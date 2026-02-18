SpaceX fait appel à MTN pour fournir des services gouvernementaux de communication par satellite à ses clients du secteur de la défense

Cela permet à MTN de fournir des communications hautement sécurisées et essentielles à la mission en tirant parti de l'écosystème de satellites d'orbite terrestre basse gouvernementaux de SpaceX





MTN rejoint un petit groupe de fournisseurs agréés et occupe une position unique sur le marché qui lui permet d'offrir un service de réseau complet et sur mesure au secteur gouvernemental américain

FORT LAUDERDALE, Floride, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- MTN, l'opérateur de réseau de classe mondiale qui fournit une connectivité fluide et résiliente partout où elle est nécessaire, annonce un accord historique avec SpaceX pour devenir un fournisseur autorisé de ses services de connectivité par satellite pour le gouvernement.

Cet accord confère à MTN une place stratégique pour fournir des communications hautement sécurisées et essentielles aux missions, en s'appuyant sur l'écosystème de satellites en orbite basse de SpaceX, qui est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de sécurité et de performance des clients du gouvernement et de la défense. Le lancement de ces services répond directement à la demande croissante de services de MTN dans les secteurs de la défense, du gouvernement et de l'énergie pour une connectivité mondiale hautement sécurisée et à faible latence.

« L'ajout de cet écosystème axé sur le gouvernement de SpaceX est un facteur de différenciation crucial pour MTN », déclare Scott Davis, président et CEO de MTN Government Solutions. « Nos clients des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et gouvernementaux exigent une connectivité non seulement rapide et mondiale, mais aussi sécurisée à 100 % et hautement résiliente. Ce transfert nous permet de fournir des communications avec les niveaux d'assurance les plus élevés, complétant parfaitement nos solutions commerciales existantes basées sur Starlink et assurant la continuité des missions critiques, que ce soit en mer ou dans des sites éloignés partout dans le monde. »

En tant que l'un des rares fournisseurs agréés, MTN fournira une solution spécialisée qui intègre des fonctions uniques et de premier plan :

cryptographie hautement sécurisée : offre des capacités de sécurité renforcée nécessaires aux opérations secrètres et au traitement de données sensibles, dépassant les normes de cryptage commerciales.

Résilience et redondance : utilisation d'une architecture de constellation en orbite terrestre basse conçue pour offrir une résilience inhérente et des communications globales et assurées pour les plateformes de mobilité exigeantes.

utilisation d'une architecture de constellation en orbite terrestre basse conçue pour offrir une résilience inhérente et des communications globales et assurées pour les plateformes de mobilité exigeantes. Soutien à la mission personnalisé : accès à la conception modulaire des satellites de SpaceX et à l'équipement utilisateur spécialisé adapté aux cas d'utilisation gouvernementaux et militaires, y compris l'observation de la Terre et le commandement et le contrôle sécurisés.

Dans le cadre de cet accord, MTN lancera une version spéciale de son MTN Rugged Mini Kit, un système de déploiement Starlink portable tout-en-un, adapté aux opérations gouvernementales et de défense. Cette nouvelle capacité s'appuie sur les récentes avancées de MTN, telles que le lancement de StarEdge Horizon. Alors que StarEdge Horizon fournit aux entreprises un réseau privé basé sur la couche 2 de la constellation commerciale Starlink, l'écosystème gouvernemental de SpaceX étend cette capacité en offrant la sécurité et la résilience de niveau militaire requises pour les applications gouvernementales spécifiques à niveau d'assurance élevé.

Les nouveaux services sont déployés immédiatement dans le portefeuille gouvernemental et de défense de MTN pour offrir des améliorations immédiates de performance et de sécurité aux clients opérant dans les environnements les plus critiques du monde.

À propos de MTN

MTN est un opérateur de réseau de classe mondiale qui assure la vitesse, la sécurité et la confiance nécessaires à la réussite des opérations mondiales. Notre architecture multiréseau propose une connectabilité résiliente et entièrement gérée pour les systèmes cruciaux et les équipes à distance dans les secteurs de la marine, de l'énergie, de l'administration publique et des entreprises.

Basée en Floride, la société MTN s'appuie sur ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud pour garantir partout des déploiements rapides et un service de qualité. L'entreprise a été pionnière dans la fourniture de solutions de connectivité convergentes à l'échelle mondiale en s'associant avec les principaux opérateurs sans fil et fournisseurs de communications par satellite qui intègrent des réseaux 5G/LTE et des réseaux satellitaires à haut débit (HTS), ainsi que des constellations de pointe en orbite terrestre basse telles que Starlink.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mtnsat.com .

