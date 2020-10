Discovery Life Sciences wprowadza SpecimenSeq™ - zestawy próbek biologicznych obejmujących adnotowany genom i dane kliniczne przyspieszą rozwój płynnej biopsji i immunoterapii

Nowe narzędzie to efekt połączenia najskuteczniejszych na świecie rozwiązań Discovery z zakresu próbek biologicznych ze specjalistycznymi usługami HudsonAlpha Discovery w dziedzinie sekwencjonowania i bioinformatyki.

HUNTSVILLE, Alabama, 1 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Discovery Life Sciences™ (Discovery) ogłasza wprowadzenie nowego narzędzia do analizy diagnostycznej materiału pobieranego metodą płynnej biopsji oraz dla producentów leków onkologicznych – SpecimenSeq™. SpecimenSeq to zbiór próbek biologicznych wysokiej jakości wykorzystanych za pełną zgodą osób, od których zostały pobrane, i obejmujących charakterystyki kliniczno-molekularne w celu ułatwienia badaczom identyfikacji, opracowywania i walidacji nowych sygnatur biomarkerowych na potrzeby zastosowań w medycynie precyzyjnej.

SpecimenSeq tworzą specjalnie dobrane zestawy próbek biologicznych, w skład których wchodzą próbki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE), podwójnie wirowane osocze oraz kożuszki leukocytarno-płytkowe pozyskane od osób chorych na raka przed rozpoczęciem ich leczenia. Próbki te posiadają pełną adnotację danych klinicznych, a dla FFPE dodatkowo zapewniono klinicznie istotne warianty genomu opracowane na podstawie 64 genów.

Dane genomiczne na potrzeby SpecimenSeq pozyskano dzięki analizie DNA i RNA przeprowadzonej z wykorzystaniem specjalnego multimodalnego systemu HAD QGEN w jedynym miejscu, w którym obecnie jest to możliwe, czyli w należącym do Discovery laboratorium sekwencjonowania i bioinformatyki – HudsonAlpha Discovery. Świadczona przez Discovery usługa analizy z zastosowaniem specjalnego multimodalnego zestawu HAD QGEN bazuje na rozwiązaniach z zakresu celowanej chemii sekwencjonowania i analizy DNA i RNA, które zastosowano w zestawie multimodalnym QIAseq produkcji QIAGEN. Jest ona dostępna również jako usługa samodzielna świadczona za pośrednictwem HudsonAlpha Discovery i zapewnia detekcję częstotliwości alleli (VAF) na poziomie przynajmniej <5%.

„Badacze potrzebują próbek biologicznych pobranych od ludzi wraz z danymi klinicznymi i charakterystyką genomu, aby móc podejmować kluczowe decyzje przy opracowywaniu nowatorskich metod z zakresu analizy materiału z płynnej biopsji, a także medycyny precyzyjnej w leczeniu raka" – powiedział Glenn Bilawsky, dyrektor generalny Discovery Life Sciences. "SpecimenSeq potwierdza pozycję HudsonAlpha Discovery jako czołowego partnera naukowego o strategicznym znaczeniu, który wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy poprzez łączenie stosowanych na całym świecie rozwiązań z zakresu próbek biologicznych z najwyższej klasy usługami w dziedzinie sekwencjonowania i bioinformatyki, jakie świadczy nasza firma".

"Firma QIAGEN cieszy się z tego, że jej technologia znajdzie zastosowanie w opracowanym przez Discovery rozwiązaniu SpecimenSeq" – powiedziała Angela Ryan, Vice President i Head of Genomics Marketing w QIAGEN. „Połączenie innowacyjnych rozwiązań QIAseq w dziedzinie sekwencjonowania nowej generacji ze zintegrowanym potencjałem Discovery przyspieszy realizację i zwiększy jakość badań onkologicznych za sprawą wykorzystania wysokiej jakości próbek biologicznych z adnotacją genomu, a także specjalnego zestawu do sekwencjonowania multimodalnego HAD QGEN".

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji próbek biologicznych oraz usług naukowych na potrzeby branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań genomicznych na potrzeby kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. Science at your Service™ to my! Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com.

SOURCE Discovery Life Sciences