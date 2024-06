SNEC 2024 | Shijing Solar präsentiert fortschrittliche N-Typ-TOPCon-Solarzellenprodukte auf der Messe

SHANGHAI, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die 17. internationale Konferenz und Ausstellung für photovoltaische Stromerzeugung und intelligente Energie (SNEC Expo) begann am 13. Juni im National Convention and Exhibition Center in Shanghai. Shijing Solar stellte sechs N-Typ-TOPCon-Solarzellen vor, die aufgrund ihrer geringeren Degradation, ihrer hervorragenden Temperaturkoeffizienten, ihrer ausgezeichneten bifazialen Rate und ihres geringeren LID-Verlusts großes Interesse auf sich ziehen.

1

Die diesjährige SNEC Expo ist die größte der letzten Jahre und erstreckt sich über 400.000 Quadratmeter. Sie umfasst mehr als 3.300 Aussteller und 500.000 Besucher. Der 300 Quadratmeter große Stand von Shijing Solar mit einem Endlosschleifen-Logo und einem spektakulären Gemälde einer südchinesischen Landschaft, das das Engagement des Unternehmens für saubere Energie unterstreicht.

Zu den Vorzeigeprodukten von Shijing Solar gehören 183.75-16BB, 183.75-10BB, 182.2-16BB, 191.6-16BB, 210R-16BB und 210*210-18BB, deren Zellwirkungsgrad 26,5 % übersteigt. Shijing Solar ist für seine innovative N-Typ-Solarzellentechnologie bekannt und verfügt über modernste automatisierte Produktionsanlagen sowie ein führendes F&E-Team und Labor. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau einer groß angelegten, digitalen und intelligenten Produktionsbasis mit erstklassigen Produktstandards. Alle veröffentlichten hocheffizienten N-Typ-TOPCon-Solarzellen zeichnen sich durch eine bifaziale Rate von über 80 %, eine hervorragende Anti-PID-Leistung, einen Leistungstemperaturkoeffizienten von nur -0,30 %/K und einen geringeren CTM-Verlust (Cell to Module) aus. Die 182,2 x 183,75 mm großen Zellen sind mikro-rechteckige Zellen und erhöhen die Modulleistung und reduzieren die BOS-Kosten, was eine höhere Stromerzeugung und Investitionsrendite ermöglicht.

Am 14. Juni unterzeichnete Shijing Solar einen strategischen Kooperationsvertrag mit dem TÜV Rheinland und führte eine umfassende Zertifizierung der Produktzuverlässigkeit für die N-Typ-TOPCon-Solarzellen ein, die eine hervorragende Qualität und einen hohen Kundennutzen gewährleistet.

Shijing Solar wendet den technischen Mainstream von TOPCon an und gehört zu den Ersten, die eine verbesserte Lasertechnologie einsetzen, um die Produkteffizienz kontinuierlich zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Anlagenherstellern gewährleistet Shijing Solar stets eine hohe Produktionsqualität. Die Produktionsanlagen des Unternehmens nutzen eine fortschrittliche integrierte Kompatibilität für die Lieferung in großem Maßstab.

In Zukunft wird Shijing Solar die Effizienz der N-Typ-TOPCon-Solarzelle weiter verbessern und Solarzellentechnologien in Bereichen wie BC, HJT und Perowskit-Tandemzellen entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2438672/1.jpg