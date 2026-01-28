SMMT - Année difficile pour la production automobile britannique, mais la stratégie industrielle est désormais la clé de la reprise

FABRICATION DE VOITURES ET DE VÉHICULES COMMERCIAUX AU ROYAUME-UNI (données de décembre et de l'année fiscale 2025)

Les graphiques en haute résolution sont disponibles via Dropbox : https://www.dropbox.com/scl/fo/8pskgvu0pspx9u6ueezx7/ADFoByA30j35QgD6fuNPlXE?rlkey=4yq5xdkri6rdzppkgh1eqlmte&st=o1ruv9dj&dl=0

La production de véhicules a baissé de 15,5 % en 2025, 764 715 voitures et véhicules commerciaux quittant les usines.

La production de voitures chute de 8,0 %, tandis que les volumes de CV sur baissent de 62,3 %, l'industrie se restructurant dans un contexte de cyberincident et d'incertitudes tarifaires.

La croissance du nombre de voitures en décembre annonce un certain optimisme pour 2026, grâce à l'entrée en production de nouveaux modèles de véhicules électriques ( ), avec la possibilité de produire un million de véhicules d'ici à 2027 si les conditions sont réunies.

Le secteur demande au gouvernement de mettre en place des stratégies industrielles et commerciales afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie manufacturière et de libérer le potentiel de croissance.

LONDRES, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La production de véhicules au Royaume-Uni a chuté de 15,5 % en 2025, selon les derniers chiffres publiés aujourd'hui par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Les usines ont produit un total de 764 715 unités - 717 371 voitures et 47 344 véhicules commerciaux, avec une production en baisse de -8,0 % et -62,3 % respectivement.1 Les volumes ont été limités par un certain nombre de facteurs, notamment un cyberincident qui a interrompu la production chez le plus grand employeur automobile de Grande-Bretagne, de nouveaux tarifs douaniers sur le commerce outre-Atlantique, la consolidation de deux usines de véhicules commerciaux en une seule, et la restructuration en cours alors que les usines s'orientent vers un avenir décarbonisé.

Exportations mondiales de voitures du Royaume-Uni en 2025

En décembre, les volumes de fourgonnettes, de camions, d'autobus et d'autocars ont diminué pour le neuvième mois consécutif, chutant de 67,7 % à 2 281 unités, mais la production de voitures a montré des signes de reprise, augmentant de 17,7 % à 53 003 unités et mettant fin à quatre mois de baisse. Au cours de l'année, la production de voitures pour le marché britannique

a chuté de 8,2 % pour atteindre 161 545 unités, tandis que les exportations ont baissé de 7,9 % pour atteindre 555 826 unités, ce qui représente 77,5 % de la production.

L'Europe a reçu la majorité (56,7 %) des véhicules exportés, suivie des États-Unis (15,0 %) et de la Chine (6,3 %). Les exportations vers chacun de ces pays ont diminué, respectivement de 3,3 %, 18,3 % et 12,5 %, les expéditions vers les États-Unis ayant été affectées par l'incertitude concernant les droits de douane au début de l'année 2025. La Turquie et le Japon complètent les cinq premiers marchés d'exportation du Royaume-Uni, suivis du Canada, de l'Australie, de la Corée du Sud, de la Suisse et des Émirats arabes unis.

La production de voitures électriques à batterie (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides (HEV) a augmenté de 8,3 % pour atteindre un total de 298 813 unités, soit une part record de 41,7 % de la production. Avec le début de la production en série de voitures électriques de nouvelle génération à Sunderland et le lancement prévu de sept nouveaux modèles de véhicules électriques au Royaume-Uni, la production devrait augmenter en 2026.

Les dernières perspectives de production indépendantes prévoient un retour à la croissance de la production automobile globale au Royaume-Uni, qui devrait augmenter de plus de 10 % pour atteindre quelque 790 000 unités en 2026. La production globale de véhicules légers devrait atteindre 824 000 unités - avec un potentiel d'un million d'unités d'ici à 2027 si les lancements de nouveaux modèles se poursuivent comme prévu et si les conditions sont réunies.2

D'importants investissements publics et privés ont déjà été engagés dans la transition vers les VE au Royaume-Uni, avec le programme DRIVE35 de 4 milliards de livres lancé par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie industrielle moderne. La réalisation de l'ambition de la stratégie, qui consiste à porter la production automobile britannique à plus de 1,3 million d'unités par an d'ici à 2035, dépend désormais de la concrétisation des engagements énoncés dans la stratégie.

Il s'agit notamment de mesures visant à réduire le coût obstinément élevé de l'énergie au Royaume-Uni, de veiller à ce que l'ensemble du secteur soit éligible au programme de compétitivité industrielle britannique, de soutenir la chaîne d'approvisionnement britannique et de créer un marché intérieur fort et durable. Étant donné que les constructeurs - et donc les fournisseurs - construisent à proximité des lieux où ils vendent, on ne saurait trop insister sur l'importance d'un marché des véhicules neufs en bonne santé.

Un programme commercial tourné vers l'avenir, qui approfondit les relations existantes et en établit de nouvelles, est également fondamental pour une industrie tirée par les exportations. L'Europe reste le plus grand marché d'exportation automobile du Royaume-Uni et la plus grande source de véhicules et de composants importés, de sorte que le commerce sans droits de douane et l'accès au marché doivent être assurés, malgré une modification imminente des exigences en matière de règles d'origine convenues dans le cadre de l'accord sur le Brexit et des propositions de plus en plus protectionnistes sur le « Made in Europe » émanant de la Commission européenne.

En outre, compte tenu du rôle crucial des exportations américaines - en particulier pour les fabricants à faible volume et à forte valeur ajoutée -, il convient d'éviter toute nouvelle incertitude dans le commerce transatlantique et de concrétiser les avantages découlant des nouveaux accords conclus avec la Corée du Sud et l'Inde. Avant tout, le Royaume-Uni doit continuer à promouvoir vigoureusement l'expertise et les capacités du secteur auprès d'un public mondial.

Mike Hawes, directeur général de la SMMT, a déclaré : « 2025 a été l'année la plus difficile depuis une génération pour la construction automobile britannique. Des changements structurels, de nouvelles barrières commerciales et une cyberattaque qui a interrompu la production de l'un des plus importants fabricants du Royaume-Uni se sont combinés pour freiner la production, mais les perspectives pour 2026 sont celles d'une reprise. Le lancement d'une série de nouveaux modèles, de plus en plus électriques, et l'amélioration des perspectives économiques sur les

principaux marchés sont de bon augure. La clé de la croissance à long terme réside toutefois dans la création de conditions de concurrence propices à l'investissement, la réduction des coûts énergétiques, l'absence de nouvelles barrières commerciales et l'existence d'un marché intérieur sain et durable. Le gouvernement a défini la manière dont il soutiendra le secteur dans le cadre de ses stratégies industrielles et commerciales, et 2026 doit être l'année de la concrétisation ».

Notes aux rédacteurs

1 - « Véhicule commercial » couvre les fourgonnettes, les camions, les taxis, les autobus et les autocars.

2 - Basé sur les perspectives de production indépendantes produites par AutoAnalysis en novembre - voitures et fourgonnettes uniquement.

