SPDB a Huawei uvádzajú riešenie SPDB Finwarehouse, ktoré začleňuje digitálne financovanie do skladu

ŠEN-ČEN, Čína, Sept. 24, 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) a Huawei predstavili riešenie SPDB Finwarehouse na konferencii HUAWEI CONNECT 2021. Riešenie je jedným z najväčších míľnikov spoločnej inovácie pre finančnú digitalizáciu. Je to tiež krok ku konsolidácii Banky vecí, pretože riešenie používa IoT na zabezpečenie zástav hnuteľného majetku, vďaka čomu je každý objekt identifikovateľný, každý alarm vysledovateľný a každá položka dôveryhodná.

V minulom roku SPD Bank a Huawei vydali dokument Bank of Things White Paper, ktorý navrhuje nový model a systém finančných služieb. V nadväznosti na to začala banka SPD uplatňovať inovatívne digitálne technológie na podporu banky vecí a nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Huawei s cieľom „ponoriť sa do digitálneho sveta". Riešenie SPDB Finwarehouse je jednou z dôležitých iniciatív, ktoré z tohto partnerstva a smerovania vyplynuli.

Riešenie je navrhnuté pre priemyselné dodávateľské reťazce a predstavuje inovatívny spôsob správy záloh pre hnuteľné skladové majetky. Hnuteľné majetky, ktoré boli v minulosti oblasťou finančných služieb, kde nebola zaznamenaná rozsiahla digitalizácia, predstavujú inovatívny trhový priestor v hodnote miliárd juanov.

SPDB Finwarehouse: Bezpečná a jednoduchá správa hnuteľného majetku

Hnuteľný majetok často podlieha viacerým rizikám. Napríklad vlastníctvo nemusí byť jasné, takže majetok je založený niekoľkokrát. Dohľadové spoločnosti nemusia byť vždy úplne etické, a preto môže dochádzať k falšovaniu. Aj keď je dohľad presný, bez digitálnych prostriedkov je nákladný. A bez platformy na likvidáciu je ťažké takýto majetok speňažiť.

V reakcii na tieto problémy SPD Bank navrhla presnejšie a dôveryhodnejšie riešenie. Riešenie SPDB Finwarehouse používa na zaznamenávanie objektívnych informácií priamo v sklade RFID, vážiace zariadenia a zariadenia PDA blockchain. Prichádzajúci majetok je prepojený s financovaním a pôžičkami, zatiaľ čo odchádzajúci tovar je spojený s vyplatením. Vďaka tomu je dohľad nad tovarom oveľa jednoduchší a efektívnejší.

Riešenie tiež pomáha presne určiť hodnotu tovaru. Integruje overené informácie o obchode, vnímaní a trhu a používa ich na určenie vlastníctva, ocenenia a efektívnej likvidácie. Logistické, obchodné, kapitálové a informačné toky sa v zásade centralizujú a poskytujú potrebné údaje na správne ocenenie hnuteľného majetku. Podniky na začiatku aj na konci dodávateľského reťazca majú teraz prístup k presným finančným službám, ktoré pokrývajú celý dodávateľský reťazec.

Ilustrácia: SPDB Finwarehouse: Dôveryhodný, spravovateľný a ľahko likvidovateľný hnuteľný majetok

Dôveryhodný fond aktív so systémom Smart IoT

Logistika a sklady často používajú digitálne technológie. Huawei a SPD Bank ako také nasadzujú do skladov inteligentné zariadenia IoT spolu so zavedením funkcií umelej inteligencie a viacrozmerného overovania údajov. Toto transformuje bežné sklady na finančné a integruje finančné služby do riadiacich a obchodných procesov.

Na základe platformy HUAWEI CLOUD, riešenie SPDB Finwarehouse robí každý objekt identifikovateľným, každý alarm vysledovateľným a každú položku dôveryhodnou. Riešenie obsahuje nasledujúce technológie:

Distribuované RFID umiestňuje objekty v rámci metrov, automaticky robí inventúru a sleduje položky v reálnom čase.

S modelmi Pangu je možné väčšinu modelov znova použiť, čím sa zníži počet vzoriek potrebných na školenie a skráti sa obdobie vývoja projektu.

