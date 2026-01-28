SMMT - Hartes Jahr für die britische Automobilproduktion, aber Industriestrategie jetzt der Schlüssel zur Erholung

UK CAR AND COMMERCIAL VEHICLE MANUFACTURING (Daten für Dezember und GJ 2025)

Rückgang der Fahrzeugproduktion um -15,5% im Jahr 2025, da 764.715 Pkw und Nutzfahrzeuge die Fabriken verlassen.

Die Produktion von Personenkraftwagen geht um 8,0% zurück, während das Volumen von CV um 62,3% sinkt, da die Industrie angesichts von Cybervorfällen und Zollunsicherheiten Umstrukturierungen vornimmt.

Das Autowachstum im Dezember signalisiert Optimismus für 2026, angetrieben durch neue EV-Modelle, die in Produktion gehen, mit der Möglichkeit, eine Million Fahrzeuge bis 2027 zu produzieren, wenn die Bedingungen stimmen.

Der Sektor fordert die Regierung auf, Industrie- und Handelsstrategien zu entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes zu verbessern und das Wachstumspotenzial zu erschließen.

LONDON, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich ist im Jahr 2025 um -15,5% gesunken, so die neuesten Zahlen, die heute von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlicht wurden. Die Fabriken produzierten insgesamt 764.715 Einheiten - 717.371 Pkw und 47.344 Nutzfahrzeuge, wobei die Produktion um -8,0% bzw. -62,3% zurückging.1 Das Volumen wurde durch eine Reihe von Faktoren eingeschränkt, darunter ein Cybervorfall, der die Produktion bei Großbritanniens größtem Automobilarbeitgeber stoppte, neue Zölle auf den Handel über den Atlantik, die Konsolidierung von zwei CV-Werken zu einem und die laufende Umstrukturierung im Zuge der Umstellung der Werke auf eine kohlenstoffarme Zukunft.

Im Dezember sank das Volumen von Transportern, Lastkraftwagen, Bussen und Reisebussen den neunten Monat in Folge, und zwar um -67,7% auf 2.281 Einheiten. Die Pkw-Produktion zeigte jedoch Anzeichen einer Erholung, stieg um 17,7% auf 53.003 Einheiten und beendete damit vier Monate des Rückgangs. Im Laufe des Jahres sank die Automobilproduktion für den britischen Markt um -8,2% auf 161.545 Einheiten, während die Exporte um -7,9% auf 555.826 Einheiten zurückgingen, was 77,5% der Produktion entspricht.

Die meisten exportierten Fahrzeuge gingen nach Europa (56,7%), gefolgt von den USA (15,0%) und China (6,3%). Die Ausfuhren in beide Länder gingen um -3,3%, -18,3% bzw. -12,5% zurück, wobei die Lieferungen in die USA durch die Zollunsicherheit zu Beginn des Jahres 2025 beeinträchtigt wurden. Die Türkei und Japan runden die fünf wichtigsten Exportmärkte des Vereinigten Königreichs ab, gefolgt von Kanada, Australien, Südkorea, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Produktion von batteriebetriebenen Elektroautos (BEV), Plug-in-Hybridautos (PHEV) und Hybridautos (HEV) stieg um 8,3% auf insgesamt 298.813 Einheiten - ein Rekordanteil von 41,7% an der Produktion. Mit dem Beginn der Serienproduktion von Elektroautos der nächsten Generation in Sunderland und der geplanten Einführung von sieben neuen Elektroauto-Modellen im gesamten Vereinigten Königreich wird für 2026 ein Produktionswachstum erwartet.

Die jüngste unabhängige Produktionsprognose geht davon aus, dass die Automobilproduktion im Vereinigten Königreich insgesamt wieder wachsen und bis 2026 um mehr als 10% auf rund 790.000 Einheiten steigen wird. Die Gesamtproduktion von Light Vehicles wird voraussichtlich 824.000 Einheiten erreichen - mit dem Potenzial, bis 2027 eine Million Einheiten zu erreichen, sofern die Markteinführung neuer Modelle planmäßig verläuft und die richtigen Voraussetzungen gegeben sind.2

Mit dem 4-Milliarden-Pfund-Programm DRIVE35, das die Regierung im Rahmen ihrer modernen Industriestrategie ins Leben gerufen hat, wurden bereits beträchtliche öffentliche und private Investitionen in den Übergang zu Elektrofahrzeugen in Großbritannien getätigt. Die Verwirklichung des Ziels der Strategie, die Automobilproduktion im Vereinigten Königreich bis 2035 auf über 1,3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu steigern, hängt nun von der Erfüllung der in der Strategie festgelegten Verpflichtungen ab.

Dazu gehören Maßnahmen zur Senkung der hartnäckig hohen Energiekosten im Vereinigten Königreich, die Sicherstellung, dass der gesamte Sektor für das British Industrial Competitiveness Scheme in Frage kommt, Unterstützung für die britische Lieferkette und die Schaffung eines starken und nachhaltigen Binnenmarktes. Da die Hersteller - und damit auch die Zulieferer - dort bauen, wo sie verkaufen, kann die Bedeutung eines gesunden Neuwagenmarktes gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Eine zukunftsorientierte Handelsagenda, die bestehende Beziehungen vertieft und neue aufbaut, ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung für eine exportorientierte Industrie. Europa ist nach wie vor der größte Automobilexportmarkt des Vereinigten Königreichs und die wichtigste Quelle für importierte Fahrzeuge und Komponenten. Daher müssen der zollfreie Handel und der Marktzugang sichergestellt werden, trotz einer drohenden Änderung der im Rahmen des Brexit-Abkommens vereinbarten Ursprungsregeln und zunehmend protektionistischer „Made in Europe"-Vorschläge der Europäischen Kommission.

Angesichts der entscheidenden Rolle der US-Ausfuhren - insbesondere für kleine, hochwertige Hersteller - muss eine weitere Unsicherheit im transatlantischen Handel vermieden werden, während die Vorteile, die sich aus den neuen Abkommen mit Südkorea und Indien ergeben, genutzt werden müssen. Vor allem muss das Vereinigte Königreich das Fachwissen und die Fähigkeiten des Sektors in der ganzen Welt weiterhin mit Nachdruck fördern.

Mike Hawes, Chief Executive der SMMT, sagte: „2025 war für den britischen Fahrzeugbau das schwierigste Jahr seit einer Generation. Strukturelle Veränderungen, neue Handelshemmnisse und ein Cyberangriff, der die Produktion bei einem der wichtigsten Hersteller des Vereinigten Königreichs zum Erliegen brachte, führten zu einer Einschränkung der Produktion, aber die Aussichten für 2026 stehen auf Erholung. Die Einführung einer Reihe neuer, zunehmend elektrisch betriebener Modelle und die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten in den wichtigsten Märkten sind ein gutes Zeichen. Der Schlüssel zu langfristigem Wachstum liegt jedoch in der Schaffung geeigneter Wettbewerbsbedingungen für Investitionen, in der Senkung der Energiekosten, in der Vermeidung neuer Handelshemmnisse und in einem gesunden, nachhaltigen Inlandsmarkt. Die Regierung hat mit ihrer Industrie- und Handelsstrategie dargelegt, wie sie den Sektor unterstützen will, und 2026 muss ein Jahr der Umsetzung sein."

