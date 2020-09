Skyworth publie son rapport financier pour le premier semestre 2020

Malgré la pandémie de la COVID-19, le fabricant chinois d'électroménager connaît une croissance significative de son résultat net

SHENZHEN, Chine, 3 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Skyworth Group Co., Ltd. (symbole boursier : 00751.HK, « Skyworth ») a publié le 31 août son rapport financier concernant la première moitié de 2020, rapport selon lequel Skyworth a généré un chiffre d'affaires s'élevant à 15,98 milliards de yuans (environ 2,33 milliards USD), un bénéfice brut de 3,09 milliards de yuans (environ 451 millions USD) et une marge bénéficiaire brute de 19,3 %. Le fabricant chinois d'électroménager a enregistré des bénéfices non audités avant et après déduction d'intérêts non contrôlés de 573 millions de yuans (environ 83,7 millions USD) et de 391 millions de yuans (environ 57,1 millions USD) pour la période de référence, soit une hausse de 64,66 % et 116,02 % respectivement par rapport à l'année dernière.