Platforma Huawei IoT implementuje modelovanie pomocou GUI, flexibilne definuje a vytvára modely a centrálne ich spravuje. Krížovo overuje údaje prostredníctvom technológie digitálnych dvojčiat a vykonáva komplexnú analýzu rizík pre tovar, procesy, personál a prostredie skladu.

Monitorovacie centrum zaisťuje autenticitu prichádzajúceho tovaru

V monitorovacom centre SPDB Finwarehouse Monitoring Center, môžu operátori ľahko overiť pravosť prichádzajúceho tovaru. Prostredníctvom modelov Pangu môžu počítať naskladané kontajnery a overovať ich pomocou skenovacieho kódu, údajov o hmotnosti a údajov o obchodnom pozadí.

„SPDB Finwarehouse je pilotný projekt digitálnych financií. Vykonali sme hĺbkové hodnotenie potrieb trhu podnikových služieb. Teraz musíme pokračovať v hľadaní spôsobov, ako transformovať našu obchodnú logiku a prestavať naše technické možnosti, aby sme udržali digitalizáciu", povedal pán Chen Haining, generálny manažér z oddelenia IT v banke SPD. . Dodal: "Integráciou digitálnych technológií do odvetví môžeme pomocou digitálnych schopností hĺbkovo analyzovať scenáre dodávateľského reťazca rôznych odvetví reálnej ekonomiky. Banka SPD sa teší na spoluprácu so spoločnosťou Huawei na integrácii financií s reálnou ekonomikou."

Vo svete, kde je všetko prepojené, budú naďalej vznikať nové scenáre a obchodné modely.

"Huawei a SPD Bank budú pokračovať v inováciách a poskytovať popredné technologické produkty a komplexné riešenia cloudovej infraštruktúry pre inovácie digitálneho financovania. Technologické inovácie využijeme na rýchlejšie inovácie finančných služieb a budeme spolupracovať na ďalšom prepojení odvetví s finančnou inováciou šitou na mieru." - povedal pán Jason Cao, prezident divízie Global Financial Business Unit, Huawei Enterprise BG. „Spoločnosť Huawei prispela svojimi komplexnými technológiami k práci na SPDB Finwarehouse s bankou SPD. S našimi zákazníkmi sa ponárame do digitálu a podporujeme inováciu digitálneho financovania. Dúfame, že pomocou financií dokážeme posunúť reálnu ekonomiku vpred. Huawei je odhodlaná pomáhať finančným inštitúciám, pretože neustále zlepšujú svoju agilitu, inteligenciu, priemyselné služby a výstavbu ekosystémov. Pomáhame finančným inštitúciám na ich ceste digitálnej transformácie a spoločne budujeme plne prepojený, inteligentný a ekosystémový finančný priemysel. "

SPD Bank a Huawei zriadili v roku 2018 spoločné inovačné laboratórium, ktoré viedlo k niekoľkým úspešným projektom. V auguste 2020 podpísali komplexnú dohodu o strategickej spolupráci a spoločne uverejnili dokument The Bank of Things White Paper, ktorý je významným míľnikom. SPD Bank sa bude zameriavať na užívateľské skúsenosti, používanie digitálnych technológií a inovácie v odvetviach, ako je maloobchod, komunikácia, doprava a zdravotníctvo, s cieľom posilniť digitálne hospodárstvo.

Vo svete, kde je všetko prepojené, budú financie, technológie a priemysel úzko prepojené. Huawei a SPD Bank využívajú silu cloudového FinTechu, ktorý slúži komunite, slúži zákazníkom a vytvára novú hodnotu v odvetví.

Spoločnosť Huawei je organizátorom konferencie HUAWEI CONNECT 2021, ktorá sa uskutoční online od 23. septembra do 31. októbra. Témou tohtoročnej akcie je Ponorenie sa do digitálu. Ponoríme sa hlboko do praktickej aplikácie technológií, ako je cloud, umelá inteligencia a 5G, vo všetkých odvetviach, a do oblastí objasňujúcich ako môžeme organizácie všetkých tvarov a veľkostí urobiť efektívnejšími, univerzálnejšími a v konečnom dôsledku odolnejšími, keď sa pohneme smerom k ekonomickému zotaveniu.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte náš miestny tím alebo sa pozrite na stránku https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei