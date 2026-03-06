Smartee verstärkt seine Präsenz in Europa und präsentiert auf der ALIGNEA 2026 seine integrierte Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers

SALAMANCA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, ein weltweit führender Innovator im Bereich transparenter Aligner-Lösungen, bekräftigte sein Engagement für den europäischen Markt auf dem 11. Internationalen Aligner-Kongress (ALIGNEA), der vom 19. bis 21. Februar in Salamanca stattfand. Neben der Präsentation der weiterentwickelten klinischen Anwendungen seiner proprietären Mandibular Repositioning Technology (Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers) hob das Unternehmen seine verstärkte regionale Infrastruktur hervor, die nun durch Produktions- und klinische Support-Zentren in Spanien und Großbritannien gestützt wird.

Smartee Denti-Technology at 11th International Congress of Aligners (ALIGNEA) 2026 Dr. Te Wang was invited to deliver a keynote presentation at the congress main stage image_5022954_35514311

Eine unverwechselbare Präsenz: Humanisierung der Kieferorthopädie durch Popkultur

Der Messestand von Smartee zog große Aufmerksamkeit von Branchenkollegen auf sich und stach als einzigartige Präsenz auf dem Kongressgelände hervor. Das Design zeichnete sich durch offiziell lizenzierte visuelle Elemente von Marvel Iron Man aus, ein kreativer Schachzug, der mit dem traditionellen „kalten" und rein klinischen Stereotyp der kieferorthopädischen Praxis brach.

Durch die Integration von Popkultur in professionelle medizinische Lösungen gelang es Smartee, Wärme und Energie in den Dialog zwischen Arzt und Patient zu bringen. Dieser frische Ansatz zog nicht nur die Blicke globaler Experten auf sich, sondern zeigte auch einen neuartigen Weg auf, um die emotionale Kluft zwischen Klinikern und jugendlichen Patienten zu überbrücken, indem positive psychologische Verstärkung genutzt wurde, um das konsequente Tragen der Zahnspange zu fördern.

Klinische Exzellenz auf der Hauptbühne

Dr. Te Wang, ein Kernmitglied des Kieferorthopädieteams von Prof. Gang Shen vom Shanghai TaiKang Dental Hospital, wurde eingeladen, am 20. Februar eine Grundsatzrede auf der Hauptbühne des Kongresses zu halten. Sein Vortrag mit dem Titel „A Novel Clear S8-SGTB Correcting Severe Class II Jaw Discrepancy by Mandibular Repositioning Technology" (Eine neuartige klare S8-SGTB-Korrektur schwerer Klasse-II-Kieferfehlstellungen durch mandibuläre Repositionierungstechnologie) befasste sich mit einer der hartnäckigsten Herausforderungen in der Kieferorthopädie: skelettale Klasse-II-Fehlstellungen.

Dr. Wang erklärte, dass diese Diskrepanzen häufig auf ein übermäßiges Wachstum des Oberkiefers in Kombination mit einer Rückverlagerung des Unterkiefers zurückzuführen sind, was zu einem konvexen Gesichtsprofil führt. Traditionell beschränkten sich die Behandlungsmöglichkeiten für Klasse-II-Fälle weitgehend auf eine kieferorthopädische Kaschierung mit Prämolarenentfernungen oder, in schweren Fällen, auf eine orthognathische Operation zur Korrektur der zugrunde liegenden skelettalen Diskrepanz.

Der Vortrag zeigte, wie die transparente Zahnspange Smartee S8-SGTB gleichzeitig orthopädische und kieferorthopädische Korrekturen ermöglicht. Die Vorverlagerung des Unterkiefers bewirkt eine Anpassung der Kondylen, während die Zähne ausgerichtet werden, was den Patienten einen nicht-invasiven Weg zu einem verbesserten Gesichtsgleichgewicht und einer verbesserten Okklusionsfunktion bietet.

Jenseits der Kieferorthopädie: Schlaf-Aligner

Um den Anwendungsbereich der Clear-Aligner-Therapie zu erweitern, veranstaltete Smartee einen speziellen Workshop mit dem Titel „Optimierung der Unterkieferrepositionierung und Schlafapnoe-Behandlung bei Jugendlichen und Erwachsenen mit fortschrittlichen Geräten". In der gemeinsam von Dr. Te Wang und den spanischen Klinikern Dr. María del Carmen Pérez und Dr. María del Pilar Pérez gehaltenen Vorlesung wurde die Schnittstelle zwischen Kieferorthopädie und Schlafapnoe-Behandlung untersucht. Der Workshop bot praktische Einblicke in die Verwendung von Unterkiefervorverlagerungen zur Behandlung von schlafbezogenen Atmungsstörungen und markierte damit einen Wandel hin zu einem multidisziplinären, gesundheitsorientierten Ansatz in der Zahnmedizin.

Strategische Lokalisierung: Fertigung und klinische Unterstützung

Die Teilnahme von Smartee an der ALIGNEA 2026 unterstreicht eine umfassendere Strategie der Lokalisierung in Europa.

Das Unternehmen gründete 2024 sein Fertigungszentrum in Madrid, das als strategische Basis für die europaweite Expansion dient. Diese Einrichtung ermöglicht eine lokalisierte Produktion, eine schnellere Servicebereitstellung und Lösungen, die auf die klinischen Bedürfnisse in Europa zugeschnitten sind.

Im Oktober 2025 stärkte Smartee seine europäische Infrastruktur weiter durch die Eröffnung seiner britischen Tochtergesellschaft und des European Orthodontic Clinical Support Center in Stoke-on-Trent, das Dienstleistungen in den Bereichen kieferorthopädische Behandlungsplanung, Fallanalyse und technischer Support anbietet. Es gewährleistet die strikte Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen und klinischen Standards und fördert gleichzeitig Kooperationspartnerschaften mit lokalen akademischen Einrichtungen, um die gemeinsame Forschung voranzutreiben.

Mit doppelten Produktionskapazitäten in China und Spanien bedient Smartee mittlerweile ein Netzwerk von über 99.000 Partnerärzten in 57 Ländern weltweit und liefert präzise, evidenzbasierte kieferorthopädische Lösungen und Clear-Aligner-Behandlungen weltweit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925871/Smartee_Denti_Technology_11th_International_Congress_Aligners__ALIGNEA__2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925872/Dr_Te_Wang_invited_deliver_a_keynote_presentation_congress_main.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925873/image_5022954_35514311.jpg