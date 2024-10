Smartee präsentiert die Unterkiefer-Repositionstherapie in Valencia

VALENCIA, Spanien, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Smartee veranstaltete kürzlich einen exklusiven Workshop in Valencia, bei dem die renommierten Experten Prof. Gang Shen und Dr. Jingting Lu die Unterkiefer-Repositionstherapie den Zahnärzten in Spanien vorstellten. Die Veranstaltung zog hochkarätige Teilnehmer an, darunter Diamond Doctors führender Marken und Branchenführer, die sich über die neuesten Fortschritte in der kieferorthopädischen Technologie informieren wollten.

Bei der Veranstaltung wurde die einzigartige Anwendung der Unterkiefer-Repositionstherapie hervorgehoben, insbesondere bei Malokklusionen mit konkavem Gesicht. Der Kurs bot einen umfassenden Überblick, beginnend mit grundlegenden Konzepten bis hin zu vertiefenden Diskussionen. Zu den wichtigsten Themen gehörten die Therapie der Vorwärtspositionierung des Unterkiefers, ein neues Diagnosesystem für Malokklusionen mit fazialer Konvexität, die S8-SGTB-Methode zur Korrektur schwerer Kieferdiskrepanzen der Klasse II sowie Techniken zur Bestimmung und Aufzeichnung neuer Unterkieferpositionen.

Der lokale Experte Prof. Vicente M. Torres Celda fasste die Präsentation von Prof. Shen zusammen und berichtete von seinen positiven Erfahrungen mit Smartee. Außerdem stellte Dr. María del Carmen Pérez Cabrilla, die Top-Anwenderin von GS in Spanien, ihre GS-Fälle vor und äußerte ihre Zufriedenheit mit den Dienstleistungen von Smartee.

Da Smartee sein 20-jähriges Bestehen feierte, gratulierten die anwesenden Ärzte der Marke zu diesem bedeutenden Meilenstein und äußerten sich begeistert über künftige Kooperationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2529614/Prof_Gang_Shen_introducing_Smartee_Clear_Aligners_Innovations.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2529615/Dr_Jingting_Lu_introducing_Smartee_Clear_Aligners_Innovations.jpg