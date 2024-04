SmallRig mène l'avenir de l'imagerie avec le Forum mondial 2024 et la liste inaugurale des 10 meilleures scènes

----SmallRig se joint à Sony, vivo, RED et Sigma pour discuter de l'évolution des tendances du marché mondial de l'imagerie

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- La conférence de lancement de la marque SmallRig et le Forum mondial de l'industrie des scènes d'imagerie 2024, organisés conjointement par CBNData et SmallRig, ont récemment eu lieu à Shenzhen. L'événement a attiré plus de 300 participants, dont des utilisateurs de SmallRig dans le monde entier, des cadres supérieurs de leaders mondiaux de l'imagerie, parmi lesquels Sony, Canon, RED, Sigma et vivo. Au cours de l'événement, le fondateur de SmallRig, Zhou Yang, a pris la scène pour révéler la nouvelle orientation stratégique et l'identité de marque de l'entreprise.

Reconnue pour son leadership sur le marché mondial des accessoires d'imagerie, SmallRig offre une vaste gamme de produits sur quatre lignes principales : support et stabilisation de caméra, accessoires pour smartphones, éclairage et systèmes de contrôle. Ceci est encore renforcé par ses solutions complètes pour les configurations de streaming en direct, avec un catalogue qui couvre plus de 700 produits. Ces offres, qui s'adressent au streaming en direct, aux vlogs, aux courtes vidéos et à la production de films, sont disponibles dans plus de 160 pays et régions du monde, plaçant la marque à l'avant-garde des ventes et des parts de marché.

En s'appuyant sur ses modèles UCD (User-CoDesign) et DreamRig, SmallRig répond aux besoins des utilisateurs partout, soutenu par sa chaîne logistique agile C2M (Customer to Manufacturer) capable de lancer en moyenne 1,6 nouveau produit par jour par production en petit lot, multicatégories, haute fréquence et semi-personnalisée. La société a également établi des partenariats stratégiques à long terme avec des marques mondiales d'imagerie optique et intelligente, notamment Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, RED, Seagate, vivo, DJI et Insta360.

Au cours du forum, Liu Dongyang, directeur principal du département Solutions d'imagerie et Marketing des communications mobiles chez Sony (Chine), a prononcé une allocution qui a détaillé l'évolution et l'innovation dans le domaine des scènes d'imagerie. M. Dongyang a détaillé les initiatives stratégiques de Sony dans les principaux points chauds du marché : la diffusion en direct, les activités de plein air et le secteur de la mode et de la beauté. Soulignant la synergie entre les solutions d'imagerie de Sony et le vaste écosystème de produits de SmallRig, M. Dongyang a souligné l'efficacité et la commodité accrues offertes aux amateurs d'appareils photo Sony.

SmallRig dévoile les 10 meilleures scènes d'imagerie de 2024

En s'appuyant sur les connaissances de ses 4 millions d'utilisateurs dans le monde, SmallRig, en collaboration avec CBNData, a identifié les 10 meilleures scènes d'imagerie mondiales et trois mots clés pour 2024. Cette liste pionnière donne un aperçu des orientations futures de l'industrie de l'imagerie.

