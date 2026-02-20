Space Prize Foundation启动教育公平计划，惠及数百名布朗斯维尔学生及家庭

德克萨斯州布朗斯维尔2026年2月20日 /美通社/ -- Space Prize Foundation今日宣布启动一项全新教育公平计划，旨在为德克萨斯州布朗斯维尔地区教育资源匮乏的学生和家庭，拓展参与太空与STEM实践学习的机会。

该项目由布朗斯维尔独立学区（BISD）与布朗斯维尔儿童博物馆（CMB）联合推出，为BISD经济条件最困难学校的500余名二年级学生及42个家庭提供沉浸式博物馆学习体验，包括参观博物馆标志性展览“SpaceX博卡奇卡至火星（SpaceX Boca Chica to Mars）”的专属机会。 该项目由CMB与BISD密切合作开发，旨在优先保障那些最难获得课外拓展机会的学生。

体验过程中，学生及其监护人将近距离接触里奥格兰德河谷地区的前沿太空创新实践，并通过互动游戏、创意思维以及家庭共同学习，巩固核心STEM知识与技能。

Space Prize Foundation创始人Roman Chiporukha表示：“这项合作旨在拓宽教育机会。 当学生和家庭有机会以具体而富有启发性的方式接触科学时，他们对未来以及自身在其中的位置的认知也会随之改变。 我们的目标是打破障碍，创造激发好奇心与无限可能的时刻。”

除博物馆参观外，参与活动的教育工作者还将获得由Space Prize Foundation开发的课程资源，用于在参观前拓展学习、参观后巩固知识，从而帮助学生将课堂概念与现实探索紧密衔接。

CMB执行董事Felipe Pena III表示：“在布朗斯维尔儿童博物馆，我们坚信每个孩子都应享有平等的学习机会。 此次合作让我们能够触及数百名原本难以体验这种形式非正规STEM教育的学生和家庭。 这正是社区合作如何在更大范围内拓展教育机遇的有力示例。”

BISD领导层强调，支持全家共同参与教育的举措至关重要，尤其是在小学低年级阶段——这是孩子好奇心与自信心萌芽的关键时期。

BISD总监Jesus H. Chavez博士表示：“通过在课堂之外创造有意义的体验，我们帮助学生建立自信、激发想象力，并培养他们在科学与技术领域的归属感。 这一合作伙伴关系也支持了我们更广泛的使命——确保所有学生都能享有教育公平与机会。”

通过这一举措，Space Prize Foundation持续践行其使命，拓宽学生对太空及STEM教育的公平获取渠道，同时展示了有针对性的社区项目如何为学生、家庭乃至未来世代带来深远而切实的影响。

关于Space Prize Foundation

Space Prize Foundation 是一家非营利组织，致力于强化全民太空素养、倡导STEAM领域性别平等，旨在为人类构建一个更加充满希望与包容的未来。 尽管首届Space Prize Challenge专为纽约市高中女性设立，但该基金会现已在全球范围内产生了显著影响力。 在成功拓展至巴黎和葡萄牙之后，2026年Space Prize Challenges已升级为男女混合赛事，旨在营造协作环境，让所有年轻创新者都能在此茁壮成长。 此外，基金会还创建了首个开源太空课程体系—— Space Education Curriculum （太空教育课程），致力于帮助学生为日益发展的太空经济做好准备，并迎接人类快速迈向多行星未来的挑战。

关于布朗斯维尔儿童博物馆

布朗斯维尔儿童博物馆（Children's Museum of Brownsville）每年接待超过75,000名访客，提供实践学习体验，激发孩子们的好奇心与创造力。 通过展览、项目以及各类无障碍举措，博物馆致力于确保所有儿童和家庭都能获得学习机会，并在其中茁壮成长。

关于布朗斯维尔独立学区

布朗斯维尔独立学区（BISD）占地95平方英里，是里奥格兰德河谷地区规模最大的雇主。 约6,000名员工承担起为36,140名学生提供支持与服务的重任。 BISD深入理解并尊重南德克萨斯州独特的文化生活方式，为全体学生提供丰富多样的学术活动与课程项目。

媒体联系人：Felipe Pena，[email protected]

