Spoločnosť SKYWORTH uvádza na trh S81 Pro TV so špičkovými technickými údajmi na hernej úrovni

S81 Pro - vlajková loď s najlepšou konfiguráciou vo svojej triede, ktorá poskytuje vynikajúci zážitok z hrania a sledovania

Vďaka technológii Crystal Motion OLED (CMO), televízia S81 Pro vykonáva interpoláciu snímok videa na 120 Hz 4K OLED obrazovke, čím poskytuje ultra hladký a nerušený vizuálny zážitok, replikujúci obnovovaciu frekvenciu podobnú 240 Hz. Vďaka vstavanému hardvéru Wi-Fi 6, ktorý podporuje bleskovú rýchlosť 9,6 Gb/s, môžu používatelia bez problémov pristupovať k 4K 120 FPS 8K 60 FPS videám. S81 Pro tiež podporuje VRR (Variable Refresh Rate) počas celej cesty z portu na SoC a na obrazovku, čím automaticky prispôsobuje obnovovaciu frekvenciu obrazovky zadanej obnovovacej frekvencii v reálnom čase, aby bola zaručená optimálna obnovovacia frekvencia pre celú škálu rôznych herných scenárov, čo eliminujú rušenie obrazu a zamrznutie pre hladký herný zážitok.

Vďaka pokročilým technológiám umelej inteligencie, ako je rozpoznávanie tváre a detekcia scény, 4K AI Image Processing Engine zaostruje, rozjasňuje a zlepšuje kvalitu obrazu v reálnom čase. Televízor má funkciu originálnych farebných filmov 3D LUT Original Film Colors, ktorá tvaruje a dolaďuje farby, sýtosť a jas pomocou profesionálnej kalibračnej techniky na profesionálnej úrovni. V spojení s nastavením 20-bodového vyváženia bielej dosahuje S81 Pro △E 0,98, čo je úroveň presnosti farieb, ktorá oživuje všetky vizuálne prvky na obrazovke v skutočných farbách.

S81 Pro je tiež prvým televízorom SKYWORTH, ktorý osvojil domáce OLED základné moduly vybavené technológiou Crystal Sound OLED (CSO). Technológia CSO, ktorá produkuje zvuk prostredníctvom vibrácií obrazovky, dokáže krásne a presne synchronizovať zvuky s filmami a ponúka realistický zvukový výstup. Spolu s reproduktorovým systémom Dolby Atmos (DASS) 2.0.2 vytvárajú dva kanály CSO pocit zvuku vychádzajúci zhora a poskytujú používateľom vynikajúci zážitok z priestorového zvuku, ktorý je skutočne pohlcujúci.

Ako priekopník v AIoT, spoločnosť SKYWORTH vybavila televízor S81 Pro radom funkcií, ktoré zlepšujú konektivitu, ďalej rozširujú použitie AIoT na veľkej obrazovke a medzi sieťové interakcie na diaľku. V spojení so Swaiot PANEL môže S81 Pro získať prístup k Swaiot OS SKYWORTH, otvorenému ekosystému, ktorý umožňuje televízoru slúžiť ako hub pre inteligentné domáce zariadenia. Používatelia môžu tiež využívať funkciu prepojenia SKYWORTH na viacerých obrazovkách prostredníctvom aplikácie Swaiot, dosiahnuť zrkadlenie obrazovky v celom scenári a vylepšiť herný zážitok pre mobilných hráčov. Vďaka TrensAI, inteligentnému domácemu asistentoovi od SKYWORTH, televízor S81 Pro inteligentne reaguje 24/7 prostredníctvom hlasového ovládania na diaľku, čím uspokojuje potreby používateľov. Podporuje ho hlasový asistent TrensAI, TrensAI AOD (Always on Display) a fotoaparát s umelou inteligenciou TrensAI EYE.

Spárovanie LIFErecorder 5G Box s LIFErecorder 8K Camera – Zdokonaľovanie ekosystému 5G+8K od spoločnosti SKYWORTH

Keďže svet vstupuje do roku komerčných aplikácií 5G, SKYWORTH je na čele trendu tým, že vytvára úplný ekosystém 5G+8K, ktorý zákazníkom ponúka plynulý zážitok zo sledovania s nízkou latenciou a ultra vysokým rozlíšením. Na tohtoročnom jarnom uvádzaní produktov SKYWORTH značka debutovala fotoaparátom LIFErecorder 8K, čím reagovala na potrebu zákazníkov mať obsah v 8K. Na ďalšie zlepšenie ekosystému 8K predstavila spoločnosť SKYWORTH LIFErecorder 5G Box, prvý 5G modul v tomto odvetví prispôsobený pre fotoaparáty 8K. Zariadenie umožní fotoaparátom 8K prenášať vysokokvalitný video obsah vysokorýchlostným spôsobom, čo prinesie používateľom zážitok zo sledovania. Na ďalšie obohatenie ponuky 8K, spoločnosť SKYWORTH ohlásila aj niekoľko strategických partnerstiev s poskytovateľmi obsahu s cieľom sprístupniť používateľom kvalitnejší videozáznam 8K.

SKYWORTH neustále inovuje a rozširuje svoju ponuku produktov. Aby sa obohatil ekosystém Swaiot, značka nedávno oznámila partnerstvo so spoločnosťami Midea, JD.com a Huawei Cloud s cieľom ponúknuť ešte inteligentnejšie domáce riešenia. Televízory SKYWORTH môžu byť teraz pripojené k viac ako 20 miliardám inteligentných domácich zariadení a pokrývajú viac ako 60 kategórií zariadení.

Televízor S81 Pro prichádza na trh s rozmermi 55" a 65" a bude v Číne k dispozícii v cene 12 999 RMB a 19 999 RMB od 10. augusta.

O spoločnosti SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (HKG: 00751) je popredným dodávateľom jedinečne vyspelých a cenovo dostupných technologických riešení. Má hodnotu presahujúcu 19 miliárd USD a zamestnáva viac ako 40 000 ľudí na celom svete (k 1. marcu 2019). SKYWORTH so sídlom v čínskom „Silicon Valley" v Shenzhene ponúka spotrebnú elektroniku, zobrazovacie zariadenia, digitálne set-top boxy, bezpečnostné monitory, sieťovú komunikáciu, polovodiče, chladničky, práčky, mobilné telefóny a LED osvetlenie. Spoločnosť bola založená v roku 1988 a je teraz jednou z najlepších piatich farebných televíznych značiek na svete a najlepšou značkou na čínskom trhu s priemyselným zobrazovaním. Je tiež najväčším svetovým poskytovateľom platformy Android TV. Viac informácií nájdete na: https://www.skyworth.net/global

