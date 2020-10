- Discovery Life Sciences lanza SpecimenSeq™: Conjuntos de bioespecímenes anotados genómica y clínicamente para agilizar la biopsia líquida y desarrollo de inmunoterapia

Impulsado por la integración de las soluciones de bioespecímen global de Discovery con los servicios de secuenciación y bioinformática expertos de HudsonAlpha Discovery

HUNTSVILLE, Alabama, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery) anuncia el lanzamiento de una poderosa nueva herramienta para los desarrolladores de ensayos de biopsia líquida y fármacos oncológicos: SpecimenSeq™. SpecimenSeq es una colección de bioespecímenes de alta calidad y totalmente consentidos que incluye caracterizaciones clínicas y moleculares para ayudar a los investigadores a identificar, desarrollar y validar nuevas firmas de biomarcadores para aplicaciones de medicina de precisión.

SpecimenSeq está formada por conjuntos de bioespecímenes adecuados que incluyen formatos FFPE, plasma de hilado doble y capa leucocitaria para pacientes con cáncer que no han recibido tratamiento. Los bioespecímenes están totalmente anotados con datos clínicos y los bioespecímenes FFPE incluyen varias genómicas relevantes clínicamente de 64 genes.

Los datos genómicos para SpecimenSeq se producen utilizando el servicio de análisis de AND y ARN basado en el panel multimodal HAD QGEN adaptado disponible a través del laboratorio de secuenciación y bioinformática de Discovery, HudsonAlpha Discovery. El panel multimodal HAD QGEN adaptado de Discovery utiliza la plataforma de química y análisis de secuenciación de AND y ARN objetiva QIAseq MultiModal de QIAGEN que también está disponible como un servicio autónomo a través de HudsonAlpha Discovery con detección de frecuencia de alelo variante de <5% o mejor.

"Los investigadores necesitan bioespecímenes humanos con datos clínicos conocidos y caracterización genómica relevante para tomar decisiones críticas mientras desarrollar nuevos ensayos de biopsia en líquido y nuevas terapias de precisión para tratar el cáncer", destacó Glenn Bilawsky, consejero delegado de Discovery Life Sciences. "SpecimenSeq valida la posición de HudsonAlpha Discovery como socio estratégico científico líder que cubre las necesidades de los investigadores integrando nuestras soluciones de bioespecímen globales con nuestros principales servicios de secuenciación y bioinformática".

"QIAGEN está encantado de ser elegido como un proveedor de tecnología para la solución SpecimenSeq de Discovery", afirmó Angela Ryan de QIAGEN, vicepresidenta y directora de Genomics Marketing. "Combinar nuestras soluciones innovadoras QIAseq NGS con las capacidades integradas de Discovery ayudará a los científicos a realizar una investigación en oncología más inteligente de forma más rápida utilizando los bioespecímenes de alta calidad con anotación genómica enriquecida por el panel de secuenciación multimodal adaptado HAD QGEN".

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es la líder global del mercado en análisis, obtención, distribución de muestras biológicas y servicios científicos para las industrias farmacéutica, biotecnológica y de diagnóstico. HudsonAlpha Discovery es la división de secuenciación y bioinformática globalmente reconocida de Discovery, que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para respaldar integralmente la investigación para descubrimiento, traslacional y clínica. Impulsado por la ciencia, el equipo de Discovery interactúa con los clientes en un abordaje innovador y consultivo para superar los obstáculos y alcanzar un resultado final más rápido. ¡Somos Science at your Service™! Para obtener más información, visite dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences