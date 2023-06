Sommet des réseaux Huawei 2023 : Huawei présente de toutes nouvelles offres dans sept scénarios majeurs pour accélérer le développement numérique de l'Afrique

MARRAKECH, Maroc, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lors du salon GITEX Africa 2023, Huawei a organisé son premier Sommet des réseaux Huawei (HNS) sur le continent africain. Sur le thème « Les innovations ne s'arrêtent jamais », le HNS a attiré plus de 400 clients et partenaires originaires du Maroc, d'Égypte, de Tunisie, d'Afrique du Sud et de nombreux autres pays africains. Lors de cet événement, Huawei a étudié l'avenir des réseaux de communication de données et examiné les innovations continues dans sept scénarios majeurs : campus de bureaux, campus de production, interconnexion de succursales, réseau étendu (WAN), réseau de centre de données (DCN), sécurité des réseaux, et marchés commerciaux et de distribution. Huawei s'est également associé à des clients pionniers pour lancer des produits SD-WAN diversifiés, idéaux pour les « réseaux de campus à 10 Gbps », ainsi que CloudEngine 16800-X, le premier commutateur de centre de données du secteur conçu pour une puissance informatique diversifiée.

Avec le développement continu des technologies numériques, l'Afrique entre dans la meilleure période de développement, et « de nouvelles infrastructures, de nouveaux modèles et de nouvelles valeurs » soutiennent l'économie numérique à croissance rapide. Les réseaux intelligents font le lien entre les technologies de l'information et les technologies de la communication et couvrent toutes les procédures de production et de bureau des entreprises. En tant que nouvelles infrastructures cruciales, les réseaux n'ont jamais été aussi importants.

À l'avenir, les réseaux passeront de la connexion de 10 milliards de personnes à la connexion de 100 milliards de choses. Huawei comprend parfaitement cette tendance et ne cesse d'innover en matière de technologies et d'améliorer les capacités des réseaux dans le domaine de la communication de données.

Lors du HNS, Steven Zhao, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Les innovations ne s'arrêtent jamais », qui a mis en lumière les innovations de Huawei en matière de technologie, de solutions et de produits dans sept scénarios.

Dans les campus de bureaux, l'antenne intelligente troisième génération de Huawei garantit au Wi-Fi 7 un débit record de 30 Gbps et une latence ultra-faible de 10 ms, pour une expérience de travail optimale. En ce qui concerne les campus de production, Huawei intègre la technologie de réseau en temps réel (TSN) dans le commutateur industriel CloudEngine S5735I, qui permet une latence de l'ordre de la microseconde, une double alimentation et une réception sélective, ainsi que la convergence IT et OT nécessaire dans le domaine industriel. Pour l'interconnexion des succursales, l'architecture SD-WAN innovante de Huawei combine des moteurs CPU, NPU et d'accélération matérielle, ce qui permet d'atteindre une performance de transfert de plus de 100 Gbps.

Lors du HNS, Huawei a dévoilé, en collaboration avec des géants du secteur bancaire en Afrique, divers produits SD-WAN idéaux pour les « réseaux de campus à 10 Gbps ». Les produits présentés comprennent la passerelle pour siège social NetEngine AR8700 très fiable, la passerelle hyperconvergée 200 Gbps native du cloud NetEngine AR6700V, la passerelle simplifiée pour succursales convergentes NetEngine AR5710-S, et la passerelle industrielle NetEngine AR631I.

En raison de la demande croissante des entreprises en puissance de calcul dans des domaines tels que le calcul haute performance (HPC) et l'IA, l'ensemble du secteur s'efforce de réduire les coûts de construction, d'exploitation et de maintenance des réseaux privés dans les centres de données. Dans ce contexte, Huawei et un pionnier de l'industrie en Égypte ont lancé conjointement CloudEngine 16800-X, le premier commutateur de centre de données de l'industrie conçu pour une puissance de calcul diversifiée.

Ce commutateur phare est prêt matériellement pour 800 GE et établit un réseau Ethernet sans perte pour soutenir la puissance de calcul diversifiée pour des applications telles que le HPC, l'IA et le stockage à haute performance. Il prend également en charge l'équilibrage de charge exclusif à l'échelle du réseau (NSLB), améliorant ainsi de 20 % l'efficacité de l'entraînement à l'IA.

En ce qui concerne les réseaux étendus, Huawei innove constamment en matière de technologie « IPv6 améliorée » et présente NetEngin 8000 F8, un routeur d'agrégation métropolitain à ultra-haute densité avec une performance de 6,4 Tbps. Pour maximiser la sécurité du réseau, Huawei a dévoilé la première solution de protection multicouche contre les ransomwares de l'industrie, qui s'appuie sur la collaboration entre le point final, le réseau et le stockage, ainsi que sur des algorithmes exclusifs de regroupement de l'IA pour identifier avec précision les ransomwares.

Concernant les marchés commerciaux et de distribution, Huawei a lancé des portefeuilles de produits « faciles à installer, faciles à utiliser et faciles à gérer », répondant pleinement aux exigences basées sur des scénarios des clients et des partenaires.

Seul, on ne peut progresser sur la voie de la transformation numérique. Vincent Liu a ajouté que Huawei fournira des systèmes de certification HCIX et HCSX, une formation innovante des talents, des services professionnels de confiance et des plateformes de coopération mondialisées, permettant aux partenaires de mieux contribuer à la transformation numérique des entreprises.

Toujours lors du HNS, Huawei a présenté le premier programme de membres du Club IP en Afrique, qui recrute plus de 300 membres sur place.

Pour en savoir plus sur les produits et solutions de réseaux intelligents dans le cloud de Huawei, rendez-vous sur https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-network

