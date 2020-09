Skyworth maakt financieel verslag voor eerste helft 2020 bekend

Het multimediabedrijf van de groep meldde een omzet van 9,39 miljard yuan (ongeveer US$ 1,37 miljard). Profiterend van de "thuisblijven-economie", rapporteerde het bedrijf een omzet van 506 miljoen yuan (ongeveer US$ 73,9 miljoen) voor zijn COOCQQ waardevermeerderende internetservice, een stijging van 130 miljoen yuan of 34,6% (ongeveer US$ 19,0 miljoen), in vergelijking met de 376 miljoen yuan (ongeveer US$ 54,9 miljoen) voor dezelfde periode van het voorgaande jaar. De waardevermeerderende internetservice is de nieuwe groeimotor van de groep geworden. Skyworth heeft ook de negatieve gevolgen van de pandemie aangepakt door zijn verkoopkanalen in overzeese markten te optimaliseren, waardoor een aanzienlijke groei gerealiseerd werd tijdens deze uitdagende periode. Eind juni rapporteerde de groep een omzet van 5,58 miljard yuan (ongeveer US$ 816 miljoen) voor alle markten buiten China, wat neerkomt op 34,9% van de totale omzet en een jaar-op-jaar stijging van 12,2%.

Vooruitkijkend is Skyworth van plan om de trends op de markt op de voet te volgen en de integratie van 5G en AI te versnellen voor elk product met een "terminal" dat door het bedrijf geproduceerd wordt. Dit zal worden bereikt door de R&D van verschillende productlijnen te versnellen, inclusief 5G smart-tv's, 5G-toegangssystemen voor thuis, slimme bedieningssystemen voor thuis en slimme geavanceerde huishoudelijke apparaten, waardoor een nieuw productportfolio gecreëerd zal worden waarmee het marktaandeel en het concurrentievermogen van het bedrijf vergroot zal worden. De firma zal zich ook concentreren op de drie andere elementen die van belang zijn voor het vervullen van de bedrijfsvisie om een slimme woonomgeving te creëren – intelligentie, aansluitingen en ecosystemen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248402/IFA.jpg

SOURCE SKYWORTH