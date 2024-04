Speeki lance des fonctionnalités de reporting pour les normes IFRS* (IFRS S1 et S2) et CSRD (ESRS)

SINGAPOUR et LONDRES, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Speeki, un leader mondial dans le domaine des logiciels et de l'assurance pour la gestion et le reporting des performances ESG et de développement durable, a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités de reporting dans son logiciel afin de rendre les rapports ESG et sur le développement durable plus simples et plus utiles pour les entreprises mondiales.

With a platform to design, implement, monitor, measure, report and track non-financial initiatives including all ESG and sustainability areas, companies can focus on non-financial reporting, assurance and certification.

La demande de rapports sur les facteurs ESG et le développement durable augmente et ne montre aucun signe de ralentissement. De plus en plus de pays réglementent la divulgation obligatoire des informations sur les facteurs ESG et le développement durable. L'Europe, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, Singapour et, plus récemment, les États-Unis ont tous rendu obligatoire la divulgation totale ou partielle de l'information pour leurs plus grandes entreprises.

De nombreuses entreprises sont confrontées à un défi redoutable en matière de reporting réglementaire, aggravé par les difficultés à recueillir des données essentielles à la divulgation de l'information. L'insuffisance des investissements dans les programmes et les systèmes ESG les prive des indicateurs nécessaires, ce qui est davantage compliqué par le manque d'expertise et de ressources. Même lorsque du personnel adéquat est trouvé, il est souvent submergé et a recours à des solutions de fortune telles que des feuilles de calcul et des listes de tâches.

Pour répondre à ces défis, Speeki a élargi les fonctionnalités de reporting de sa plateforme d'ESG et de développement durable pour prendre en charge les données de reporting conformément aux normes de reporting réglementaires récemment publiées, notamment CSRD (ESRS), IFRS (S1 – Obligations générales en matière d'informations financières liées à la durabilité et S2 – Informations à fournir sur les changements climatiques) et plusieurs autres.

En soutenant les entreprises dans la gestion de plus de 20 domaines liés aux programmes ESG et de développement durable, Speeki met en avant le concept « écrire une fois, rendre-compte plusieurs fois », où les données de la plateforme peuvent être générées dans différents formats pour répondre aux diverses exigences réglementaires en matière de divulgation. Il suffit donc de sélectionner une norme et d'appuyer sur un bouton pour établir un rapport.

Le cadre Engage™ unique et propriétaire de Speeki, soutenu par une assistance IA intégrée connue sous le nom de Nicole, aide les utilisateurs de Speeki à créer des programmes sur 20 domaines clés en matière d'ESG et de développement durable, avec des conseils étape par étape fournis dans le logiciel, réduisant ainsi les défis signalés par les entreprises en matière de ressources et d'expertise.

Consultez cette page pour obtenir plus d'informations sur les logiciels, les services de conseil et les services d'assurance de Speeki. Pour les demandes de renseignements des médias ou pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Ana Garcia , directrice du marketing chez Speeki.

Speeki aide les entreprises à construire, gérer, déclarer et assurer leurs performances commerciales non financières.

*Speeki octroie des licences et applique les normes IFRS® de divulgation d'informations sur le développement durable, les normes SASB® et SICS dans le cadre de son travail.