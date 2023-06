SOJERN ANNONCE L'AMÉLIORATION DE SA PLATEFORME GRÂCE À DES AUDIENCES ALIMENTÉES PAR L'IA

SAN FRANCISCO, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sojern, la plateforme spécialiste en marketing digital dédiée à l'industrie du tourisme, annonce la dernière version de sa plateforme, améliorée par des audiences alimentées par l'intelligence artificielle (IA). Sojern a tiré parti de ses compétences en IA pour fournir un soutien élargi à plus de 10 000 spécialistes du marketing touristique. La clientèle de la plateforme est composée d'hôtels, de clubs vacances de toutes tailles, de destinations, d'attractions et de compagnies aériennes.

"Nos clients avaient besoin de réagir rapidement à l'évolution fulgurante du secteur du marketing digital, pendant la pandémie, nous avons donc développé nos capacités d'automatisation et d'IA. Tout commence par des données, plus précisément le Sojern Traveler Ecosystem™, qui alimente notre plateforme avec des milliards de signaux d'intention de voyage provenant de milliers de partenaires de données aux quatre coins du monde ", a déclaré Kurt Weinsheimer, Chief Solutions Officer chez Sojern. "Alors que l'IA fait les gros titres en ce moment, nous exploitons ses capacités depuis des années et sommes ravis d'annoncer ces nouvelles mises à jour. Nous avons des concurrents qui commencent tout juste à développer des fonctionnalités d'IA, et je peux affirmer, d'expérience, qu'il faut plusieurs années pour développer et affiner les modèles d'IA sophistiqués qui alimentent notre plateforme. Nos 15 années d'expérience et notre profonde expertise technologique nous donnent un avantage significatif pour produire des résultats avec des audiences alimentées par l'IA dans la dernière version de notre plateforme."

Les audiences alimentées par l'IA proposées par Sojern offrent aux professionnels du tourisme un avantage stratégique dans l'optimisation de leurs investissements marketing. En s'appuyant sur la technologie de l'IA, ils peuvent prendre des décisions éclairées sur l'allocation de leurs ressources, en ciblant efficacement les bons segments de clientèle pour un retour sur investissement et un impact commercial maximum. Grâce à la segmentation et à l'optimisation automatisées de l'audience, les annonceurs communiquent en temps réel auprès d'audiences pertinentes, ce qui leur permet de gagner en précision, en efficacité et en rentabilité. En réponse à la demande croissante d'expériences personnalisées et au fait que 71% des consommateurs expriment leur attente de personnalisation de la part des entreprises, l'approche axée sur les données de Sojern permet aux marques de proposer des campagnes hautement personnalisées à grande échelle, tout en respectant les réglementations en matière de confidentialité des données.

En résulte une stratégie marketing plus stratégique et plus efficace qui permet d'acquérir de nouveaux voyageurs, d'augmenter les réservations directes et de fidéliser les clients.

3 nouveautés viennent améliorer la plateforme de marketing touristique fournie par Sojern :

L'intégration des données hors ligne: En intégrant les données hors ligne des clients - y compris un accès unifié aux données historiques de réservation à travers divers canaux de distribution - Sojern permet aux professionnels du marketing d'obtenir une plus grande visibilité et de développer des audiences plus solides. La combinaison des données hors ligne avec des audiences alimentées par l'IA permet de mieux comprendre le comportement et les préférences des consommateurs, ce qui facilite la création de campagnes ciblées et personnalisées. La plateforme permet également d'enrichir et d'évaluer les données clients hors ligne, aidant ainsi les spécialistes du marketing à identifier et à prioriser les clients prêts pour la conversion. Dans l'ensemble, cette intégration permet aux spécialistes du marketing du tourisme d'élaborer une solution marketing holistique et axée sur les données, ce qui se traduit par une amélioration de l'engagement et des résultats commerciaux.

La réactivation client améliorée: La plateforme Sojern offre aux professionnels du marketing la possibilité d'exploiter les audiences alimentées par l'IA pour réactiver les clients antérieurs et les clients les plus fidèles. Cette capacité permet aux annonceurs d'identifier et d'engager des clients antérieurs qui sont actuellement sur le marché, ce qui favorise la fidélité tout au long du parcours client. En combinant la réactivation avec la prospection et le reciblage alimentés par l'IA, la stratégie d'entonnoir complet de Sojern garantit un meilleur retour sur investissement et une satisfaction accrue des clients.

Activation élargie de l'audience: Les audiences alimentées par l'IA de Sojern peuvent désormais être activées avec plus de contrôle et de flexibilité grâce à l'offre Traveler Audiences To-Go. Les annonceurs peuvent activer ces audiences sur plusieurs plateformes publicitaires de leur choix, telles que DV360, Xandr, Meta et YouTube, élargissant ainsi leur portée et offrant plus de commodité et de flexibilité.

Un autre avantage significatif des audiences alimentées par l'IA de Sojern est l'intégration de partenariats de données étendus. En enrichissant les audiences de reciblage, de réactivation et de prospection avec des données provenant de l'écosystème de voyageurs de Sojern, les annonceurs bénéficient d'une vision plus large des clients au-delà de leurs propres canaux ou des "walled garden" - écosystèmes publicitaires clôturés des géants du digital. L'utilisation d'identifiants durables permet d'éclairer les angles morts dans le respect de la vie privée, d'améliorer la qualité de l'audience et de permettre l'identification en temps réel des consommateurs sur le marché. Ainsi, les audiences alimentées par l'IA atteignent efficacement le bon public, au bon moment, avec le bon message.

"Chez Sojern, nous avons toujours cru au potentiel de l'IA pour améliorer l'expérience de voyage. La dernière itération de notre plateforme bénéficie à la fois à nos clients, professionnels du marketing touristique, et à leurs consommateurs finaux", ajoute Weinsheimer.

En s'appuyant sur la publicité digitale basée sur les données, Sojern s'est constamment adaptée pour répondre à l'évolution des besoins marketing des marques de voyage. Aujourd'hui, Sojern s'est transformée en une solide plateforme commerciale.

