SmallRig und Luftbildfotograf Chen Cheng schließen sich zusammen, um Innovationen in der Luftbildfotografie voranzutreiben

SHENZHEN, China, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- SmallRig, ein weltweit tätiger Spezialanbieter von Bildgebungslösungen, hat den renommierten chinesischen Luftbildfotografen ChenCheng (@superflankerstudio) zum Co-Creator der Marke SmallRig ernannt. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer engeren Verzahnung zwischen der Herstellung von Bildgebungsgeräten und der professionellen Luftbildfotografie.

Eine Zusammenarbeit, die auf nutzerzentrierter Innovation basiert

SmallRig announced Chen Cheng as SmallRig Brand Co-Creator

SmallRig legt seit langem Wert auf eine Entwicklungsphilosophie, die sich auf die Nutzer und die gemeinsame Gestaltung konzentriert. Die neue Partnerschaft führt eine strategische Zusammenarbeit ein, die sich über die Erstellung von Luftfahrtbildern, die Produktentwicklung und die breitere Förderung der Luftfahrtkultur erstreckt. Sie zielt darauf ab, Innovationen im Bereich der Luftbildaufnahmen und der Outdoor-Fotografieausrüstung zu beschleunigen und gleichzeitig das Nutzererlebnis in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern.

Zhou Yang, Gründer und CEO von SmallRig, sagte: „Die gemeinsame Gestaltung bildet den Kern der Identität und des Wachstumsmodells von SmallRig." Zhou merkte an, dass Chen Cheng, der als eine der führenden Persönlichkeiten in der globalen Luftbildfotografie bekannt ist, seit langem ein begeisterter Nutzer von SmallRig-Ausrüstung ist und umfangreiche Erkenntnisse aus jahrelanger Erfahrung mit der Fotografie von Flugzeugen in hochkomplexen Szenarien mitbringt. Seine technischen Erwartungen stimmen weitgehend mit der szenarioorientierten Innovationsstrategie von SmallRig überein und bilden eine solide Grundlage für die Co-Creation-Partnerschaft.

„Die Zusammenarbeit wird die Erforschung von Bildgebungsszenarien in der Luftfahrt und sogar in der Raumfahrt vertiefen und Lösungen liefern, die auf die realen Bedürfnisse zugeschnitten sind", fügte Zhou hinzu.

Als einer der ersten Luftbildfotografen Chinas verfügt Chen über mehr als ein Jahrzehnt Berufserfahrung. Sein Werk umfasst fast alle wichtigen Verkehrsflugzeugtypen mit Ausnahme des Airbus Beluga, und er hat die Entwicklungs- und Flugmeilensteine der Boeing 777, des Airbus A380, des Airbus A350 und der chinesischen C919 dokumentiert.

Bevor er hauptberuflich als Fotograf tätig wurde, arbeitete Chen als Flugzeugwartungsingenieur und erwarb sich technische Kenntnisse der Luftfahrtmechanik, die später seinen methodischen und sicherheitsorientierten Ansatz beim Fotografieren prägten. Geleitet von der Überzeugung, dass „ein schönes Flugzeug zwangsläufig ein gut konstruiertes Flugzeug ist", hat er mit seinen Fotografien den Aufstieg der chinesischen Luftfahrtindustrie dokumentiert. Seine Luft-Luft-Aufnahmen der C919 wurden auf verschiedenen Plattformen mehr als eine Million Mal angesehen und bieten der Öffentlichkeit einen lebendigen Einblick in neue Luftfahrttechnologien.

Co-Creation in der Praxis

Die Zusammenarbeit zwischen Chen und SmallRig entstand aus dem gemeinsamen Engagement für technische Präzision und kreative Innovation. Die Luftbildfotografie erfordert eine Ausrüstung, die leicht, anpassungsfähig und in verschiedenen Aufnahmepositionen voll funktionsfähig ist. Die Geräte von SmallRig haben bei Chens Einsatz mehrerer Kameras bei Luftaufnahmen eine zentrale Rolle gespielt.

Chen hat festgestellt, dass die leichten Kamerakäfige, Erweiterungsdocks und Typ-C-Schnellladebatterien der Marke zu unverzichtbaren Komponenten seines Arbeitsablaufs in der Luft geworden sind. Diese Lösungen ermöglichten es, mit einer einzigen Kamera gleichzeitig Standbilder und 4K-Videos aufzunehmen, was die Effizienz erheblich verbesserte und den Gesamtstandard der Ergebnisse bei hochintensiven Aufträgen erhöhte.

„Bei der Luftbildfotografie geht es um mehr als nur die physische Präsenz am Himmel; sie erfordert ständige professionelle Konzentration und echte Leidenschaft", sagte Chen, als er über die Zusammenarbeit sprach. Er betonte, dass die Partnerschaft es mehr Menschen ermöglichen würde, die Schönheit der Luftfahrt durch zuverlässige Ausrüstung und außergewöhnliche Bilder zu schätzen.

Die Initiative ist mehr als nur eine Partnerschaft zwischen einer Technologiemarke und einem prominenten Luftbildfotografen. Sie signalisiert eine neue Erforschung des Modells der gemeinsamen Gestaltung durch die Nutzer im Bereich der Bildgebung. Von Xi Zhinong, einem weltbekannten Naturfotografen und Gründer von Wild China Film, bis hin zum Pionier der Luftbildfotografie Chen Cheng hat SmallRig mit verschiedenen Kreativen zusammengearbeitet und wird sein „Co-Creation-Officer"-Programm weiter ausbauen, um mit Experten aus verschiedenen Bereichen in Kontakt zu treten. Das Ziel ist es, Produkte von der bloßen Erfüllung von Anforderungen hin zur Vorwegnahme dieser Anforderungen zu entwickeln und Lösungen zu schaffen, die sich parallel zu den kreativen Anforderungen der realen Welt weiterentwickeln. Indem SmallRig den Kreativen aufmerksam zuhört und professionelle Fotografen in das Produktdesign einbezieht, arbeitet das Unternehmen daran, die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Bildgebungsgeräten und des künstlerischen Ausdrucks neu zu definieren.

SmallRig wurde 2013 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kreativen auf der ganzen Welt Lösungen in den Bereichen Kamera-/Smartphone-Halterungen und Stabilisierungsvorrichtungen, Beleuchtungs- und Steuerungssysteme, Akkus für Bildgebungsgeräte und Audiogeräte anzubieten.

Heute erreichen SmallRig-Produkte Nutzer in mehr als 160 Ländern sowie Regionen und bedienen ein umfangreiches Szenarienspektrum – von Livestreaming, Vlogging und Kurzvideos bis hin zu Dokumentarfilmen sowie Hollywood-Blockbustern. Nach mehr als einem Jahrzehnt des Wachstums hat sich SmallRig von seinem ursprünglichen Schwerpunkt auf Kamerahalterungen zu einem Produkt-Ökosystem entwickelt, das sich durch umfassende Szenarien und ein schnelles Lieferkettenmodell auszeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.smallrig.com.

