SpaceX beauftragt MTN mit der Bereitstellung behördlicher Satellitenkommunikationsdienste für Kunden aus dem Verteidigungsbereich

Damit ist MTN in der Lage, hochsichere, missionskritische Kommunikation zu liefern und das fortschrittliche LEO-Satelliten-Ökosystem von SpaceX für Behörden zu nutzen





MTN schließt sich einer kleinen Gruppe autorisierter Anbieter an und erlangt damit eine einzigartige Marktposition, die es dem Unternehmen ermöglicht, einen umfassenden, maßgeschneiderten Netzdienst für den US-Regierungssektor anzubieten

FORT LAUDERDALE, Florida, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MTN, der Weltklasse-Netzbetreiber, der nahtlose, resiliente Konnektivität überall dort bereitstellt, wo sie benötigt wird, gab eine wegweisende Vereinbarung mit SpaceX bekannt, um ein autorisierter Anbieter der behördlichen Satellitenkonnektivitätsdienste von SpaceX zu werden.

Diese Vereinbarung positioniert MTN strategisch, um hochsichere, missionskritische Kommunikation zu liefern und dabei das fortschrittliche LEO-Satelliten-Ökosystem von SpaceX zu nutzen, das speziell für die strengen Sicherheits- und Leistungsanforderungen von Regierungs- und Verteidigungskunden entwickelt wurde. Die Einführung dieser Dienste ist eine direkte Antwort auf die wachsende Nachfrage nach MTN-Diensten im Verteidigungs-, Regierungs- und Energiesektor nach hochsicheren globalen Verbindungen mit geringer Latenz.

„Die Ergänzung dieses auf den Regierungsbereich ausgerichteten Ökosystems von SpaceX ist ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal für MTN", sagte Scott Davis, Präsident und Geschäftsführer von MTN Government Solutions. „Unsere Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, dem Verteidigungsbereich und dem Regierungssektor verlangen Konnektivität, die nicht nur schnell und global ist, sondern zu 100 % sicher und hoch resilient. Dieser Schritt ermöglicht es uns, Kommunikation mit den höchsten Sicherheitsstufen bereitzustellen, ergänzt unsere bestehenden, auf Starlink basierenden kommerziellen Lösungen ideal und stellt missionskritische Kontinuität sicher, ob auf See oder an abgelegenen Standorten weltweit."

Als einer von wenigen autorisierten Anbietern wird MTN eine spezialisierte Lösung liefern, die einzigartige, hochwertige Funktionen beinhaltet:

Hochsichere Kryptographie: Bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, die für Verschlusssachen sowie die Verarbeitung sensibler Daten erforderlich sind, und übertrifft die kommerziellen Verschlüsselungsstandards.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird MTN eine spezielle Version seines MTN Rugged Mini Kit auf den Markt bringen, ein tragbares Starlink-Komplettsystem, das für Regierungs- und Verteidigungseinsätze geeignet ist. Diese neue Fähigkeit baut auf den jüngsten bedeutenden Fortschritten von MTN auf, wie der Einführung von StarEdge Horizon. Während StarEdge Horizon ein Layer-2-basiertes privates Netzwerk über die kommerzielle Starlink-Konstellation für Unternehmen bereitstellt, erweitert SpaceX' Ökosystem für Behörden diese Fähigkeit, indem es die militärische Sicherheit und Ausfallsicherheit bietet, die für hochsichere, behördenspezifische Anwendungen erforderlich ist.

Die neuen Dienste werden ab sofort in das MTN-Portfolio für den Regierungs- und Verteidigungsbereich aufgenommen und bieten Kunden, die in den kritischsten Umgebungen der Welt arbeiten, sofortige Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen.

Informationen zu MTN

MTN ist ein erstklassiger Netzbetreiber, der globale Einsätze mit der Geschwindigkeit, Sicherheit sowie dem Vertrauen verbindet, die für den Erfolg erforderlich sind. Unsere Multi-Netzwerk-Architektur bietet resiliente, vollständig verwaltete Konnektivität für kritische Systeme und Remote-Teams in den Bereichen Schifffahrt, Energie, Behörden sowie Unternehmen.

Mit Hauptsitz in Florida und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Südamerika ermöglicht MTN schnelle Bereitstellungen sowie einen erstklassigen Service überall. Das Unternehmen hat bei der Bereitstellung konvergenter Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene Pionierarbeit geleistet, indem es Partnerschaften mit großen Mobilfunkanbietern und Satellitenkommunikationsanbietern eingegangen ist, die 5G/LTE und High-Throughput-Satellite-Netzwerke (HTS) sowie modernste Konstellationen in niedriger Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit = LEO) wie Starlink integrieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mtnsat.com .

Medienkontakt

Fernando Arreaza Vargas, Direktor für Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation bei MTN

[email protected] | +1.305.343.8279

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2891079/MTN_Logo.jpg