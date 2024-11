Smartee renforce sa présence au 55e congrès SIDO à Florence

FLORENCE, Italie, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology a fait forte impression lors du 55e Congrès international du SIDO, qui s'est tenu à Florence. SIDO est l'un des plus grands événements d'orthodontie en Italie, réunissant des experts, fournisseurs et prestataires de technologie en orthodontie du monde entier. Cette année, l'événement a attiré plus de 2 500 professionnels du secteur dentaire, ce qui en fait un rendez-vous incontournable de l'industrie.

Smartee Booth at 55th SIDO Congress in Florence image_5022954_23839814

Le scientifique en chef de Smartee, le professeur Gang Shen, a été invité par le SIDO à partager son point de vue sur les innovations orthodontiques et les tendances de l'industrie. Après le congrès, Smartee a organisé un événement d'une journée au cours duquel les orthodontistes italiens ont pu découvrir la technologie de repositionnement mandibulaire transparent de Smartee. Chaque médecin présent a participé à des séances pratiques de cire d'occlusion à mordu et a reçu des conseils personnalisés de la part du Prof. Gang Shen et de son équipe, dont le Dr Ziqing Xu.

Les orthodontistes italiens ont exprimé leur enthousiasme pour les solutions orthodontiques complètes de Smartee, qui répondent aux besoins des cas simples et complexes. Le Dr Antonio, professeur associé à l'Université de Padoue, a déclaré : « J'ai récemment commencé à utiliser les produits Smartee GS, qui intègrent la technologie de repositionnement mandibulaire transparent, et nous en sommes très satisfaits. Il s'agit d'un nouveau produit pour nous, et il est très différent de ceux que nous avons utilisés dans le passé, en particulier pour le traitement des malocclusions de classe II. Jusqu'à présent, les résultats sont prometteurs, et nos cas cliniques ont reçu d'excellents échos ».

Le Dr Marco, spécialiste dentaire en orthodontie, a ajouté : « J'ai soumis un cas Smartee GS il y a environ six mois, et le traitement progresse très bien. Mes patients obtiennent les résultats que j'attendais, et ils ont été impressionnés par la qualité et la durabilité des matériaux. »

« L'Italie représente un marché clé dans la stratégie mondiale de Smartee », a avancé M. Junfeng Yao, fondateur de Smartee Denti-Technology. « Nous nous engageons à collaborer avec davantage d'orthodontistes italiens et à fournir une assistance complète, de la formation technique au service clientèle, afin d'assurer des résultats de traitement optimaux pour les patients. »

Pour en savoir plus sur Smartee, consultez le site : https://smarteealigners.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547932/Smartee_Booth_55th_SIDO_Congress_Florence.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547933/image_5022954_23839814.jpg