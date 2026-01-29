SMMT - 英国自動車生産に厳しい年でも、産業戦略が回復の秘訣

英国の乗用車・商用車製造（12月および2025年度のデータ）

2025年の自動車生産台数は15.5%減少し、764,715台の乗用車と商用車が工場から出荷。

サイバー事件や関税の不透明さの中で業界が再編され、自動車の生産台数は-8.0％の減少を見せる一方、 商用車の生産台数は-62.3％の減少がありました。

生産が開始される EVの新モデルによって12月の自動車増加は2026年に対する楽観視を示し、条件が整えば2027年までに100万台生産する機会がある。

製造業の競争力を向上させて成長の可能性を実現するため、産業・貿易戦略を実現するようにセクターは政府に求める。

ロンドン, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Society of Motor Manufacturers and Traders（SMMT）が本日発表した最新の統計によると、英国の自動車生産台数は2025年に-15.5%の減少がありました。工場で合計76万4715台が生産され、その内訳は乗用車71万7371台と商用車4万7344台。それぞれ-8.0％と-62.3％の減少となりました。1 自動車生産台数は多くの要因によって抑制されました。これには英国最大級の自動車企業でのサイバー事件による生産停止、大西洋間の貿易に対する新たな関税、2つの商用車工場の統合、工場が脱炭素の未来に転換するための継続的なリストラなどが挙げられます。

12月はバン、トラック、バス、長距離バスの生産台数が9か月連続で減少して-67.7％の2,281台となる一方、自動車生産台数には回復の兆しが見られて17.7％増の53,003台となり、4か月連続の減少が終了しました終止符を打った。年間を通じて英国市場向けの自動車生産台数は-8.2%の161,545台に減少する一方、輸出台数は-7.9%の555,826台に減少し、生産台数の77.5%を占めました。

2025年英国の世界自動車輸出

輸出された車両の大半（56.7％）は欧州が対象となり、米国（15.0％）と中国（6.3％）が後を続きました。それぞれの輸出量は-3.3％、-18.3％、-12.5％となって減少し、米国向けの輸出は2025年初頭の関税に対する不透明さの影響が現れました。トルコと日本は英国の世界輸出市場のトップ5を占め、カナダ、オーストラリア、韓国、スイス、アラブ首長国連邦がその後に続きました。

バッテリー電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）の生産台数は8.3%増加して合計298,813台となり、生産台数に占める割合は過去最高の41.7%となりました。サンダーランドで次世代電気自動車の量産が開始され、英国全土で7種類の新型EVモデルの発売が予定されているため、2026年に生産台数の増加が予想されます。

最新の独立生産見通しによりますと、英国の自動車生産台数全体は増加に転じて2026年に生産台数が10％を上回って増加し、約79万台になると予想されています。軽量自動車全体の生産台数は82万4,000台に達すると予想され、新モデルの発売が順調に進んで適切な条件が整えば、2027年に100万台に達する可能性があります。2

英国のEV転換にはすでに官民による多額の投資が行われており、政府の「現代産業戦略」の一環として40億ポンド規模の「DRIVE35」プログラムが開始されました。2035年までに年間130万台を超える英国の自動車生産台数における同戦略の野望を達成できるかどうかは、同戦略で定められたコミットメントの実現によります。

これには、英国の変化しにくい高いエネルギーコストを引き下げて、セクター全体が英国産業競争力スキームの対象になる措置、英国のサプライチェーンへの支援、強力で持続可能な国内市場の創出などが含まれます。メーカーと（それに伴う）サプライヤーは、販売する場所の近くで製造するため、健全な新車市場の重要性は過言ではありません。

既存の関係を深めて新たな関係を構築する前向きな貿易アジェンダは、輸出主導型産業の基本でもあります。欧州は依然として英国最大の自動車輸出市場であり、輸入車と部品における最大の供給源であるため、ブレグジット協定で合意された原産地規則要件の変更が迫って、欧州委員会が保護主義的な「メイド・イン・ヨーロッパ」提案が強まっても、無関税貿易と市場アクセスを確保しなければなりません。

さらに、米国への輸出（特に少量多価の製造業者にとっては）による役割が不可欠なため、大西洋間の貿易のさらなる不透明さは回避しなければならない一方、韓国やインドとの新たな取引から生じる利益を実現する必要があります。なによりも、英国はこのセクターの専門知識と能力を世界中の取引先に積極的にアピールし続けなければなりません。

SMMTのMike Hawes最高経営責任者は、次のように述べました。 「2025年は、英国の自動車製造業にとって、この世代で最も厳しい年でした。構造的な変化、新たな貿易障壁、サイバー攻撃によって英国の最重要メーカーで生産停止が重なって生産が抑制されましたが、2026年の見通しには回復基調を期待できます。電動化が進む新型車の相次ぐ発売と主要市場の景気見通しの改善は好材料になります。ただし、長期的な成長の鍵は投資に適切な競争条件の創出、エネルギーコストの削減、新たな貿易障壁の回避、健全で持続可能な国内市場です。政府は産業・貿易戦略でこのセクターを支援する方法について策定し、2026年はそれを実現する年となるに違いはありません」

