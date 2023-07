SOFTSWISS destaca as áreas de iGaming nas quais IA supera os humanos

GZIRA, Malta, 28 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A SOFTSWISS, provedora de software iGaming de ponta, compartilha sua experiência na implementação de ferramentas de IA em sua prática diária. A IA provou ser um ativo valioso, revolucionando a análise de dados em tempo real, a gestão de jogadores, a personalização de conteúdo e o design.

Análise de dados em tempo Real

A equipe de anti-fraude nos serviços gerenciados da SOFTSWISS ajudou as operadoras a economizar mais de 16 milhões de euros no setor em 2022, tendo processado 61.810 solicitações. Não é possível analisar esses volumes de dados manualmente. Foi aí que a IA entrou.

O departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da SOFTSWISS desenvolveu uma ferramenta de análise de dados em tempo real aproveitando modelos de aprendizado de máquina para detectar casos suspeitos e levá-los à atenção da equipe de Anti-Fraude. Além disso, suas recentes atualizações melhoraram a capacidade de avaliar a qualidade do tráfego de afiliados, garantindo um ambiente de iGaming seguro e confiável.

Outra ferramenta valiosa criada pelo departamento de P&D da SOFTSWISS é o Business Metrics Monitoring and Management (BM3), um sistema orientado por aprendizado de máquina que analisa os principais indicadores de negócios e identifica os desvios quase em tempo real. O BM3 ajuda a identificar problemas potenciais de forma mais eficiente do que as soluções tradicionais baseadas em regras, permitindo a detecção e resolução rápidas de problemas para prevenir impactos negativos e evitar perdas financeiras.

A Vitali Matsukevich, COO da SOFTSWISS, comenta: "A AI é uma ferramenta eficaz para analisar big data em tempo real, no entanto, a decisão final ainda deve ser deixada a um especialista. Embora a IA ofereça velocidade e eficiência, confiar exclusivamente na IA para decisões de negócios pode não ser recomendável".

Gerenciamento de jogadores e Personalisação de Conteúdo

Outra área em que a IA demonstrou sua eficiência é o gerenciamento de jogadores. O departamento de P&D da SOFTSWISS desenvolveu um serviço chamado DOSSIER, que analisa o comportamento do jogador para aprimorar a experiência de jogo. O DOSSIER prevê ações futuras, permitindo que os operadores façam ofertas oportunas e personalizadas.

Por exemplo, o sistema identifica jogadores com alto potencial de valor vitalício (LTV) e permite que os operadores ofereçam bônus especiais ou atribuam gerentes individuais. Essa segmentação pode ser usada em vários cenários.

Da mesma forma, a IA é usada no SOFTSWISS Sportsbook para personalizar o conteúdo dos jogadores. As ferramentas baseadas em IA permitem a exibição de eventos de acordo com as preferências do jogador. O sistema coleta dados em tempo real sobre a atividade do jogador e oferece o conteúdo mais relevante, incluindo eventos particularmente atraentes para jogadores específicos ou grupos de jogadores semelhantes.

Vitali Matsukevich acrescenta: "No que diz respeito aos jogadores, essa abordagem ajuda a reduzir o tempo entre as apostas e aumentar seus valores e o LTV do jogador. Quando os jogadores encontram facilmente eventos emocionantes adaptados às suas preferências, sua experiência de jogo se torna mais agradável, impactando positivamente o desempenho geral dos negócios."

iGaming Brand Design

O design é uma das áreas mais modernas em que a IA está avançando significativamente, e a indústria de iGaming não é exceção. No WebStudio da SOFTSWISS, a implementação da inteligência artificial generativa tornou-se um divisor de águas.

A IA atua como aliada durante a fase inicial de criação do layout. Por meio de consultas elaboradas, a IA gera uma gama diversificada de imagens alinhadas com parâmetros especificados, preservando a essência do conceito original em apenas alguns minutos. Essas imagens então servem como base para um aprimoramento adicional por ilustradores e animadores.

Vitali Matsukevich resume: "Sendo inovadores, continuamente exploramos e testamos ferramentas emergentes, adaptando tendências mundiais para aprimorar a experiência de iGaming." O enorme potencial da IA está em sua capacidade de otimizar tarefas repetitivas e lidar com grandes volumes de dados, melhorando a eficiência geral. No entanto, exercemos precaução ao integrar IA em processos de tomada de decisão, reconhecendo que resultados imprevistos podem resultar em perdas financeiras. Encontrar o equilíbrio adequado entre aproveitar as capacidades da IA e manter a supervisão humana é crucial para garantir um crescimento contínuo e sucesso.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia iGaming que fornece soluções de software certificadas para gerenciar operações de jogos de azar. A SOFTSWISS possui várias licenças de jogos e oferece soluções de software completas para iGaming em um único local.

