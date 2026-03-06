Smartee renforce sa présence en Europe et présente sa technologie intégrée de repositionnement de l'avancée mandibulaire au salon ALIGNEA 2026

SALAMANCA, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, un innovateur mondial dans les solutions d'aligneurs transparents, a renforcé son engagement sur le marché européen lors du 11e Congrès international des aligneurs (ALIGNEA) qui s'est déroulé à Salamanque du 19 au 21 février. Outre la présentation des applications cliniques évoluées de sa technologie exclusive de repositionnement mandibulaire, l'entreprise a souligné le renforcement de son infrastructure régionale, désormais ancrée dans des centres de fabrication et d'assistance clinique en Espagne et au Royaume-Uni.

Une présence distinctive : humaniser l'orthodontie par la culture pop

Le stand d'exposition de Smartee a attiré l'attention de l'industrie et s'est distingué par sa présence unique dans l'enceinte du congrès. Le design comprenait des éléments visuels sous licence officielle Marvel Iron Man, une initiative créative qui a brisé le stéréotype traditionnel « froid » et purement clinique de la pratique de l'orthodontie.

En associant la culture populaire à des solutions médicales professionnelles, Smartee a réussi à insuffler de la chaleur et de l'énergie dans le dialogue médecin-patient. Cette nouvelle approche a non seulement attiré l'attention des experts internationaux, mais elle a également permis de démontrer une nouvelle façon de combler le fossé émotionnel entre les cliniciens et les patients adolescents, en utilisant un renforcement psychologique positif pour encourager le port régulier d'appareils.

L'excellence clinique sur la scène principale

Le Dr Te Wang, membre de l'équipe d'orthodontie du professeur Gang Shen de l'hôpital dentaire TaiKang de Shanghai, a été invité à présenter un exposé liminaire sur la scène principale du congrès le 20 février. Sa conférence, intitulée « A Novel Clear S-SGTB Correcting Severe Class II Jaw Discrepancy by Mandibular Repositionning Technology » (Un nouvel appareil Clear S-SGTB corrigeant une sévère dysmorphie de classe II grâce à une technologie de repositionnement mandibulaire), a abordé l'un des défis les plus persistants de l'orthodontie : les malocclusions squelettiques de classe II.

Le Dr Wang a expliqué que ces divergences résultent souvent d'une croissance excessive du maxillaire combinée à une rétrusion de la mandibule, ce qui entraîne des profils faciaux convexes. Traditionnellement, les options de traitement pour les cas de classe II étaient largement limitées au camouflage orthodontique avec extractions de prémolaires ou, dans les cas graves, à la chirurgie orthognatique afin de corriger l'anomalie squelettique sous-jacente.

La conférence a démontré comment l'aligneur transparent Smartee S8-SGTB permet des corrections orthopédiques et orthodontiques simultanées. Le repositionnement de la mandibule vers l'avant induit une adaptation condylienne pendant que la dentition est alignée, ce qui offre aux patients un moyen non invasif d'améliorer l'équilibre facial et la fonction occlusale.

Au-delà de l'orthodontie : aligneurs nocturnes

Smartee a organisé un atelier spécialisé intitulé « Optimisation du repositionnement mandibulaire et du traitement de l'apnée du sommeil chez les adolescents et les adultes à l'aide d'appareils avancés », qui a permis d'élargir le champ d'application de la thérapie par aligneurs transparents. Co-animée par le Dr Te Wang et les Dr María del Carmen Pérez et Dr María del Pilar Pérez, cliniciens espagnols, la session a exploré l'intersection de l'orthodontie et du traitement de l'apnée du sommeil. L'atelier a fourni des informations pratiques sur l'utilisation de l'avancement mandibulaire pour gérer les troubles respiratoires du sommeil, marquant ainsi une évolution vers une approche multidisciplinaire et axée sur la santé des soins dentaires.

Localisation stratégique : fabrication et soutien clinique

La participation de Smartee à ALIGNEA 2026 souligne une stratégie plus large de localisation européenne.

La société a établi son centre de fabrication de Madrid en 2024, servant de base stratégique pour l'expansion paneuropéenne. Ce site permet une production locale, une prestation de services plus rapide et des solutions adaptées aux besoins cliniques européens.

En octobre 2025, Smartee a encore renforcé son infrastructure européenne en inaugurant sa filiale britannique et son centre de soutien clinique orthodontique européen à Stoke-on-Trent, qui fournit des services de planification de traitement orthodontique, d'analyse de cas et d'assistance technique. Ce centre veille au strict respect des réglementations européennes en matière de protection des données et des normes cliniques, tout en encourageant les partenariats avec les institutions universitaires locales pour faire avancer la recherche commune.

Avec une double capacité de production en Chine et en Espagne, Smartee est aujourd'hui au service d'un réseau de plus de 99 000 médecins partenaires dans 57 pays, fournissant des solutions orthodontiques précises et fondées sur des preuves, ainsi que des traitements par aligneurs transparents dans le monde entier.

