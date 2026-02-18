- SpaceX elige a MTN para ofrecer servicios de comunicaciones satelitales gubernamentales a clientes del sector de defensa

Esto posiciona a MTN para ofrecer comunicaciones de misión crítica y de alta seguridad, aprovechando el avanzado ecosistema de satélites LEO gubernamentales de SpaceX.

MTN se une a un pequeño grupo de proveedores autorizados, alcanzando una posición única en el mercado que le permite ofrecer un servicio de red integral y personalizado para el sector gubernamental de Estados Unidos

FORT LAUDERDALE, Fla., 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- MTN , el operador de red de clase mundial que ofrece conectividad fluida y resistente donde sea necesaria, anunció un acuerdo histórico con SpaceX para convertirse en un proveedor autorizado de sus servicios de conectividad satelital gubernamental.

Este acuerdo posiciona estratégicamente a MTN para ofrecer comunicaciones de alta seguridad y misión crítica, aprovechando el avanzado ecosistema satelital de órbita terrestre baja (LEO) de SpaceX, diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de seguridad y rendimiento de los clientes gubernamentales y de defensa. La introducción de estos servicios responde directamente a la creciente demanda de conectividad global de alta seguridad y baja latencia de los servicios de MTN en los sectores de defensa, gobierno y energía.

"La incorporación de este ecosistema de SpaceX, centrado en el gobierno, es un factor diferenciador crucial para MTN", afirmó Scott Davis, presidente y consejero delegado de MTN Government Solutions. "Nuestros clientes de los sectores aeroespacial, de defensa y gobierno exigen una conectividad que no solo sea rápida y global, sino también 100% segura y altamente resiliente. Esta iniciativa nos permite ofrecer comunicaciones con los más altos niveles de seguridad, complementando a la perfección nuestras soluciones comerciales existentes basadas en Starlink y garantizando la continuidad de las misiones críticas, ya sea en el mar o en sitios remotos en cualquier parte del mundo".

Como uno de los pocos proveedores autorizados, MTN ofrecerá una solución especializada que incorpora características únicas y premium:

Criptografía de alta seguridad: Ofrece capacidades de seguridad mejoradas, necesarias para operaciones clasificadas y el procesamiento de datos sensibles, superando los estándares comerciales de cifrado.

Ofrece capacidades de seguridad mejoradas, necesarias para operaciones clasificadas y el procesamiento de datos sensibles, superando los estándares comerciales de cifrado. Resiliencia y redundancia: Utiliza una arquitectura de constelación LEO extensa y proliferante, diseñada para proporcionar resiliencia inherente y comunicaciones globales y seguras para plataformas de movilidad exigentes.

Utiliza una arquitectura de constelación LEO extensa y proliferante, diseñada para proporcionar resiliencia inherente y comunicaciones globales y seguras para plataformas de movilidad exigentes. Soporte de misión a medida: Acceso al diseño modular de satélites de SpaceX y a equipos de usuario especializados, diseñados para casos de uso gubernamentales y militares, incluyendo la observación de la Tierra y el comando y control seguros.

Como parte de este acuerdo, MTN lanzará una versión especial de su MTN Rugged Mini Kit, un sistema de despliegue Starlink portátil todo en uno, adaptado para operaciones gubernamentales y de defensa. Esta nueva capacidad se basa en los recientes avances significativos de MTN, como el lanzamiento de StarEdge Horizon. Mientras que StarEdge Horizon proporciona una red privada de Capa 2 sobre la constelación comercial Starlink para empresas, el ecosistema gubernamental de SpaceX amplía esta capacidad al ofrecer la seguridad y la resiliencia de nivel militar necesarias para aplicaciones gubernamentales de alta seguridad.

Los nuevos servicios se están implementando de inmediato en la cartera de servicios gubernamentales y de defensa de MTN, ofreciendo mejoras inmediatas de rendimiento y seguridad a los clientes que operan en los entornos más críticos del mundo.

Acerca de MTN

MTN es un operador de red de clase mundial que conecta operaciones globales con la velocidad, seguridad y confianza necesarias para el éxito. Nuestra arquitectura multired ofrece conectividad resiliente y totalmente gestionada para sistemas críticos y equipos remotos en los sectores marítimo, energético, gubernamental y empresarial.

Con sede en Florida y oficinas en Europa, Oriente Medio y Sudamérica, MTN permite implementaciones rápidas y un servicio de primera clase en cualquier lugar. La compañía ha sido pionera en la entrega de soluciones de conectividad convergente a escala global al asociarse con importantes operadores inalámbricos y proveedores de comunicaciones satelitales que integran redes 5G/LTE y satélites de alto rendimiento (HTS), así como constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) de vanguardia como Starlink.

Si desea más información visite la página web www.mtnsat.com .

Contactos para medios

Fernando Arreaza Vargas, director de relaciones con los medios y comunicaciones empresariales de MTN

[email protected] | +1.305.343.8279