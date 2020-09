Skyworth veröffentlicht Finanzbericht für das erste Halbjahr 2020

Trotz der COVID-19-Pandemie verzeichnet der chinesische Hausgerätehersteller ein deutliches Wachstum des Nettogewinns

SHENZHEN, China, 3. September 2020 /PRNewswire/ -- Am 31. August veröffentlichte Skyworth Group Co., Ltd. (Stock Code: 00751.HK, „Skyworth") seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2020. Dem Bericht zufolge erwirtschaftete Skyworth einen Umsatz von 15,98 Milliarden Yuan (ca. 2,33 Milliarden US-Dollar) bei einem Bruttogewinn in Höhe von 3,09 Milliarden Yuan (ca. 451 Millionen US-Dollar) und einer Bruttogewinnmarge von 19,3 %. Der chinesische Hausgerätehersteller verzeichnete vor und nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen ungeprüfte Gewinne in Höhe von 573 Millionen Yuan (ca. 83,7 Millionen US-Dollar) und 391 Millionen Yuan (ca. 57,1 Millionen US-Dollar) im Berichtszeitraum, was einem Anstieg von 64,66 % bzw. 116,02 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.