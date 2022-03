Společnost BNY Mellon oznamuje předání vedení, nastupujícím generálním ředitelem jmenuje Robina Vince

Pan Vince nyní působí jako místopředseda představenstva společnosti BNY Mellon a generální ředitel divize Global Market Infrastructure, která zahrnuje divize Pershing, Treasury Services (finanční služby), Clearance and Collateral Management (správa zajištění a zúčtování) a Markets & Execution Services (trhy a realizační služby) společnosti BNY Mellon. Před nástupem do společnosti BNY Mellon působil pan Vince 26 let ve společnosti Goldman Sachs, naposledy jako ředitel pro rizika a člen řídícího výboru a dříve mimo jiné jako pokladník, vedoucí operací, vedoucí globálních peněžních trhů, provozní ředitel pro region EMEA a generální ředitel Goldman Sachs International Bank.

Joseph J. Echevarria, nezávislý předseda představenstva, uvedl: "Dnešní oznámení je vyvrcholením pečlivě naplánovaného, důkladného a řádného předávacího procesu, který má za cíl zajistit kontinuitu vedení a další úspěch společnosti BNY Mellon. Nyní, kdy Todd odchází do penze po téměř čtyřech desetiletích služby společnosti a jejím akcionářům – včetně vynikajícího vedení v době globální pandemie – mu chceme poděkovat za jeho četné zásluhy. Trvale prokazoval neochvějnou oddanost našim klientům a svým kolegům a měl zásadní podíl na vybudování společnosti BNY Mellon v instituci, kterou je dnes."

Pan Gibbons dodává: „Věnovat práci pro společnost BNY Mellon posledních 36 let mi bylo ctí, mimo jiné proto, že pevně věřím v hlavní poslání společnosti a hodnotu, kterou naše služby přinášejí klientům a společnosti. Pandemie zdůraznila jak význam role, kterou zastáváme v globálním finančním ekosystému, tak naši odolnost a dnes jsme v mnoha našich oborech lídrem na trhu. S výhledem na odchod do penze si nedokážu představit vhodnější osobu než právě Robina, která by společnosti pomohla využít široké škály příležitostí v našem proměnlivém odvětví. Robin významně přispěl k rozvoji společnosti, naší strategie i agendy růstu. Je to člověk, kterého si hluboce vážím a kterému důvěřuji. Těším se na naši spolupráci, která společnosti usnadní nadcházející změnu a zároveň umožní pokračovat v organickém růstu."

Pan Echevarria pokračuje: „Od svého nástupu do společnosti BNY Mellon v roce 2020 Robin významně přispěl k rozvoji našeho podnikání a prokázal důsledný přístup ke strategii, realizaci a službě klientům. Kromě zkušeností získaných u BNY Mellon přináší Robin globální perspektivu a výjimečné porozumění kapitálovým trhům spolu se silnou komerční orientací a bohatými zkušenostmi z různých vedoucích pozic, získaných během 26 let ve společnosti Goldman Sachs. To vše nám spolu s Toddovou důvěrou a respektem dodává jistotu, že právě Robin je tou pravou osobou, která má vést BNY Mellon do další vzrušující éry. Představenstvo je připraveno Robina, Todda a celý výkonný výbor v nadcházejících měsících podporovat při jejich úzké spolupráci na bezproblémovém předání vedení."

Pan Vince k tomu uvedl: „BNY Mellon je výjimečná instituce s bohatou historií, vedoucím postavením na trhu a výjimečnou globální zákaznickou franšízou. Být příštím generálním ředitelem této společnosti je mi ctí a s radostí očekávám spolupráci s Toddem a výkonným výborem, která zajistí hladké předání funkce. Svým kolegům z celé společnosti děkuji za jejich podporu při nástupu na novou pozici. Společnost BNY Mellon hraje klíčovou roli v globálním finančním systému a právě náš inovativní duch, hluboké vztahy s klienty a kultura nás činí výjimečnými. S důsledným zaujetím pro další organický růst a vytváření hodnoty pro všechny zúčastněné strany velmi rád převezmu vedení této historické instituce o téměř 50.000 zaměstnancích."

O společnosti BNY Mellon

BNY Mellon je globální investiční společnost, která pomáhá svým klientům spravovat a obsluhovat jejich finanční aktiva v průběhu celého investičního cyklu. Informovanou správu investic a majetku či investiční služby poskytuje institucím, podnikům i soukromým investorům ve 35 zemích světa. K 31. prosinci 2021 měla společnost BNY Mellon v úschově a/nebo správě aktiva v hodnotě 46,7 bilionu USD a ve správě aktiva v hodnotě 2,4 bilionu USD. Klientům, kteří mají zájem o vytváření, obchodování, držení, správu, obsluhu, distribuci či restrukturalizaci investic poskytuje BNY Mellon všechny služby pod jednou střechou. BNY Mellon je firemní značka společnosti The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Více informací najdete na www.bnymellon.com . Sledujte nás na Twitteru jako @BNYMellon nebo si přečtěte nejnovější aktuality v našem online tiskovém středisku na adrese www.bnymellon.com/newsroom .

Kontakty:

Média

Garrett Marquis

+1 949 683 1503

[email protected]

Analytici

Marius Merz

+1 212 298 1480

[email protected]

