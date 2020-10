Spoločnosť Discovery Life Sciences uvádza na trh SpecimenSeq™: Genomicky a klinicky anotované biospeciménové súbory na urýchlenie vývoja tekutej biopsie a imunoterapie

Ide o riešenie, ktoré vzniklo spojením biosmeciménových riešení od spoločnosti Discovery so expertnými službami sekvencovania a bioinfomratiky od HudsonAlpha

HUNTSVILLE, Alabama, 2. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (ďalej len Discovery) oznámila uvedenie nového výkonného nástroja pre diagnostický test na kvapalnú biopsiu a vývojárov onkologických liekov: SpecimenSeq™. SpecimenSeq je zbierka vysoko kvalitných, plne schválených biospeciménov, ktoré zahŕňajú klinické a molekulárne charakterizácie, ktoré pomáhajú výskumníkom identifikovať, vyvinúť a overiť nové biomarkery pre aplikácie presnej medicíny.

SpecimenSeq je zložený z párovaných biospecimenových sád vrátane FFPE, dvojitej zvlákňovanej plazmy a buffy coat formátov od pacientov bez predchádzajúcej liečby. Biospecimény sú plne anotované klinickými údajmi a FFPE biospecimény špecificky zahŕňajú klinicky relevantné genómové varianty zo 64 génov.

Genomické údaje pre SpecimenSeq sa vytvárajú pomocou vlastnej služby analýzy DNA a RNA založenej na multimodálnom paneli HAD QGEN, ktorá je k dispozícii iba v laboratóriu sekvenovania a bioinformatiky spoločnosti Discovery, HudsonAlpha Discovery. Služba HAD QGEN MultiModal Panel využýva QIAGEN's QIAseq multimodálnu cielenú sekvenčnú chémiu DNA a RNA a analytickú platformu, ktorá je k dispozícii aj ako samostatná služba prostredníctvom HudsonAlpha Discovery s variantnou detekciou frekvencie alel <5% alebo lepšou.

„Vedci potrebujú ľudské biospecimény so známymi klinickými údajmi a relevantnou genómovou charakterizáciou, aby mohli robiť kritické rozhodnutia pri vývoji nových testov kvapalnej biopsie a nových presných terapiách pre liečbu rakoviny," uviedol Glenn Bilawsky, generálny riaditeľ spoločnosti Discovery Life Sciences. „SpecimenSeq potvrdzuje pozíciu spoločnosti HudsonAlpha Discovery ako vedúceho vedeckého strategického partnera, ktorý uspokojuje potreby výskumných pracovníkov integráciou našich globálnych riešení pre biospecimen s našimi poprednými sekvenčnými a bioinformatickými službami."

„Spoločnosť QIAGEN je nadšená, že si mohla byť zvolená ako poskytovateľ technológie pre riešenie SpecimenSeq od spoločnosti Discovery," uviedla Angela Ryan, viceprezidentka, riaditeľka marketingu genomiky v spoločnosti QIAGEN. „Kombinácia našich inovatívnych riešení QIAseq NGS s integrovanými schopnosťami spoločnosti Discovery pomôže vedcom rýchlejšie vykonávať inteligentnejší onkologický výskum s využitím vysoko kvalitných biospeciménov s genomickou anotáciou obohatenou o vlastný multimodálny sekvenačný panel HAD QGEN.

O spoločnosti Discovery Life Sciences

Spoločnosť Discovery Life Sciences je svetový líder na trhu v oblasti analýzy, obstarávania, distribúcie a vedeckých služieb v oblasti biospeciménov pre farmaceutický, biotechnologický a diagnostický priemysel. HudsonAlpha Discovery je globálne uznávaná divízia sekvenovania a bioinformatiky spoločnosti Discovery, ktorá využíva najmodernejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu objavného, translačného a klinického výskumu. Tím Discovery je poháňaný vedou a pracuje so zákazníkmi inovatívnym a konzultačným prístupom s cieľom prekonávať prekážky a dosiahnuť rýchlejšieho konečného výsledku. Veda je vám k službám (Science at your Service™)! Viac informácií nájdete na stránke dls.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences