- SmallRig señala un cambio estratégico en su debut en CES, replanteando la innovación en imágenes en torno a la creación cotidiana

LAS VEGAS, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SmallRig, proveedor global especializado en soluciones de imagen, hizo su primera aparición en CES 2026 del 6 al 9 de enero, marcando un hito en su estrategia global.

Reimaginando el expositor de CES como centro de cocreación

photo

Además del debut internacional del micrófono inalámbrico S70 y la presentación de varios productos recientemente lanzados, SmallRig presentó un concepto de expositor que se distinguía de los formatos de exposición convencionales. En lugar de centrarse únicamente en la exhibición de productos, la marca transformó su espacio en una "estación de servicio para creadores", ofreciendo carga de dispositivos, áreas de descanso y acceso gratuito a una gama completa de accesorios profesionales de imagen, incluyendo jaulas, trípodes y micrófonos. Un sistema de retroalimentación en tiempo real in situ que conecta directamente a ingenieros con creadores redefinió aún más la experiencia del expositor. Esta decisión de convertir un espacio de exposición en un centro de creación conjunta refleja un cambio más profundo dentro de la industria de accesorios de imagen, donde la competencia se define cada vez más no solo por las especificaciones del hardware, sino por la capacidad de construir y mantener ecosistemas de usuarios.

En los últimos años, SmallRig ha consolidado su papel como creador de ecosistemas impulsando iniciativas de cocreación basadas en escenarios de uso reales. CES representa uno de estos importantes escenarios. "CES es más que una feria tecnológica anual; también es un entorno concentrado de producción de contenido para creadores", afirmó Liyuan Wei, director de marketing de SmallRig. "La decisión de participar se basó en una clara comprensión de las tendencias de imagen de consumo y el compromiso de ofrecer a los creadores soluciones adaptadas a sus necesidades inmediatas".

Este enfoque quedó patente en la presentación del micrófono inalámbrico S70, que responde directamente a la doble demanda de los creadores: alta calidad de audio y un formato discreto. Para reforzar el diseño compacto y discreto del producto, SmallRig presentó la actividad interactiva "Búsqueda del tesoro", que anima a los creadores a experimentar la presencia "invisible" del micrófono de una forma divertida y memorable. Mientras tanto, los accesorios de alta demanda disponibles para préstamo en el sitio, como la última serie de jaulas SmallRig para la serie iPhone 17 Pro y el trípode de fibra de carbono SmallRig x Potato Jet TRIBEX CARBON Il con cabezal de fluido hidráulico de equilibrio dinámico, destacaron la respuesta de la marca al cambio más amplio hacia herramientas de creación ligeras y orientadas al consumidor.

Impulsando una estrategia basada en el ecosistema para una economía creativa más amplia

Tanto la experimentación en los expositores como las decisiones de diseño de productos señalan la entrada de SmallRig en una nueva etapa de desarrollo. La marca está fortaleciendo estratégicamente su presencia en el mercado de consumo, extendiendo sus capacidades de diseño y una filosofía de creación conjunta con usuarios de mucho tiempo a una base de creadores mucho más amplia. Durante años, el ecosistema de accesorios de imagen de SmallRig giró en torno a equipos profesionales como cámaras y sistemas de cine, ofreciendo soluciones modulares listas para usar centradas en el rendimiento funcional. Ahora, a medida que la filmación ligera se generaliza, las herramientas creativas están pasando rápidamente de dispositivos profesionales a la electrónica de consumo.

Al mismo tiempo, el panorama creativo se está diversificando. Más allá de los profesionales experimentados, ahora incluye influencers, agencias de marketing, creadores de contenido independientes y una amplia población de usuarios cotidianos. Para muchos de estos creadores, la motivación principal no es el dominio técnico, sino la capacidad de capturar, compartir y expresar rápidamente momentos de la vida cotidiana. Este cambio impulsa a las marcas del ecosistema de imágenes a repensar cómo pueden romper las barreras entre la creación "profesional" y la "de mercado masivo" a través de un diseño más inteligente e inclusivo.

En una era donde la creación se ha convertido en un comportamiento instintivo, la participación de SmallRig en CES 2026 refleja una transformación estratégica de mentalidad. Más allá del enfoque tradicional de "equipo, demanda funcional, satisfacción de accesorios", la marca sitúa las situaciones cotidianas del usuario en el centro de su estrategia de ecosistema. Los accesorios de imagen se posicionan no solo como herramientas, sino como catalizadores que dan forma a entornos creativos y despiertan la inspiración. Esta transición de un enfoque orientado a las herramientas a una filosofía impulsada por el ecosistema se alinea estrechamente con los valores arraigados de SmallRig centrados en el usuario, con el objetivo de reducir los umbrales creativos y estimular continuamente la expresión y la creatividad en una comunidad global de creadores en constante expansión.

Si desea más información visite: www.smallrig.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865074/photo.jpg