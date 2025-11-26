SmallRig et le photographe aérien Chen Cheng s'associent pour faire progresser l'innovation en matière d'imagerie aérienne

SHENZHEN, Chine, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SmallRig, fournisseur mondial de solutions d'imagerie, a annoncé que le célèbre photographe aérien chinois Chen Cheng (@superflankerstudio) avait été nommé au poste de cocréateur de la marque SmallRig, marquant une étape importante vers une intégration plus profonde entre la fabrication d'équipements d'imagerie et la photographie aérienne professionnelle.

Une collaboration fondée sur l'innovation et centrée sur l'utilisateur

SmallRig announced Chen Cheng as SmallRig Brand Co-Creator

SmallRig a toujours privilégié une approche de développement centrée sur les utilisateurs et favorisant la collaboration créative. Ce nouveau partenariat marque le début d'une collaboration stratégique couvrant la création d'images d'aviation, le développement de produits et la promotion de la culture aéronautique dans son ensemble. Il vise à accélérer l'innovation dans le domaine de l'imagerie aérienne et des équipements de photographie en extérieur, tout en améliorant l'expérience utilisateur dans les environnements exigeants.

Zhou Yang, fondateur et PDG de SmallRig, a déclaré : « La cocréation est au cœur de l'identité et du modèle de croissance de SmallRig. » M. Zhou a poursuivi en faisant remarquer que Chen Cheng, reconnu comme l'une des figures de proue de l'imagerie aéronautique mondiale, est un utilisateur de longue date des équipements de SmallRig et qu'il apporte à son nouveau rôle ses connaissances approfondies acquises au cours d'années passées à photographier des avions dans des scénarios très complexes. Ses attentes techniques sont en parfaite adéquation avec la stratégie d'innovation axée sur les scénarios de SmallRig, ce qui constitue une base solide pour un partenariat de cocréation.

« Cette collaboration va permettre d'approfondir l'exploration de scénarios d'imagerie pour l'aéronautique, voire pour l'aérospatiale, et de proposer des solutions adaptées aux besoins du monde réel », a ajouté M. Zhou.

Pionnier de la photographie aérienne en Chine, Chen compte plus d'une décennie d'expérience professionnelle. Il a documenté le développement et les étapes de vol du Boeing 777, de l'Airbus A380, de l'Airbus A350 et du Comac C919 chinois.

Avant de devenir photographe à plein temps, il a travaillé comme ingénieur de maintenance des avions, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance technique de la mécanique aéronautique, qui a ensuite façonné son approche méthodique et axée sur la sécurité de la prise de vue. Convaincu qu'« un bel avion est inévitablement un avion bien conçu », il a photographié l'essor de l'industrie aéronautique chinoise. Sa séquence aérienne de prise de vue du C919 a été visionnée plus d'un million de fois toutes plateformes confondues, offrant au public un aperçu saisissant des technologies aéronautiques émergentes.

La cocréation en pratique

La collaboration entre Chen et SmallRig est née d'un engagement commun en faveur de la rigueur technique et de l'innovation créative. La photographie aérienne requiert un équipement léger, adaptable et entièrement fonctionnel, quelle que soit la position de prise de vue. Les appareils de SmallRig ont joué un rôle central dans les déploiements multi-caméras de Chen lors des tournages aériens.

Chen a remarqué que les cages d'appareil photo légères, les hubs d'extension et les batteries de type C à chargement rapide de la marque étaient devenues des éléments essentiels de ses travaux aériens. Ces solutions permettent à une seule caméra de capturer simultanément des images fixes et des vidéos 4K, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et rehaussant la norme globale de production lors des missions à haute intensité.

« La photographie aérienne ne se résume pas à une simple présence physique dans le ciel ; elle exige un état constant de concentration professionnelle et une véritable passion de la part du preneur de vue », a déclaré M. Chen au sujet de cette collaboration. Il a ajouté que ce partenariat permettrait à un plus grand nombre de personnes d'apprécier la beauté de l'aviation grâce à un équipement fiable et à des images exceptionnelles.

Cette initiative représente bien plus qu'un partenariat entre une marque de technologie et un photographe aérien de renom. Il marque une nouvelle exploration du modèle de cocréation par les utilisateurs dans le secteur de l'imagerie. De Xi Zhinong, photographe animalier de renommée mondiale et fondateur de Wild China Film, au pionnier de la photographie aérienne Chen Cheng, SmallRig a collaboré avec toutes sortes de créateurs et va continuer d'étendre son programme de recrutement de « directeurs de la cocréation » afin d'entrer en contact avec des experts de nombreux domaines. L'objectif est d'arriver à ce que les produits ne se contentent plus de répondre aux besoins mais qu'ils les anticipent, en proposant des solutions qui évolueront en même temps que les demandes créatives du monde réel. En écoutant attentivement les créateurs et en faisant appel à des photographes professionnels pour l'aider à concevoir ses produits, SmallRig vise à repousser les limites de la performance des équipements d'imagerie et de l'expression artistique.

Fondée en 2013, SmallRig a pour vocation de fournir aux créateurs du monde entier des solutions de montage et de stabilisation de caméras et de téléphones, ainsi que des systèmes d'éclairage et de contrôle, des batteries pour appareils d'imagerie et des équipements audio.

Aujourd'hui, les produits de SmallRig sont utilisés dans plus de 160 pays et régions, et répondent à un large éventail de scénarios, allant du livestreaming, en passant par le vlogging, les vidéos courtes, les documentaires, jusqu'aux superproductions hollywoodiennes. Après plus d'une décennie de croissance, SmallRig est passée d'une focalisation initiale sur les produits de montage d'appareils photo à une matrice d'écosystème de produits caractérisée par des scénarios globaux et un modèle de chaîne d'approvisionnement rapide.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829799/047e01f341b54a1dde8ea97bf12e566f.jpg