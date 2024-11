Smartee verstärkt seine Präsenz auf dem 55. SIDO-Kongress in Florenz

FLORENZ, Italien, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology machte auf dem 55. internationalen SIDO-Kongress in Florenz einen starken Eindruck. Die SIDO ist eine der größten kieferorthopädischen Veranstaltungen in Italien, die Dentalexperten, Lieferanten und Technologieanbieter aus der ganzen Welt zusammenbringt. Die diesjährige Veranstaltung zog über 2.500 Fachleute aus der Zahnmedizin an und ist damit ein wichtiger Treffpunkt in der Branche.

Smartee Booth at 55th SIDO Congress in Florence image_5022954_23839814

Der leitende Wissenschaftler von Smartee, Prof. Gang Shen, wurde von SIDO eingeladen, um seine Erkenntnisse über kieferorthopädische Innovationen und Branchentrends zu teilen. Im Anschluss an den Kongress veranstaltete Smartee eine eintägige Veranstaltung, bei der italienischen Kieferorthopäden die klare Unterkiefer-Repositionierungstechnologie von Smartee vorgestellt wurde. Jeder teilnehmende Arzt nahm an praktischen Wachsbiss-Sitzungen teil und erhielt eine persönliche Anleitung von Prof. Gang Shen und seinem Team, einschließlich Dr. Ziqing Xu.

Die italienischen Kieferorthopäden zeigten sich begeistert von den umfassenden kieferorthopädischen Lösungen von Smartee, die sowohl einfache als auch komplexe Fälle abdecken. Dr. Antonio, außerordentlicher Professor an der Universität von Padua, berichtet: „Ich verwende seit kurzem Smartee-GS-Produkte, die eine klare Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers enthalten, und wir sind sehr zufrieden. Es ist ein neues Produkt für uns und ganz anders als das, was wir in der Vergangenheit verwendet haben, insbesondere bei der Behandlung von Klasse-II-Fehlstellungen. Bislang sind die Ergebnisse vielversprechend, und bei unseren klinischen Fällen haben wir ein ausgezeichnetes Feedback erhalten."

Dr. Marco, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, fügte hinzu: „Ich habe vor etwa sechs Monaten einen Fall von Smartee GS eingereicht, und die Behandlung macht sehr gute Fortschritte. Meine Patienten erzielen die Ergebnisse, die ich erwartet habe, und sie sind von der Qualität und Haltbarkeit der Materialien beeindruckt."

„Italien ist ein Schlüsselmarkt in der globalen Strategie von Smartee", sagte Junfeng Yao, Gründer von Smartee Denti-Technology. „Wir wollen mit mehr italienischen Kieferorthopäden zusammenarbeiten und umfassende Unterstützung bieten, von der technischen Schulung bis zum Kundendienst, um optimale Behandlungsergebnisse für die Patienten zu gewährleisten."

Mehr über Smartee erfahren Sie hier: https://smarteealigners.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547932/Smartee_Booth_55th_SIDO_Congress_Florence.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547933/image_5022954_23839814.jpg