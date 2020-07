SKYWORTH zahájila prodej televizního přijímače S81 Pro, který rovněž nabízí netušené možnosti pro hraní her

S81 Pro – vlajková loď, která nabízí skvělé herní i divácké zážitky

Televizní přijímač S81 Pro využívá technologii Crystal Motion OLED (CMO) s rozlišením obrazovky 4K a frekvencí 120Hz. Díky tomu nabízí tato televize skvělý obraz bez nežádoucího šumu, přičemž kvalita obrazu odpovídá obnovovací frekvenci 240Hz. Zařízení obsahuje hardware Wi-Fi 6, který podporuje vysokorychlostní internet s rychlostí až 9,6Gbps, díky čemuž uživatelé mohou bez problémů sledovat online videa v kvalitě 4K s obnovovacím kmitočtem 120 FPS, respektive 8K s obnovovacím kmitočtem 60 FPS. Televizor S81 Pro také podporuje technologii VRR (Variable Refresh Rate – variabilní obnovovací frekvence), a to na všech stupních, od portů, přes čipovou sadu (SoC), až po obrazovku. Díky tomu se toto zařízení automaticky přizpůsobuje obnovovací frekvenci obrazovky v reálném čase, čímž je zajištěna optimální obnovovací frekvence pro různé herní scénáře, bez nežádoucího zamrzání a chvění obrazu. Hráči si tak mohou užívat hraní bez zasekávání.

Televizor navíc obsahuje engine pro zpracování obrazu 4K AI Image Processing Engine, který využívá pokročilé technologie umělé inteligence, jako jsou rozpoznávání obličejů nebo detekce scén. To umožňuje zaostřování, projasňování a zlepšování kvality obrazu v reálném čase. Další funkcí, kterou tento televizor nabízí je 3D LUT Original Film Colors, která s pomocí profesionálních technologií pro kalibraci barev, automaticky naladí jas a kontrast, díky čemuž je výsledný obraz skutečně špičkový. Ve spojení s 20bodovou technologií pro vyvážení bílé barvy dosahuje televize S81 Pro věrnosti barev △E 0,98, tedy profesionální úrovně, což umožňuje maximální věrnost zobrazení barev.

Televize S81 Pro je také prvním televizním přijímačem firmy SKYWORTH s technologií Crystal Sound OLED (CSO), s využitím doma pěstovaných OLED krystalů. Technologie CSO, která vytváří zvuk prostřednictvím vibrací obrazovky, také vyniká přesnou a rychlou synchronizací a nabízí tak realistický audio výstup. Spolu se systémem Dolby Atmos Speaker System (DASS) 2.0.2, oba CSO kanály navozují dojem, že zvuk přichází shora, díky čemuž jsou uživatelé doslova vtaženi do skvělého prostorového zvuku.

Jako průkopník v oblasti technologií pro umělou inteligenci věcí (AIoT) firmy SKYWORTH do svého televizního přijímače S81 Pro zařadila řadu dalších funkcí pro zlepšení konektivity, které přináší nové možnosti využití umělé inteligence věcí (AIoT) i v segmentu televizorů s velkou obrazovkou. Televizní přijímač S81 Pro navíc obsahuje panel Swaiot PANEL, pro přístup k otevřenému ekosystému na platformě Swaiot OS, který umožňuje zapojit tento televizní přijímač jako hub pro spolupráci s ostatními chytrými zařízením v domácnosti. Uživatelé si také mohou užívat připojení prostřednictvím technologie Swaiot APP firmy SKYWORTH, která umožňuje hraní mobilních her z chytrých telefonů přímo na obrazovce televize, což hráčům nabídne nové, dosud netušené možnosti. V neposlední řadě je televizní přijímač S81 Pro vybaven technologií TrensAI, což je chytrý domácí asistent, umožňující hlasové ovládání zařízení, který funguje nepřetržitě a využívá hlasových služeb asistenta TrensAI Voice Assistant, technologií TrensAI AOD (Always On Display) a vyskakovací fotoaparát s prvky umělé inteligence TrensAI EYE.

Propojení zařízení LIFErecorder 5G Box s fotoaparátem a kamerou LIFErecorder 8K – další zdokonalení ekosystému 5G + 8K od firmy SKYWORTH

Spolu s tím, jak svět pomalu začíná využívat 5G komerční aplikace, firma SKYWORTH nadále vede v inovacích v tomto průmyslovém oboru a vytvořila kompletní ekosystém 5G + 8K, který spotřebitelům nabízí sledování a nahrávání videa bez kompromisů a s vysokým rozlišením. Při letošní jarní prezentaci nových produktů, firma SKYWORTH představila fotoaparát s videokamerou 8K LIFErecorder, čímž uspokojila poptávku zákazníků po kvalitním videoobsahu v kvalitě 8K. Dalším přírůstkem této produktové řady je 5G modul LIFErecorder 5G Box, první 5G modul pro videokamery umožňující nahrávání obsahu v kvalitě 8K. Toto zařízení umožní přehrávání a přenášení videoobsahu ve vysokém rozlišení s velmi vysokou rychlostí přenosu, což ocení zejména koncoví uživatelé. V souvislosti s technologiemi umožňujícími pořizování a přehrávání videa v kvalitě 8K také firma SKYWORTH uzavřela řadu strategických partnerství s poskytovateli obsahu s cílem nabídnout koncovým uživatelům více kvalitního obsahu v kvalitě 8K.

Společnost SKYWORTH neustále inovuje a rozšiřuje svou nabídku produktů. S cílem rozšířit nabídku produktů pro ekosystém Swaiot, značka SKYWORT nedávno oznámila uzavření partnerství s technologiemi Midea, JD.com and Huawei Cloud, které jí umožní nabídnout zákazníkům více chytrých řešení pro domácnost. Televizní přijímače SKYWORTH TV lze nyní připojit k více než 20 miliardám chytrých domácích zařízení z více než 60 různých kategorií.

Televizory S81 Pro se vyrábí ve velikostech 55" a 65" a jejich prodej v Číně bude zahájen 10. srpna, a to za cenu 12999 čínských jüanů, respektive 19999 čínských jüanů.

O společnosti SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (index HKG: 00751) je předním dodavatelem špičkových technologických řešení za dostupnou cenu. Hodnota společnosti činí více než 19 miliard dolarů a firma celosvětově zaměstnává více než 40 tisíc lidí (k 1. březnu 2019). Společnost SKYWORTH sídlí v Šen-čenu, čínském „Silicon Valley" a dodává spotřební elektroniku, zobrazovací zařízení, set-top boxy, bezpečnostní monitory, technologie pro síťovou komunikaci, polovodiče, chladničky, pračky, mobilní telefony a LED osvětlení. Firma byla založena v roce 1988 a nyní patří mezi 5 nejlepších světových značek v oblasti barevných televizorů, přičemž na čínském trhu je dokonce jedničkou. Firma také patří mezi tři největší globální dodavatele televizí pro platformu Android. Více informací najdete na webových stránkách https://www.skyworth.net/global

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1218104/SKYWORTH_S81_Pro_Key_Visual_TV.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1218105/SKYWORTH_S81_Pro_Key_Visual_TV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1218112/RGBLogo.jpg

Related Links

http://www.skyworth.net/global



SOURCE SKYWORTH