Spin Master gana caso por la patente de "Bakugan" en China

En marzo de 2018, Spin Master inició una demanda en el Tribunal del Pueblo Intermedio de Hangzhou contra Hongtu y otros tres acusados. En primera instancia, el Tribunal dictaminó que los juguetes "Sky Warrior" se encontraban dentro del alcance de la patente de Spin Master y, en consecuencia, constituían violaciones de patente. El Tribunal ordenó a los acusados cesar toda producción y venta del juguete "Sky Warrior" y adjudicó a Spin Master RMB 300.000 (aproximadamente US$ 44.100) en compensación. En abril de 2019, Hongtu apeló ante el Tribunal Superior del Pueblo de Zhejiang. El Tribunal ha dictado ahora una sentencia final que afirma la decisión de la primera instancia.

Ben Gadbois, presidente global y director operativo de Spin Master, declaró: "Esperamos que nuestros competidores respeten la propiedad intelectual de Spin Master y, si creemos que se están violando nuestros derechos, adoptaremos medidas contundentes".

Chris Harrs, abogado y secretario general de Spin Master, agregó: "Dados los planes de Spin Master de distribuir la serie de TV Bakugan en China y vender los juguetes relacionados, estamos muy complacidos con que se haya puesto a prueba la validez y la aplicabilidad de la patente de Bakugan, y esperamos que estos resultados positivos faciliten nuestros futuros esfuerzos de aplicación".

Acerca de Spin Master y "Bakugan"

En 2007, en colaboración con Sega Toys, TMS y Nelvana, Spin Master lanzó el programa de TV Bakugan. Como principal producto derivado de la animación, los juguetes Bakugan fueron recibidos con amplio beneplácito por los niños en todo el mundo. Spin Master presentó diversos derechos de propiedad intelectual en todo el mundo para proteger Bakugan.

En los últimos diez años, Spin Master no ha ahorrado esfuerzos para proteger sus derechos de propiedad intelectual sobre Bakugan y ha entablado demandas civiles en todo el mundo contra muchos competidores que intentaron infringir los derechos de propiedad intelectual de Bakugan. Hasta hoy, Spin Master ha alcanzado un éxito significativo. Los derechos de patente de Bakugan también han resistido intentos de invalidación de la competencia ante el Consejo de Reexamen de Patentes de China. Finalmente, el Consejo desestimó todos esos intentos de invalidación y afirmó la fortaleza de la patente de Bakugan.

En 2019, Spin Master volvió a lanzar el programa de TV y los juguetes Bakugan en todo el mundo.

Acerca de Spin Master

Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) es una importante compañía global dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa una cartera diversificada de juguetes, juegos, productos y accesorios de entretenimiento innovadores. Spin Master es mejor conocida por marcas galardonadas, entre ellas, Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® y PAW Patrol®. Desde el año 2000, Spin Master ha recibido 103 nominaciones a los premios al Juguete del Año (Toy of The Year, TOTY) de la TIA, con 30 galardones en diversas categorías de productos, incluidas 13 nominaciones al TOTY por el Juguete Innovador del Año. Hasta la fecha, Spin Master ha producido nueve series de televisión, incluso la relanzada Bakugan: Battle Planet y el actual éxito PAW Patrol, que se transmite en más de 160 países y territorios de todo el mundo. Spin Master emplea a más de 1.800 personas en países de todo el mundo, entre ellos, Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

Para más información: Contacto con los medios: Tammy Smitham, vicepresidenta de Comunicaciones, 416-364-6002, mediarelations@spinmaster.com

