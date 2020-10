Společnost Discovery Life Sciences představila produkt SpecimenSeq™ - sadu genomicky a klinicky označených biologických vzorků, které pomáhají urychlit vývoj nových testovacích sad založených na tekuté biopsii a usnadňují přípravu nových druhů imunoterapie

Tato nová sada využívá přední špičkové světové řešení pro odběr biologických vzorků firmy Discovery a sekvenovací a bioinformační technologie divize HudsonAlpha Discovery, která rovněž patří pod křídla skupiny Discovery

HUNTSVILLE, Alabama, 2. října 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery) představila nový nástroj SpecimenSeq™ pro tekutou biopsii, který je určený pro vývojáře léků na onkologická onemocnění. SpecimenSeq je sbírkou vysoce kvalitních biologických vzorků, které byly získány se souhlasem pacientů a mají klinické a molekulární vlastnosti umožňující vědcům identifikovat, vyvíjet a ověřit funkčnost nových biomarkerů. To se s výhodou dá využít při vývoji přesně zacílených léků.

SpecimenSeq obsahuje různé druhy vzorků, včetně FFPE, dvakrát odstředěné plazmy a dalších, od pacientů s nádorovým onemocněním, kteří zatím neabsolvovali žádnou léčbu. Tyto vzorky jsou klinicky označeny a FFPE vzorky navíc obsahují klinicky relevantní genomické varianty celkem 64 genů.

Genomická data pro sadu vzorků SpecimenSeq jsou získávána prostřednictvím specializované technologie HAD QGEN MultiModal Panel pro analýzu DNA a RNA, kterou vyvinula laboratoř HudsonAlpha Discovery pro sekvenování a bioinformatiku. Tato laboratoř patří do skupiny Discovery a je její samostatnou divizí. Technologie HAD QGEN MultiModal Panel firmy Discovery využívá speciální analytickou a chemickou platformu QIAseq MultiModal pro sekvenování DNA a RNA, kterou vyvinula firma QIAGEN. Tuto platformu nabízí také laboratoř HudsonAlpha Discovery jako samostatnou službu a umožňuje zachytit četnost zastoupení alel i při jejich velmi malé koncentraci ve vzorku (< 5 %).

„Vědci potřebují lidské biologické vzorky se zaručenými klinickými a genomickými vlastnostmi, na jejichž základě by mohli přijímat zásadní rozhodnutí při výrobě testovacích sad pro tekutou biopsii a při přípravě přesně zacílených léků pro léčbu nádorových onemocnění," řekl Glenn Bilawsky, generální ředitel firmy Discovery Life Sciences. „SpecimenSeq potvrzuje přední pozici laboratoře HudsonAlpha Discovery jako strategického partnera pro výzkum, který vědcům na celém světě zpřístupňuje naše biologické vzorky s technologiemi pro sekvenování a bioinformačními službami."

„Společnost QIAGEN je poctěna skutečností, že si jí firma Discovery vybrala jako poskytovatele technologie pro své řešení SpecimenSeq," řekla viceprezidentka společnosti QIAGEN a ředitelka pro prodej genomických řešení. „Díky spojení našeho inovativního řešení QIAseq NGS s integrovanou platformou firmy Discovery získají vědci nástroj pro urychlení onkologického výzkumu, včetně vysoce kvalitních biologických vzorků s genomickým značením a technologií HAD QGEN MultiModal Sequencing Panel pro sekvenování."

O společnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je světová jednička v oblasti odběru, analýzy a distribuce biologických vzorků a přední poskytovatel služeb pro farmaceutický, biotechnologický a diagnostický sektor. Laboratoř HudsonAlpha Discovery je globální divize firmy Discovery pro sekvenování a bioinformatiku, která využívá ty nejmodernější technologie pro výzkum genomu a pomáhá podporovat klinický výzkum a objevovat nová léčiva. Tým společnosti Discovery uplatňuje inovativní a poradenský přístup vůči svým zákazníkům a umožňuje jim překonávat překážky a rychleji dosahovat očekávaných cílů. Jsme Věda k vašim službám (Science at your Service™)! Další informace získáte na webové stránce dls.com.

