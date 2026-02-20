Space Prize Foundation lanza una iniciativa de equidad educativa que llega a cientos de estudiantes y familias de Brownsville

BROWNSVILLE, Texas, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Space Prize Foundation anunció una nueva iniciativa de equidad educativa diseñada para ampliar el acceso al espacio práctico y al aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para estudiantes y familias necesitadas de Brownsville, Texas.

En colaboración con el Distrito Escolar Independiente de Brownsville y el Museo de los Niños de Brownsville (BISD y CMB, por sus siglas en inglés), esta iniciativa ofrece a más de 500 estudiantes de segundo grado y 42 familias de escuelas más desfavorecidas económicamente de BISD la oportunidad de participar en una experiencia de aprendizaje inmersivo en el museo, incluido el acceso a su exclusiva exposición SpaceX Boca Chica to Mars (De Boca Chica a Marte). El programa se desarrolló en estrecha colaboración con BISD para garantizar que se priorice a estudiantes que tienen menos probabilidades de acceder a oportunidades de enriquecimiento fuera del aula.

La experiencia presenta a los estudiantes y cuidadores la innovación espacial del mundo real que tiene lugar en el Valle del Río Grande, a la vez que refuerza los conceptos básicos de STEM mediante el juego interactivo, la imaginación y el aprendizaje familiar compartido.

"Esta alianza está relacionada con el acceso", declaró Roman Chiporukha, fundador de Space Prize Foundation. "Cuando los estudiantes y las familias tienen la oportunidad de interactuar con la ciencia de una manera tangible e inspiradora, cambia la forma en que ven el futuro y su lugar en él. Nuestro objetivo es eliminar las barreras y crear momentos que despierten la curiosidad y la posibilidad".

Además del acceso al museo, los educadores participantes recibirán recursos curriculares desarrollados por Space Prize Foundation para ampliar el aprendizaje antes y confirmarlo después de la visita, lo que ayudará a conectar los conceptos del aula con la exploración del mundo real.

"En el Museo de los Niños de Brownsville, creemos que el aprendizaje debe ser accesible para todos los niños y niñas", dijo Felipe Pena III, director ejecutivo de CMB. "Esta colaboración nos permite llegar a cientos de estudiantes y familias que de otra manera no tendrían la oportunidad de experimentar la educación informal de STEM de esta manera. Es un claro ejemplo de cómo las asociaciones comunitarias pueden ampliar las oportunidades a escala".

El liderazgo de BISD enfatizó la importancia de las iniciativas que apoyan la participación de toda la familia en la educación, en especial al inicio del nivel primario, cuando se están formando la curiosidad y la confianza.

"Al crear experiencias importantes fuera del aula, ayudamos a los estudiantes a desarrollar la confianza, la imaginación y el sentido de pertenencia a las ciencias y la tecnología", afirmó el Dr. Jesús H. Chávez, superintendente de BISD. "Esta alianza apoya nuestra misión más amplia de garantizar la equidad educativa y las oportunidades para todos los estudiantes".

Gracias a esta iniciativa, Space Prize Foundation continúa su misión de ampliar el acceso equitativo a la educación espacial y STEM, lo que demuestra cómo los programas comunitarios específicos pueden generar un impacto significativo para los estudiantes, las familias y las generaciones futuras.

Acerca de Space Prize Foundation

Space Prize Foundation es una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción de la alfabetización espacial universal y la equidad de género en STEAM para construir un futuro más esperanzador e inclusivo para la humanidad. Si bien el Space Prize Challenge inaugural se lanzó específicamente para mujeres de secundaria en la ciudad de Nueva York, la fundación ha logrado un crecimiento a nivel mundial considerable. Tras las exitosas ampliaciones a París y Portugal, los Space Prize Challenges 2026 han evolucionado para incluir tanto a niños como a niñas para promover un entorno de colaboración en el que todos los jóvenes innovadores puedan prosperar. La fundación también ha creado su Space Education Curriculum (plan de estudios de educación espacial), el primer plan de estudios espacial de código abierto, dedicado a preparar a los estudiantes para la creciente economía espacial y el futuro multiplanetario de la humanidad que se acerca rápidamente.

Acerca del Museo de los Niños de Brownsville

El Museo de los Niños de Brownsville presta servicio a más de 75,000 visitantes al año y ofrece experiencias de aprendizaje prácticas que inspiran curiosidad y creatividad. Mediante exposiciones, programas e iniciativas de acceso, el museo se compromete a garantizar que todos los niños y familias puedan aprender y prosperar.

Acerca del Distrito Escolar Independiente de Brownsville

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD), que abarca 95 millas cuadradas, es el mayor empleador en el Valle del Río Grande. Aproximadamente 6,000 empleados han aceptado el desafío de prestar servicio a una población de 36,140 estudiantes. El BISD reconoce y aborda el estilo de vida cultural único del sur de Texas con una amplia selección de actividades y programas académicos para todos los estudiantes.

Contacto para los medios: Felipe Pena, [email protected]

