux consommateurs une expérience de visionnage harmonieuse, à faible latence et à ultra-haute définition. Lors de son lancement au printemps dernier, SKYWORTH a dévoilé la caméra LIFErecorder 8K qui répond aux besoins des consommateurs désirant davantage de contenus 8K. Pour améliorer encore son écosystème 8K, SKYWORTH a lancé le boîtier LIFErecorder 5G, le premier module 5G du secteur conçu pour les caméras 8K. L'appareil permettra aux caméras 8K de transmettre des contenus vidéo de haute qualité à haute vitesse, ce qui améliorera l'expérience de visionnage des utilisateurs. Pour enrichir davantage son offre 8K, SKYWORTH a également annoncé un certain nombre de partenariats stratégiques avec des fournisseurs de contenu afin de permettre à ses utilisateurs d'accéder à davantage de contenu vidéo 8K de haute qualité.

SKYWORTH innove et élargit son offre de produits en permanence. Pour enrichir l'écosystème Swaiot, la marque a récemment annoncé des partenariats avec Midea, JD.com et Huawei Cloud pour proposer encore plus de solutions pour les maisons intelligentes. Les téléviseurs SKYWORTH peuvent désormais être connectés à plus de 20 milliards d'appareils pour les maisons intelligentes, couvrant plus de 60 catégories d'appareils.

Le S81 Pro existe en 55 et 65 pouces et sera disponible en Chine pour la somme de 12 999 RMB (1 605 €) et 19 999 RMB (2 470 €), respectivement, à partir du 10 août.

À propos de SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (HKG : 00751) est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques avancées et abordables. La société est évaluée à plus de 19 milliards de dollars américains et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde (au 1er mars 2019). Basée à Shenzhen, dans la « Silicon Valley » chinoise, SKYWORTH propose des produits électroniques grand public, des dispositifs d'affichage, des décodeurs numériques, des moniteurs de sécurité, des communications réseau, des semi-conducteurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des téléphones portables et des éclairages LED. Fondée en 1988, elle est aujourd'hui l'une des cinq plus grandes marques de téléviseurs couleur au monde et l'une des meilleures marques sur le marché chinois de l'affichage. Elle est également l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de la plate-forme Android TV. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.skyworth.net/global

