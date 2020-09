Skyworth lança relatório financeiro para a primeira metade de 2020

A empresa de multimídia do grupo informou um faturamento de 9,39 bilhões de yuanes (aproximadamente US$ 1,37 bilhão). Beneficiando-se da "economia fique em casa", seu serviço da internet de valor agregado da COOCQQ viu um faturamento de 506 milhões de yuanes (aproximadamente US$ 73,9 milhões), um aumento de 130 milhões de yuanes (aproximadamente US$ 19,0 milhões), ou de 34,6%, comparados aos 376 milhões de yuanes (aproximadamente US$ 54,9 milhões) no mesmo período do ano passado. O serviço da internet de valor agregado se tornou o novo motor de crescimento do grupo. O Skyworth também tratou o impacto negativo da pandemia, aperfeiçoando seus canais de vendas nos mercados estrangeiros, alcançando crescimento considerável durante o período desafiador. No fim de junho, o grupo registrou um faturamento somando 5,58 bilhões de yuanes (aproximadamente US$ 816 milhões) em todos os mercados fora China, respondendo por 34, 9% de seu faturamento total e um crescimento anual de 12,2%.

Olhando mais à frente, o Skyworth planeja estreitamente monitorar tendências de mercado e acelerar a integração da rede 5G e da inteligência artificial (IA) em cada produto "terminal" que a empresa fabrica. Isto será alcançado com a aceleração da pesquisa e desenvolvimento de várias linhas de produtos, inclusive TVs inteligentes 5G, sistemas 5G de acesso à casa, sistemas de controle de casa inteligente e eletrodomésticos inteligentes de próxima geração para a casa, criando um novo portfólio de produtos que melhora a participação de mercado e a competitividade. A empresa também focará nos outros três elementos que têm sido fundamentais para cumprir sua missão corporativa de criar um estilo de vida inteligente centrado em casa – inteligência, conexões e ecossistemas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248402/IFA.jpg

FONTE SKYWORTH

