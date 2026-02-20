Space Prize Foundation 啟動教育平等計劃，觸及數百名布朗斯維爾學生及家庭

德州布朗斯維爾2026年2月20日 /美通社/ -- Space Prize Foundation 今天啟動全新教育平等計劃，目標是讓德州布朗斯維爾地區資源不足的學生和家庭，有更多機會接觸親身體驗的太空及科學、科技、工程與數學 (STEM) 學習活動。

此計劃聯同 Brownsville Independent School District (BISD) 及 Children's Museum of Brownsville (CMB) 合作推行，讓 BISD 內經濟最困難學校的逾 500 位二年級學生和 42 個家庭，有機會到博物館參加沉浸式學習體驗，並參觀館內標誌性展覽「SpaceX 從博卡奇卡到火星」(SpaceX Boca Chica to Mars)。 這個與 BISD 緊密合作下構思而成的計劃，優先照顧那些平時最缺乏課外拓展機會的學生。

此體驗引領學生及家長，窺探里奧格蘭德河谷當下的太空創新實況，更透過互動遊戲、馳騁想像及親子共學，加強對核心 STEM 概念的理解。

Space Prize Foundation 創辦人 Roman Chiporukha 表示：「這次合作的核心，就是締造機會。 讓學生及家庭能夠親身感受科學的啟發，將徹底改變其對未來的看法，對自己角色的定位亦隨之改變。 我們的目標就是移除障礙，締造能夠激發好奇的時刻，孕育無限可能。」

除了參觀博物館，參與計劃的教師還會收到 Space Prize Foundation 設計的課程教材，用於參觀前後延伸學習，鞏固知識，結合課堂理論與現實探索，確保融會貫通。

CMB 執行董事 Felipe Pena III 表示：「Children's Museum of Brownsville 深信，學習之門，應為每位孩子打開。 是次合作讓我們得以接觸成百上千的學生及家庭，他們可能原本沒有機會如此參與非正規的 STEM 教育。 這正好有力證明，社區之間的合作能夠有效地將機會普及到更多層面。」

BISD 領導層強調，鼓勵整個家庭共同參與教育非常重要，特別是在小學低年級這個塑造好奇、建立自信的關鍵時期。

BISD 總監 Jesus H. Chavez 博士說：「透過在課外創造有意義的體驗，我們協助學生培養自信、激發想像，並在科學與科技的世界中找到歸屬感。 此合作體現我們更宏大的使命，也就是確保所有學生都能享有教育平等和機會。」

藉此計劃，Space Prize Foundation 秉承使命，進一步推廣太空與 STEM 教育的平等機會，展現出精準對焦的社區為本項目，如何為學生、家庭以至未來世代帶來既深遠又正面的影響。

關於 Space Prize Foundation

Space Prize Foundation 是非牟利機構，專注推廣全民太空素養，並在 STEAM 領域倡導性別平等，旨在為人類締造更充滿希望、更包容並蓄的美好未來。 首屆 Space Prize Challenge 雖以紐約市高中女生為對象，但基金會現已將影響力擴展至全球各地。 繼成功拓展至巴黎及葡萄牙後，2026 年 Space Prize Challenges 的參加對象已擴展至男女學生，旨在建立互相合作的環境，讓所有年輕創新人才都能盡展所長。 基金會亦編製出 Space Education Curriculum ，亦即首套開源的太空教育課程，以裝備學生迎接飛速擴展的太空經濟，以及人類即將邁向的多行星未來。

關於 Children's Museum of Brownsville

Children's Museum of Brownsville 每年接待超過 75,000 名訪客，透過親身體驗的學習活動，激發兒童的好奇及創意。 博物館呈獻展覽、活動及普及計劃，致力讓所有孩子和家庭都能在此積極學習、蓬勃成長。

關於 Brownsville Independent School District

Brownsville Independent School District (BISD) 面積廣達 95 平方英里，是里奧格蘭德河谷區最大的僱主機構。 學區內約有 6,000 名員工，肩負起教育 36,140 名學生的重任。 BISD 深明南德州獨有的文化生活風貌，為所有學子提供豐富多元的學術活動及計劃。

媒體聯絡人：Felipe Pena，[email protected]

Children's Museum of Brownsville; Space Prize Foundation