Spin Master ganha caso de patente "Bakugan" na China

TORONTO, 23 de abril de 2019 /PRNewswire / -- Spin Master Corp. (TSX: TOY; www.spinmaster.com), uma empresa global líder em entretenimento infantil, anunciou hoje que conseguiu recentemente uma sentença final a seu favor em um caso de patente contra a Suzhou HONGTU Film Animation Co., Ltd. ("Hongtu"). A Spin Master conseguiu provar que a Hongtu infringiu a patente Bakugan da Spin Master com seus brinquedos derivados "Sky Warrior".

Em setembro de 2017, a Hongtu lançou o brinquedo derivativo "Sky Warrior" na China, infringindo os direitos de patente da Spin Master relativos ao popular brinquedo Bakugan.

Em março de 2018, a Spin Master entrou com uma ação no Tribunal Popular Intermediária de Hangzhou contra a Hongtu e três outros réus. Na primeira instância, o Tribunal decidiu que os brinquedos "Sky Warrior" se enquadram no escopo da patente da Spin Master e, portanto, constituíram violações de patentes. O tribunal ordenou que os acusados parassem toda a produção e venda do brinquedo "Sky Warrior" e concedeu à Spin Master RMB 300.000 (aproximadamente US$ 44.100) como compensação. A Hongtu apelou para o Tribunal Popular Superior de Zhejiang em abril de 2019. O Tribunal já emitiu uma sentença final que confirmou a decisão da primeira instância.

Ben Gadbois, presidente global e diretor de operações da Spin Master declarou: "Esperamos que nossos concorrentes respeitem a propriedade intelectual da Spin Master e tomaremos medidas rigorosas se acreditarmos que nossos direitos estão sendo violados".

Chris Harrs, conselheiro geral e secretário corporativo da Spin Master acrescentou: "Por causa dos planos da Spin Master para distribuir a série de TV Bakugan na China e vender os brinquedos associados, estamos muito satisfeitos de que a validade e aplicabilidade da patente Bakugan foram testadas e esperamos que tais resultados positivos tornem nossos futuros esforços de fiscalização mais fáceis "

Sobre a Spin Master e o "Bakugan"

Em 2007, em colaboração com a Sega Toys, TMS e Nelvana, a Spin Master lançou o programa de TV Bakugan. Como principal produto derivado da animação, os brinquedos Bakugan foram muito bem recebidos por crianças de todo o mundo. A Spin Master registrou vários direitos de PI globalmente para proteger a Bakugan.

Nos últimos 10 anos, a Spin Master não poupou esforços para proteger os direitos de PI de Bakugan e entrou com ações civis no mundo todo contra muitos concorrentes que tentaram infringir a PI do Bakugan. Até agora, a Spin Master alcançou um sucesso significativo. Os direitos de patente do Bakugan também resistiram às tentativas dos concorrentes de invalidá-los perante o Conselho de Reexame de Patentes da China. Em última análise, o Conselho rejeitou todas as tentativas de invalidação e afirmou a força da patente do Bakugan.

Em 2019, a Spin Master relançou o programa de TV Bakugan e os brinquedos no mundo todo.

Sobre a Spin Master

A Spin Master (TSX: TOY; www.spinmaster.com) é uma empresa global líder em entretenimento infantil que cria, projeta, fabrica, licencia e comercializa um portfólio diversificado de brinquedos inovadores, jogos, produtos e propriedades de entretenimento. A Spin Master é mais conhecido por marcas premiadas, incluindo Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® e PAW Patrol® Desde 2000, a Spin Master recebeu 103 indicações ao TIA Toy of The Year (TOTY), com 30 vitórias em várias categorias de produtos, incluindo 13 indicações ao TOTY para o Brinquedo Inovador do Ano. Até o momento, a Spin Master produziu nove séries de televisão, incluindo o relançamento do Bakugan: Battle Planet e o atual sucesso PAW Patrol, que é transmitido em mais de 160 países e territórios em todo o mundo. A Spin Master emprega mais de 1.800 pessoas em países ao redor do mundo, incluindo Canadá, Estados Unidos, México, França, Itália, Reino Unido, Rússia, Eslováquia, Polônia, Alemanha, Suécia, Holanda, China, Hong Kong, Japão, Vietnã e Austrália.

