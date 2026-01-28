- SMMT: Año difícil para la producción de automóviles en Reino Unido, pero la estrategia industrial ahora es clave para la recuperación

FABRICACIÓN DE COCHES Y VEHÍCULOS COMERCIALES EN REINO UNIDO (datos de diciembre y año fiscal 2025)

Gráficos de alta resolución disponibles a través de Dropbox: https://www.dropbox.com/scl/fo/8pskgvu0pspx9u6ueezx7/ADFoByA30j35QgD6fuNPlXE?rlkey=4yq5xdkri6rdzppkgh1eqlmte&st=o1ruv9dj&dl=0

La producción de vehículos cayó un -15,5 % en 2025, ya que 764.715 coches y vehículos comerciales salieron de fábrica.

La producción de automóviles cae un -8,0 % mientras que los volúmenes de CV disminuyen un -62,3 % a medida que la industria se reestructura en medio de incidentes cibernéticos e incertidumbres arancelarias.

El crecimiento de los automóviles en diciembre indica optimismo para 2026, impulsado por la entrada en producción de nuevos modelos de vehículos eléctricos, con la oportunidad de producir un millón de vehículos para 2027 si las condiciones son adecuadas.

El sector exige al gobierno que implemente estrategias industriales y comerciales para mejorar la competitividad de fabricación y desbloquear el potencial de crecimiento.

LONDRES, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La producción de vehículos en Reino Unido cayó un -15,5 % en 2025, según las últimas cifras publicadas hoy por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT). Las fábricas produjeron un total de 764.715 unidades: 717.371 automóviles y 47.344 vehículos comerciales, con una producción que cayó un -8,0 % y un -62,3 % respectivamente.1 Los volúmenes se vieron limitados por una serie de factores, incluido un incidente cibernético que detuvo la producción en el mayor empleador de automoción de Gran Bretaña; nuevos aranceles al comercio a través del Atlántico; la consolidación de dos plantas de CV en una; y reestructuración en curso a medida que las plantas avanzan hacia un futuro descarbonizado.

UK global car exports 2025

En diciembre los volúmenes de furgonetas, camiones, autobuses y autocares disminuyeron por noveno mes consecutivo, cayendo un -67,7 % hasta 2.281 unidades, pero la producción de automóviles mostró signos de recuperación, aumentando un 17,7 % hasta 53.003 unidades y poniendo fin a cuatro meses de caída. A lo largo del año, la producción de automóviles para el mercado del Reino Unido cayó un -8,2 % a 161.545 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron un -7,9 % a 555.826 unidades, lo que representa el 77,5 % de la producción.

Europa recibió la mayoría (56,7 %) de los vehículos exportados, seguida de Estados Unidos (15,0 %) y China (6,3 %). Las exportaciones a cada uno de ellos disminuyeron, un -3,3 %, -18,3 % y -12,5 % respectivamente, y los envíos a ESTADOS UNIDOSse vieron afectados por la incertidumbre arancelaria a principios de 2025. Turquía y Japón completaron los cinco principales mercados de exportación mundiales de Reino Unido, seguidos por Canadá, Australia, Corea del Sur, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

La producción de automóviles eléctricos de batería (BEV), híbridos enchufables (PHEV) e híbridos (HEV) aumentó un 8,3 % hasta un total combinado de 298.813 unidades, una participación récord del 41,7 % de la producción. Con el inicio de la producción en volumen de automóviles eléctricos de próxima generación en Sunderland y el lanzamiento previsto de siete nuevos modelos de vehículos eléctricos en todo el Reino Unido, se espera que la producción crezca en 2026.

Las últimas perspectivas de producción independientes esperan que la producción general de automóviles en el Reino Unido vuelva a crecer y que la producción aumente en más de un 10 % a unas 790.000 unidades en 2026. Se prevé que la producción total de vehículos ligeros alcance las 824.000 unidades, con el potencial de alcanzar un millón de unidades en 2027, siempre que los lanzamientos de nuevos modelos se mantengan en el buen camino y se establezcan las condiciones adecuadas.2

Ya se han comprometido importantes inversiones públicas y privadas para la transición a los vehículos eléctricos en Reino Unido, con el programa gubernamental DRIVE35 de 4.000 millones de libras lanzado como parte de su Estrategia Industrial Moderna. Lograr la ambición de la Estrategia de que la producción de automóviles en el Reino Unido alcance más de 1,3 millones por año para 2035 ahora depende del cumplimiento de los compromisos establecidos en la Estrategia.

Estas incluyen medidas para reducir el persistentemente alto coste de la energía en Reino Unido, garantizar que todo el sector sea elegible para el Plan de Competitividad Industrial Británico, apoyo a la cadena de suministro de Reino Unido y la creación de un mercado interno fuerte y sostenible. Dado que los fabricantes –y por lo tanto los proveedores– construyen cerca de donde venden, no se puede subestimar la importancia de un mercado de vehículos nuevos saludable.

Una agenda comercial con visión de futuro que profundice las relaciones existentes y construya otras nuevas también es fundamental para lo que es una industria impulsada por las exportaciones. Europa sigue siendo el mayor mercado de exportación de automóviles del Reino Unido y la mayor fuente de vehículos y componentes importados, por lo que se debe garantizar el comercio libre de aranceles y el acceso al mercado, a pesar de un cambio inminente en los requisitos de las Reglas de Origen acordados bajo el acuerdo Brexit y de las propuestas cada vez más proteccionistas de "Hecho en Europa" provenientes de la Comisión Europea.

Además, dado el papel crucial de las exportaciones estadounidenses –especialmente a los fabricantes de pequeño volumen y alto valor– se debe evitar una mayor incertidumbre en el comercio transatlántico, mientras se deben aprovechar los beneficios que surgen de los nuevos acuerdos con Corea del Sur y la India. Por encima de todo, Reino Unido debe seguir promoviendo vigorosamente la experiencia y la capacidad del sector ante una audiencia global.

Mike Hawes, consejero delegado de SMMT, comentó: "2025 fue el año más difícil en una generación para la fabricación de vehículos en Reino Unido. Los cambios estructurales, las nuevas barreras comerciales y un ciberataque que detuvo la producción en uno de los fabricantes más importantes de Reino Unido se combinaron para limitar la producción, pero las perspectivas para 2026 son de recuperación. El lanzamiento de una serie de modelos nuevos, cada vez más eléctricos, y una mejora de las perspectivas económicas en mercados clave son un buen augurio. Sin embargo, la clave para el crecimiento a largo plazo es la creación de condiciones competitivas adecuadas para la inversión; costes de energía reducidos; evitar nuevas barreras comerciales; y un mercado interno sano y sostenible. El gobierno ha establecido cómo respaldará al sector con sus estrategias industriales y comerciales, y 2026 debe ser un año de resultados".

Notas a los redactores

1 – 'Vehículo comercial' incluye furgonetas, camiones, taxis, autobuses y autocares.

2 - Basado en las previsiones de producción independientes elaboradas por AutoAnalysis en noviembre, solo para turismos y furgonetas ligeras.