Skyworth presenta su informe financiero para el primer semestre de 2020

SHENZHEN, China, 3 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 31 de agosto, Skyworth Group Co., Ltd. (Código de título: 00751.HK, "Skyworth") presentó su informe financiero para la primera mitad de 2020. Según el informe, Skyworth generó un giro de 15.980 millones de yuanes (aprox. USD 2.330 millones), una ganancia bruta de 3.090 millones de yuanes (aprox. USD 451 millones) y un margen bruto de utilidad del 19,3%. El fabricante chino de electrodoméstico registró beneficios no auditados antes y después de deducir intereses no controlantes de 573 millones de yuanes (aprox. USD 83,7 millones) y 391 millones de yuanes (aprox. USD 57,1 millones) para el periodo informado, un alza del 64,66% y el 116,02%, respectivamente, con respecto al año anterior.