SmallRig stellt die Weichen für die Zukunft des Imaging mit dem Global Forum 2024 und der ersten Liste mit den Top 10 der Imaging-Szene

SHENZHEN, China, 13. April 2024 /PRNewswire/ -- In Shenzhen fanden kürzlich die SmallRig Konferenz zur Markeneinführung und das Global Imaging Scene Industry Forum 2024 statt, die gemeinsam von CBNData und SmallRig organisiert wurden. An der Veranstaltung mit über 300 Teilnehmenden waren unter anderem SmallRig-Nutzer aus aller Welt sowie Führungskräfte von weltweit führenden Unternehmen der Imaging-Branche, darunter Sony, Canon, RED, Sigma und vivo, vertreten. Während der Veranstaltung stellte SmallRig-Gründer Zhou Yang die neue strategische Ausrichtung und Markenidentität des Unternehmens vor.

SmallRig ist bekannt für seine führende Position auf dem globalen Markt für Imaging-Zubehör und bietet eine umfangreiche Produktpalette in vier Hauptlinien an: Kamerasupport und Stabilisatoren, Zubehör für Smartphones, Beleuchtungs- und Kontrollsysteme sowie mobile Stromversorgungslösungen. Hinzu kommen seine umfassenden Lösungen mit über 700 Artikeln für Live-Streaming-Setups. Diese Angebote für Live-Streaming, Vlogs, Kurzvideos und Filmproduktionen sind in mehr als 160 Ländern und Regionen weltweit verfügbar, was der Marke einen Spitzenplatz bei Umsatz und Marktanteil sichert.

Mit seinen UCD- (User-CoDesign) und DreamRig-Co-Creation-Modellen reagiert SmallRig auf die Bedürfnisse von Nutzern auf der ganzen Welt. Unterstützt wird das Unternehmen durch seine agile C2M-Lieferkette (Customer to Manufacturer), die in der Lage ist, durchschnittlich 1,6 neue Produkte pro Tag durch Kleinserien-, Multikategorie-, Hochfrequenz- und Semi-Custom-Produktion auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat außerdem strategische, langfristige Partnerschaften mit globalen Marken für optische Bildgebung und Smart Imaging geschlossen, darunter mit Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, RED, Seagate, vivo, DJI und Insta360.

Während des Forums ging Liu Dongyang, Senior Manager der Abteilung Imaging Solutions and Mobile Communications Marketing bei Sony (China), in seiner Keynote auf die Entwicklung und Innovation im Bereich der Imaging-Szenen ein. Er erläuterte die strategischen Initiativen von Sony in den Bereichen Live-Streaming, Outdooraktivitäten sowie Mode und Beauty. Liu hob die Synergie zwischen den Imaging-Lösungen von Sony und dem umfangreichen SmallRig-Produktsystem hervor und betonte die verbesserte Effizienz und den Komfort, der Fans von Sony-Kameras zur Verfügung steht.

SmallRig stellt die bahnbrechenden Top 10 der Imaging-Szene 2024 vor

Auf Grundlage der Erkenntnisse von 4 Millionen Nutzern weltweit hat SmallRig in Zusammenarbeit mit CBNData die 10 wichtigsten globalen Imagingszenen und drei Schlüsselwörter für 2024 ermittelt. Die wegweisende Liste bietet einen Einblick in die zukünftigen Entwicklungen der Imaging-Branche.

